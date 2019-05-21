Вбили в сердце сваю. Жильцов дома на Красном напугали стройкой на месте сквера

Собственникам жилья в доме по адресу Красный проспект, 100 рассказали, что перед их зданием прямо на газоне может быть построен новый дом. Сейчас там скульптура сердца

Жильцам многоэтажного дома по адресу Красный проспект, 100 сообщили, что перед их зданием на зелёном ухоженном газоне планируют строительство 2–3-этажного дома. Об этом на собрании собственников жилья объявила председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева и рассказал корреспонденту НГС, а также на своей странице в Facebook родственник одного из собственников этого дома Алексей Патюков. Корреспондент НГС связался со всеми, кто мог знать о таком строительстве, и выяснил: в этой истории не всё так однозначно.



Председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева сообщила на общем собрании собственников жилья многоквартирного дома по адресу Красный проспект, 100, что на газоне между их домом и Красным проспектом может появиться трёхэтажное здание. Известно об этом стало после сообщения в Facebook, которое опубликовал общественник Алексей Патюков. «Тёща была на встрече собственников. И заведующая [по дому] показывала планы: то ли схему, то ли макет будущей застройки. <…> На этом месте — газон. И там [сейчас] прилегает парковка здания Красный проспект, 100. А слева — недостроенный "Берлин"», — рассказал Патюков.

Ирина Собатарева подтвердила НГС, что демонстрировала жильцам такую схему и рассказывала о вероятной застройке участка газона, расположенного между их домом и самим Красным проспектом.

«Возможно строительство 2–3-этажного здания, такая привязка уже есть. Ближе к 98-му дому (Красный проспект, 98. — Прим. ред.). От остановки 98-го дома и до стройки (здания «Берлин». — Прим. ред.) на любом газончике. И такая картинка есть не только у меня, а в 98-м доме тоже. <…> Но оно (новое здание. — Прим. ред.) не может стоять на тротуаре: вы же понимаете, что ширина тротуара не позволяет построить такое. Поэтому есть такая привязка. <…> Я готова вам картинку передать», — сообщила корреспонденту НГС председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева и отправила корреспонденту НГС макет.



Тот самый загадочный макет застройки газона, который показывала на собрании председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева

Как рассказали НГС в Горзеленхозе, зелёная зона напротив дома на Красном проспекте, 98 по всем документам является сквером и не может быть застроена. Однако соседний зелёный газон с лавочкой и архитектурным объектом «Сердце», расположенный напротив дома по адресу Красный проспект, 100, сквером не является.

«Она (лавочка с объектом «Сердце». — Прим. ред.) не в границах сквера нашего находится. <…> Территория пустая. Причём я уточнила по своим всем базам: я вообще не вижу, кто там будет потом землепользователь. Но территория эта по зонированию ОД-1 — это зона делового строительства, то есть там запросто могут отдать в аренду какому-нибудь помещению в коммерческих целях», — пояснили корреспонденту НГС в Горзеленхозе.

В пресс-центре мэрии в ответ на журналистский запрос официально сообщили, что ни перед домом № 98 , ни перед домом № 100 на Красном проспекте строительства не предполагается.

«Территория между многоквартирным жилым домом по адресу Красный проспект, 100 и проезжей частью утверждена для организации территории общего пользования. <…> Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии <…> разрешение на строительство (реконструкцию) какого-либо объекта капитального строительства на территории между проезжей частью и жилым домом по Красному проспекту, 100 в Центральном районе города Новосибирска не выдавалось. С заявлением о выдаче соответствующего разрешения в управление никто не обращался. Разрешение на использование указанного земельного участка с целью размещения каких-либо нестационарных объектов или объектов благоустройства отделом инженерной и транспортной инфраструктуры Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска не выдавались», — сообщили в пресс-центре мэрии.



Депутат горсовета по округу № 7 Иван Конобеев, по его словам, был одним из тех, кто занимался благоустройством сквера. Он также заявил НГС, что застройка этой территории — миф. «Чисто теоретически даже на этой территории строить нельзя. По законодательству это невозможно. <…> Я разговаривал с администрацией Центрального округа, с архитектурой, там Кунгурцева есть такая (начальник отдела архитектуры и строительства Людмила Кунгурцева. — Прим. ред.). Она мне утвердительно объяснила, что на этом участке [перед домом на Красном проспекте, 100] ничего не может быть, это общественное пространство. Там единственно, что нужно будет [сделать], — провести границы сквера. Сейчас границы сквера не определены: этот зелёный кусочек совсем маленький, а границы сквера ложатся на весь [большой участок], который [длится] вплоть до тротуара», — объяснил депутат Иван Конобеев.

Изучив макет, предоставленный председателем ТСЖ «СТО» Собатаревой, собеседник предположил, что это старый проект.

«До того, как он стал общественным пространством, вот этот кусок земли, <…> я слышал, что были притязания на этот участок в годы, когда тут была ещё Заельцовская администрация. <…> Может, это какой-то старый документ, который вот всплыл сейчас. Но каким образом он всплыл, чтобы были комментарии относительно того, что есть планы на этот участок по строительству? <…> Какая-то детективная история на самом деле», — недоумённо заметил депутат и пообещал изучить этот вопрос.

