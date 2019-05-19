Ночь музеев – 2019: тряхнули стариной

Музей погребальной культуры вновь стал лидером по числу посетителей в «Ночь музеев»

В ночь с субботы на воскресенье новосибирские музеи стали самыми оживлёнными заведениями города. В них спешили успеть и стояли в очереди за билетами тысячи горожан — очередная акция «Ночь музеев» за один вечер собрала столько посетителей, сколько музеи не видят весь год. НГС выбрал лучшие кадры 11-й «Ночи музеев» — новосибирцы фотографировались в гробах, увидели картины скандально известного художника и смотрели на город с высоты президентского люкса.

По Колонному залу Краеведческого музея прохаживались артисты на огромных ходулях, словно это не Новосибирск вовсе, а настоящий венецианский маскарад Фото: Ольга Бурлакова

Очередная «Ночь музеев» началась в Новосибирске ещё около 17:00 — с полсотни музеев, театров и арт-площадок открылись для нескольких тысяч горожан. НГС следил за событиями в музеях в режиме онлайн.

В витринах вместе с куклами позировали люди в исторических костюмах Фото: Ольга Бурлакова

Краеведческий музей решил немного пощекотать нервы посетителям: за стеклом в витринах сидели не манекены, а живые модели — многие посетители сперва даже не понимали, что перед ними замер человек, и вздрагивали от неожиданности, когда экспонат начинал им махать рукой.

Выставка Юрия Шахояна проходила в полной темноте, подсвечивались только экспонаты Фото: Ольга Бурлакова

Из необычного в Краеведческом музее этой ночью была иммерсивная выставка Юрия Шахояна, однако порефлексировать над её смыслами и знаками в толпе было затруднительно.

Многие разглядывали маски минут по 10–15 Фото: Ольга Бурлакова

Выставка Васи Ложкина в ГЦИИ продлится до 9 июня Фото: Александр Ощепков

Выставка работ художника Васи Ложкина — то, что далеко не каждый день увидишь в Новосибирске. Встреча с художником прошла в Городском центре изобразительных искусств. С Новосибирском Васю Ложкина связывает далеко не самая приятная история: в 2016 году Октябрьский районный суд признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом, но прошлым летом он смог добиться отмены решения.

Музей связи — самое дружелюбное место для любителей всё потрогать своими руками Фото: Ольга Бурлакова

Музей связи — рай для малышни: здесь можно звонить по телефоном с красивыми массивными трубками, ведь телефонная станция музея работает. А ещё можно тыкать по всем кнопочкам, и никто не наругает.

Подарки от первых лиц региона всегда становятся особыми экспонатами музеев Фото: Ольга Бурлакова

В Музее природы экскурсовод отметил, что чучело рыси им подарил бывший губернатор Виктор Толоконский. «И очень этим гордится», — подчеркнул сотрудник музея.



В музее природы можно потрогать дикого зверя, словно это домашний барбос Фото: Ольга Бурлакова

В Музее олимпийской славы хранятся личные вещи именитых спортсменов. Например, огромные кеды Карелина Фото: Ольга Бурлакова

В скромном Музее олимпийской славы на Советской собраны все значимые победы сибиряков в спорте — здесь рассказывали о триумфе Александра Карелина, победах гимнаста Евгения Подгорного и достижениях молодых олимпийцев Романа Власова, Иван Стретовича и Михаила Алояна.

Искусство поджидает за углом Фото: Александр Ощепков

К «Ночи музеев» присоединились не только музеи и галереи, но и театры города — в НОВАТе персонажи спектаклей гуляли по холлу и общались с гостями.

В «Ночь музеев» можно почувствовать себя немного оперной дивой или хотя бы примерить её костюм Фото: Александр Ощепков

В Музее СССР рассказывают не только о счастливом пионерском детстве, но и как «в Калининграде даже тел не оставалось» Фото: Ольга Бурлакова

Музей СССР— маленький, но у него есть своё очарование. Здесь даже сотрудники НКВД подозрительно милые и рассказывают весёлые истории. С исторической реальностью это, конечно, связано мало и больше походит на карнавал.

После полуночи Художественный музей превратился в модный показ Фото: Александр Ощепков

Художественный музей после полуночи стал центром модного показа в стиле пин-ап — модели демонстрировали легкомысленные наряды, словно только что сошли с открыток середины XX века.

Из года в год горожане сотнями едут в крематорий, чтобы посмотреть выставку Музея мировой погребальной культуры Фото: Ольга Бурлакова

Музей мировой погребальной культуры из года в год становится самым посещаем в «Ночь музеев» — на подъезде к крематорию пробки начинаются уже к 22:00, а припарковаться рядом, кажется, сложнее, чем в центре по будням. Смерти здесь и вовсе не боятся, а наоборот — стараются принять, что каждый из нас не вечен.



В плохие приметы здесь не верят и смело ложатся в гробы, как на диван Фото: Ольга Бурлакова

В очках дополненной реальности можно посмотреть на похороны глазами усопшего.

Во дворе крематория люди в фантастических костюмах танцевали под световое шоу Фото: Ольга Бурлакова

Ночью Новосибирск с высоты птичьего полёта прекрасен. Особенно если у вас есть вино, а рядом играет саксофон Фото: Александр Ощепков