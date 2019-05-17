Дело сердечное: почему уволили Александра Караськова, которого Путин называл врачом от Бога

Александр Караськов — один из самых известных жителей Новосибирска. Кардиохирург с мировым именем, депутат и лауреат премии Путина, Караськов возглавлял Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина 20 лет. Вчера, 16 мая, он сам подтвердил НГС, что уволился с должности директора клиники якобы ради хирургической практики и научной работы. Многие сразу же связали увольнение со скандалами, в которых последний год активно упоминается клиника Мешалкина — чуть ли не чаще, чем в материалах о медицинских успехах. НГС рассказывает историю карьеры Александра Караськова и разбирается, почему его так неожиданно уволили.



Министерство здравоохранения РФ уволило главу новосибирской клиники Мешалкина Александра Караськова 16 мая 2019 года. В самом Минздраве пока никак не прокомментировали причины увольнения, сказав ждать ответа на официальный запрос информации (по закону на него отводится неделя). Но сам Караськов подтвердил корреспонденту НГС, что больше не работает руководителем клиники Мешалкина.

«Хочу работать хирургом и доделать успеть научные разработки», — лаконично объяснил он причины своего увольнения.

Бывший директор медицинского центра отметил в беседе с НГС, что надеется остаться в Новосибирске, хотя операции, которые он выполняет, «уникальные — очень нужны не только в России».

Биография Караськова на сайте клиники впечатляет. Он родился в Омской области, поступил в Омский медицинский институт в 1977 году, а позже перевёлся в Новосибирский медицинский институт. В студенческие годы он уже участвовал в кардиохирургических и сосудистых операциях. В 1983 году Александр Караськов окончил лечебный факультет и сразу же начал работать в клинике Мешалкина — он не только стал практикующим хирургом, но и прошёл путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. С 1999 года он занял пост директора института.



Ещё до того, как стать главой клиники, он защитил докторскую диссертацию «Результаты хирургического лечения врождённых пороков сердца в зависимости от метода обеспечения открытого сердца», а позже официально стал академиком РАН. Сейчас Александр Караськов — один из самых известных в России хирургов, которому доступны «все виды вмешательств на сердце и сосудах». За годы работы он провёл тысячи операций и в медицинских кругах считается рекордсменом по выполнению так называемой процедуры Росса (когда собственный клапан лёгочной артерии имплантируют на место поражённого аортального клапана) — эта операция не уступает трансплантации сердца по сложности. Кстати, первую пересадку сердца в Новосибирске сделали при Караськове в 2007 году.



Александр Караськов — обладатель множества наград. В 2017 году Владимир Путин лично вручил премию Караськову и его заму Евгению Покушалову (на фото второй слева) за вклад в науку Фото: kremlin.ru

Врач удостоен внушительного списка государственных наград — одной из последних стала премия президента России Владимира Путина, которую он вручил Александру Караськову и его заместителю (ныне арестованному по делу о мошенничестве) Евгению Покушалову за достижения в области науки и технологий в 2017 году. На торжественной церемонии президент называл новосибирских медиков «врачами от Бога», а также похвалил их за то, что они «учёные с мировым именем, лидеры современной аритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики».



Кроме работы в клинике Мешалкина Александр Караськов занялся депутатской деятельностью — в Заксобрании Новосибирской области он стал заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. По информации сайта Заксобрания, в сентябре 2015 года медик возглавлял региональную тройку партийного списка «Единой России».



Два года назад Путин называл Караськова, как и его коллег, «врачом от Бога» Фото: kremlin.ru

«Я был рекомендован руководством “Единой России” в Заксобрание, чтобы заниматься развитием и повышением качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи сибирякам, и в частности новосибирцам. Что и делаю, выполняя как депутат директиву о безопасности здоровья нации, которую президент России определил приоритетной», — рассказал он журналисту сайта Заксобрания.

Клиника Мешалкина довольно часто рассказывает об успешных случаях лечения, когда пациенты находились буквально в шаге от смерти, но их удавалось спасти благодаря хирургам и современным дорогостоящим технологиям — в клинику привозят и пациентов из других городов санавиацией.



Однако в последние годы медицинский центр фигурирует не только в позитивном ключе, но и в громких скандалах федерального масштаба. Одним из первых заметных конфликтов вокруг клиники Мешалкина стала дискуссия вокруг инновационного парка «Зелёная долина», концепцию которого придумали руководители медцентра. «Долина» растеряла инвесторов после возмущения защитников деревьев, которые протестовали против вырубки леса под стройку парка. В итоге в 2016 году Центральный районный суд обязал мэрию охранять часть лесной территории возле клиники Мешалкина от застройки, и проект инновационного парка развалился — авторы концепции не скрывали своего разочарования и заявляли, что «Новосибирская область не готова к воплощению таких масштабных инновационных проектов, как биомедицинский парк "Зеленая долина"».



После увольнения Караськов заявил, что надеется остаться работать в Новосибирске Фото: meshalkin.ru

Через год клиника попала в ещё один скандал из-за 13-летней пациентки из Азербайджана, которая приехала на плановое обследование, но неожиданно впала в кому. Родственники рассказывали, что вынуждены платить за палату по 34 тысячи рублей в сутки, а перевести девочку в другую больницу пока никто не может. Тогда Караськов рассказывал, что девочка поступила к ним в тяжёлом состоянии и врачи боролись за её жизнь. «Ребёнок не умирает и не будет умирать. Наоборот, ребёнок будет жить. А что дядя привёз сюда "труп" и хочет, чтобы все ему платили за всё и вся, это безумие какое-то», — эмоционально прокомментировал Александр Караськов.



В 2018 году стало известно, что клиника Мешалкина нарушила процесс закупок — как сообщала пресс-служба УФАС по Новосибирской области в январе прошлого года, она возбудила дело о картельном сговоре при поставке медикаментов в ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина». Сумма контрактов с поставщиками ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» превысила 500 миллионов рублей.

«Вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, закупки для нужд государственного учреждения здравоохранения ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России осуществлялись по существенно завышенным ценам, что препятствует эффективному расходованию бюджетных средств», — рассказывали в УФАС.

Закупки стали поводом для визита ФСБ в клинику в феврале 2019 года, которая провела обыски и задержала заместителя Караськова — Евгения Покушалова. Его подозревают в хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег — он уже провёл два месяца в СИЗО, а сейчас находится под домашним арестом. Александр Караськов вместе с другими врачами клиники лично приходил на судебные заседания по делу Покушалова и называл происходящее с его замом «беспределом».



Он лично присутствовал на судебных заседаниях по делу его зама Евгения Покушалова, которого ФСБ задержала прямо на рабочем месте в клинике Фото: Александр Ощепков / НГС