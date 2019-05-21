21 мая вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 64.49
eur 71.96
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 64.49
eur 71.96
Город
Подробности

Вбили в сердце сваю. Жильцов дома на Красном напугали стройкой на месте сквера

Власти заявили, что это неправда

Поделиться

313
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Собственникам жилья в доме по адресу Красный проспект, 100 рассказали, что перед их зданием прямо на газоне может быть построен новый дом. Сейчас там скульптура сердца

Фото: Алексей Патюков

Жильцам многоэтажного дома по адресу Красный проспект, 100 сообщили, что перед их зданием на зелёном ухоженном газоне планируют строительство 2–3-этажного дома. Об этом на собрании собственников жилья объявила председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева и рассказал корреспонденту НГС, а также на своей странице в Facebook родственник одного из собственников этого дома Алексей Патюков. Корреспондент НГС связался со всеми, кто мог знать о таком строительстве, и выяснил: в этой истории не всё так однозначно. 

Председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева сообщила на общем собрании собственников жилья многоквартирного дома по адресу Красный проспект, 100, что на газоне между их домом и Красным проспектом может появиться трёхэтажное здание. Известно об этом стало после сообщения в Facebook, которое опубликовал общественник Алексей Патюков.

«Тёща была на встрече собственников. И заведующая [по дому] показывала планы: то ли схему, то ли макет будущей застройки. <…> На этом месте — газон. И там [сейчас] прилегает парковка здания Красный проспект, 100. А слева — недостроенный "Берлин"», — рассказал Патюков.

Ирина Собатарева подтвердила НГС, что демонстрировала жильцам такую схему и рассказывала о вероятной застройке участка газона, расположенного между их домом и самим Красным проспектом.

«Возможно строительство 2–3-этажного здания, такая привязка уже есть. Ближе к 98-му дому (Красный проспект, 98. — Прим. ред.). От остановки 98-го дома и до стройки (здания «Берлин». — Прим. ред.) на любом газончике. И такая картинка есть не только у меня, а в 98-м доме тоже. <…> Но оно (новое здание. — Прим. ред.) не может стоять на тротуаре: вы же понимаете, что ширина тротуара не позволяет построить такое. Поэтому есть такая привязка. <…> Я готова вам картинку передать», — сообщила корреспонденту НГС председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева и отправила корреспонденту НГС макет.

Тот самый загадочный макет застройки газона, который показывала на собрании председатель ТСЖ «СТО» Ирина Собатарева

Как рассказали НГС в Горзеленхозе, зелёная зона напротив дома на Красном проспекте, 98 по всем документам является сквером и не может быть застроена. Однако соседний зелёный газон с лавочкой и архитектурным объектом «Сердце», расположенный напротив дома по адресу Красный проспект, 100, сквером не является.

«Она (лавочка с объектом «Сердце». — Прим. ред.) не в границах сквера нашего находится. <…> Территория пустая. Причём я уточнила по своим всем базам: я вообще не вижу, кто там будет потом землепользователь. Но территория эта по зонированию ОД-1 — это зона делового строительства, то есть там запросто могут отдать в аренду какому-нибудь помещению в коммерческих целях», — пояснили корреспонденту НГС в Горзеленхозе.

В пресс-центре мэрии в ответ на журналистский запрос официально сообщили, что ни перед домом № 98, ни перед домом № 100 на Красном проспекте строительства не предполагается.

«Территория между многоквартирным жилым домом по адресу Красный проспект, 100 и проезжей частью утверждена для организации территории общего пользования. <…> Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии <…> разрешение на строительство (реконструкцию) какого-либо объекта капитального строительства на территории между проезжей частью и жилым домом по Красному проспекту, 100 в Центральном районе города Новосибирска не выдавалось. С заявлением о выдаче соответствующего разрешения в управление никто не обращался. Разрешение на использование указанного земельного участка с целью размещения каких-либо нестационарных объектов или объектов благоустройства отделом инженерной и транспортной инфраструктуры Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска не выдавались», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Депутат горсовета по округу № 7 Иван Конобеев, по его словам, был одним из тех, кто занимался благоустройством сквера. Он также заявил НГС, что застройка этой территории — миф.

«Чисто теоретически даже на этой территории строить нельзя. По законодательству это невозможно. <…> Я разговаривал с администрацией Центрального округа, с архитектурой, там Кунгурцева есть такая (начальник отдела архитектуры и строительства Людмила Кунгурцева. — Прим. ред.). Она мне утвердительно объяснила, что на этом участке [перед домом на Красном проспекте, 100] ничего не может быть, это общественное пространство. Там единственно, что нужно будет [сделать], — провести границы сквера. Сейчас границы сквера не определены: этот зелёный кусочек совсем маленький, а границы сквера ложатся на весь [большой участок], который [длится] вплоть до тротуара», — объяснил депутат Иван Конобеев.

Изучив макет, предоставленный председателем ТСЖ «СТО» Собатаревой, собеседник предположил, что это старый проект.

«До того, как он стал общественным пространством, вот этот кусок земли, <…> я слышал, что были притязания на этот участок в годы, когда тут была ещё Заельцовская администрация. <…> Может, это какой-то старый документ, который вот всплыл сейчас. Но каким образом он всплыл, чтобы были комментарии относительно того, что есть планы на этот участок по строительству? <…> Какая-то детективная история на самом деле», — недоумённо заметил депутат и пообещал изучить этот вопрос.

Уточнить у председателя ТСЖ Ирины Собатаревой историю появления макета корреспонденту НГС не удалось. На назначенную встречу она не приехала, а на телефонные звонки перестала отвечать, прислав лишь сообщение с пожеланием «Не раскидывайтесь несуществующими доказательствами» и философским «На выдумках успешную карьеру не построить».

На днях, 17 мая, провалилась идея одного из застройщиков построить парк в центре Новосибирска — он планировал сделать его на своей территории, однако власти и общественники заявили, что парковки нужнее. 

Илья Калинин
Фото Алексея Патюкова (1), Ирины Собатаревой (2)

По теме

ТЕКСТ

Илья Калинин

ТЕГИ

ЗастройкаскандалКрасный проспект

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
21 май 2019 в 20:05

Чтобы не пугаться, надо ЧОП нанимать. ЧОП обеспечит порядок в подъезде и во дворе.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
21 май 2019 в 20:04

Не надо пугаться, это все делается на благо жителей дома. Знаю о чем говорю.

hasta la vista
21 май 2019 в 20:08

Просто горожане уже привыкли что мэрия налево и направо разрешения о хаотичной застройке раздаёт, вот и начали паниковать.