Увольнение директора клиники Мешалкина, новая «Карачинская» и отказ строить парк. Главное за неделю

Главные события на этой неделе: увольнение директора клиники Мешалкина, новый дизайн «Карачинской» и отказ строить парк в центре города

Первая неделя после долгих праздников началась бодро — во-первых, похолодало, во-вторых, в квартирах начали отключать горячую воду. Жителям Акатуйского жилмассива в понедельник было особенно тяжко, так как они не могли уехать из-за забастовки маршрутчиков. Хорошо было маленьким медвежатам, которые радовались привезённому снегу. Новосибирцы спорили о том, нужен ли парк в центре города, — депутаты раскритиковали проект, хотя на него есть деньги. Одна из самых добрых новостей — о том, что курсанты пришли всем училищем сдавать кровь, чтобы помочь своему другу победить рак. В конце недели случился скандал — уволили директора клиники Мешалкина. И шок для поклонников «Карачинской», которые пытаются привыкнуть к новому дизайну новосибирской минералки. Подробнее — в обзоре НГС.







Не мёрзнуть. Неделя получилась прохладной — температура воздуха была ниже нормы на 4 градуса, а в квартирах начали отключать горячую воду. СГК уверяет, что отсутствие горячей воды не будет дольше 14 дней. Испытания идут поэтапно и продлятся до середины июля. Во время проверки теплотрасс на Затулинке произошла авария — забил фонтан с горячей водой, которая залила две улицы.







13 мая водители маршрутки № 10 не вышли на линию





Что с транспортом? Транспортный коллапс случился на Акатуйском жилмассиве — маршрутчики устроили забастовку, потому что устали от конкурентов-нелегалов. Из-за того, что это единственный маршрут общественного транспорта на жилмассиве, чтобы уехать, людям пришлось вызывать такси. На следующий день после забастовки на автостоянке сгорели два автобуса того самого перевозчика-нелегала, который, как объяснили в мэрии, стал причиной бунта водителей.





Драка подростков. На этой неделе в Сеть попало видео избиения студента Новосибирского архитектурно-строительного колледжа. За дело взялись полиция и следователи. Те, кто напал на подростка, обвиняют его в изнасиловании малолетней девочки, сам пострадавший находится в подавленном состоянии и перестал появляться в колледже.







Парка не будет. Жаркие дискуссии устроили в мэрии по поводу строительства нового парка. Новосибирский бизнесмен захотел за свой счёт построить парк в пойме реки 1-й Ельцовки, но фактически ему отказали. Чиновники решили, что место лучше использовать под парковки. Застройщик представил проект парка в районе станции метро «Гагаринская». Он планировал благоустроить родники, которые бьют на этой территории. Во время дискуссий проект назвали авантюрой, и пока он останется лишь на бумаге.







Проект парка в пойме реки 1-й Ельцовки





Зря деревья пилили. Судебное разбирательство начнётся по поводу строительства бассейнов в парке «Сосновый бор» Калининского района. На этой неделе прокуратура потребовала от мэрии остановить работы, так как нашла нарушения в строительстве аквапарка. Весной в парке начали пилить деревья, что вызвало возмущение жителей соседних домов. В проект вложили 25 миллионов рублей, бассейны планировали открыть уже в июне.





Вместе справимся. Полторы сотни курсантов Новосибирского военного училища сдали кровь для Михаила Голикова — курсанта Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Из-за рака крови Михаилу пришлось бросить учёбу. Он отчаянно борется со своей болезнью, которая возвращалась трижды. Даже если кровь не подойдёт Михаилу, курсанты смогут помочь другим людям, которым нужна пересадка костного мозга.





«Карачинская» поменяла дизайн упаковки





Где моя минералка? Шок для поклонников знаменитой «Карачинской» — компания изменила стиль упаковки: теперь на бутылках большие лебеди, а этикетка светлая и непрозрачная. Маркетологи «Карачинской» объяснили, зачем это сделали. И напомнили, что раньше любимая водичка вообще была в бутылках-чебурашках с безликими бумажными наклейками, но пьют её уже почти полвека. А продажи продукции новосибирского бренда только растут.





Громкое увольнение. Минздрав России снял с должности директора клиники Мешалкина кардиохирурга Александра Караськова, который возглавлял клинику больше 20 лет. Причины громкого увольнения пока не озвучивают, а сам Караськов рассказал НГС, что хочет работать хирургом и заниматься научными разработками.





Разобрали по кирпичикам. Силовики с автоматами нагрянули в церковь, чтобы исполнить судебное решение. Судебные приставы обязали общину Церкви адвентистов седьмого дня снести нелегально построенную церковь в Ленинском районе Новосибирска. Здание построено ещё в начале 2000-х годов. 17 мая рабочие начали разбирать кровлю и снимать облицовку.





Наши мишки. А за белых медвежат из Новосибирского зоопарка можно только порадоваться. На этой неделе им привезли майскую порцию снега, в которой они устроили игры. Эти забавные моменты смогла снять на видео посетительница зоопарка Анна Новикова. Любимцев зоопарка пока никак не назвали, зато их рисуют художники.



