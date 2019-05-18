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Дачу оставьте себе: разбираемся в новом законе о садах и огородах, принятом в этом году

Садоводам разрешили строить дома, огородникам — только теплицы, а дачников исключили как класс

Валежник можно бесплатно собирать, но нельзя жечь: за костер в саду вас оштрафуют
Валежник можно бесплатно собирать, но нельзя жечь: за костер в саду вас оштрафуют


Дачный сезон в 2019 году россияне начинают не так, как привыкли делать последние двадцать лет. С начала года вступил в силу закон, который перевернул нормы жизни огородников, садоводов и дачников. Последних закон вообще исключил как класс: термина «дачное хозяйство» больше нет, как и нет всевозможных коммерческих и некоммерческих кооперативов. Остались только садоводы и огородники, зато они теперь могут строить дома и платить за землю по безналу.


Как отличить садовода от огородника и куда делись дачники?


Садоводам можно строить дома на своем участке, но по разрешению чиновников
Садоводам можно строить дома на своем участке, но по разрешению чиновников


Изменения дачной жизни прописаны в новом ФЗ № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...» Главное отличие — в правах на возведение капитальных построек. Огородники могут строить на своем участке только технические объекты — гараж, сарай, теплицу, колодец и туалет. У садоводов же появилась возможность возводить дома, давать им адреса и регистрировать здания как жилые. Участники садовых и огородных объединений должны выбрать председателя на пять лет, а также нанять управляющую компанию, которая будет обслуживать коммунальные интересы.


Всех, кто до этого был членом дачных сообществ, автоматически причисляют к садоводам — и права на индивидуальное строительство на них тоже распространяются. Но, допустим, если вы дачник в третьем поколении и вам принципиально так себя называть, — пожалуйста, закон не запрещает.


За что платить?

Раньше у дачников было пять видов взносов, а теперь два — членские и целевые
Раньше у дачников было пять видов взносов, а теперь два — членские и целевые


Закон оставляет только два вида взносов: членские и целевые. Членские взносы идут на расходные нужды: налоги, взносы в фонды, «коммуналку», вывоз мусора, охрану и зарплату членам правления. Целевые — на что угодно, главное — решить этот вопрос на общем собрании. Например, деньги с целевых взносов можно тратить на покупку дополнительного оборудования общего пользования или кадастровые работы. Целевые взносы теперь обязаны платить индивидуалы (те, кто в товарищество не вступает, но землей и прочими благами пользуется). При этом они получили право участвовать в общих собраниях и обжаловать решения, затрагивающие их интересы.


Если индивидуал отказывается платить, товарищество может взыскать с него деньги в суде. Если взносы не платит член товарищества, то его могут исключить по решению общего совета.


Меняется и сама форма оплаты: вместо общей кассы садоводы и огородники обязаны перечислять деньги на расчетный счет своего товарищества. Пенсионеров, не привыкших пользоваться безналом, в этом случае может спасти Гражданский кодекс.


«Расчёты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке», — п. 1, ст. 861 ГК РФ.


Но такое решение садоводам стоит отдельно прописать в уставе своего товарищества.


Как строить и прописываться?


Прописаться можно только в саду и только в помещении, пригодном для проживания. Летний домик — не вариант
Прописаться можно только в саду и только в помещении, пригодном для проживания. Летний домик — не вариант


Стройка на садовом участке начинается с разрешения от местных властей. Для этого владелец земли должен обратиться в мэрию или администрацию с уведомлением, в котором чётко прописаны параметры будущего дома: площадь, этажность (до трех этажей), высота (до двадцати метров), коммуникации. Второй раз к властям придется прийти, когда стройка закончится.


Новому дому можно присвоить адрес и прописаться — для этого нужно подать заявление в миграционную службу.


За что оштрафуют?


Садовода ждут штрафы и за костер на участке, и за нелегальный дровяник
Садовода ждут штрафы и за костер на участке, и за нелегальный дровяник


Садово-огородная жизнь — это хождение не только между грядок, но и между статьями Кодекса административных правонарушений. Если ваш участок крайний, то вы можете получить до трех тысяч рублей штрафа за мусор рядом с вашими владениями. На хозяевах крайних участков лежит обязанность ухаживать за лесом в пределах 10 метров, прибирать мусор, сухие ветки, листья и прочие горючие материалы. Если идея следить за поляной вам не нравится, огородитесь полуметровым окопом или противопожарным барьером.


Штрафы предусмотрены за разжигание костров в огородах и садах (от двух до трех тысяч в тихий сезон и до четырех тысяч — в период природных пожаров), за склад мусора (до двух тысяч рублей) и нелегальный дровяник (до пяти тысяч рублей и конфискация пилы и топора, если дрова вы заготовили сами, а не купили у соседа).


За что штрафовать не будут?


Если дерево не плодоносит, его можно срубить
Если дерево не плодоносит, его можно срубить


Не всё так страшно в садовом королевстве: с 2019 года россиянам разрешили собирать валежник — упавшие деревья, ветки, сучки и пни. Законодатели решили, что сухие деревья — это все-таки угроза природе: они могут стать очагом пожара или причиной гниения здорового леса. Вы также не заплатите штраф, если срубите дерево, которое заболело и перестало плодоносить. Но запомните — это правило работает только в вашем саду или огороде, проделать такой трюк возле жилого дома не получится, разбег штрафных санкций здесь от пяти до пятидесяти тысяч рублей.


О том, в каких законах огородникам и садоводам искать ответы на типичные правовые вопросы, за какие нарушения платить и сколько — мы писали раньше: информацию о безопасных посадках ищите здесь.

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