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«Куда ты рулишь?»: водитель «Лады» таранит «Хонду» — почему он прав (видео)

Водитель «Лады» решил проскочить на желтый и врезался в «Хонду»

«Куда ты рулишь?»: водитель «Лады» таранит «Хонду» — почему он прав (видео)

В проекте «Куда ты рулишь?» мы продолжаем исследовать неоднозначные аварии, где вина какого-либо водителя на первый взгляд неочевидна. Сегодня разбираем ДТП на сложном пересечении Фрунзе — Кошурникова — Красина, где один водитель пытался пролететь перекресток на желтый, а другой слишком энергично поехал на свой зеленый. Кто же виноват — посмотрим на ситуацию с экспертом. 


10 мая, крупный перекресток, где сходятся сразу три улицы: Фрунзе, Кошурникова и Красина. Движение интенсивное, многополосное, сам перекресток занимает большую площадь. Тем не менее водитель светлого автомобиля ВАЗ пытается проскочить опасное место — он двигается с Красина на Фрунзе. Однако автомобиль «Хонда» быстро стартует на свой зеленый (едет по Кошурникова в сторону «Золотой Нивы») и не дает «Ладе» завершить проезд перекрестка (смотрите видео — удар на 17-й секунде!). 



Официально: согласно сводке УГИБДД МВД РФ по Новосибирской области, 10 мая 2019 года в 10:30 по адресу улица Фрунзе, 71/1 произошло столкновение автомобилей ВАЗ и «Хонда» с материальным ущербом. Пострадавших нет. Вина пока не установлена.


Достоверно неизвестно, на красный или мигающий желтый ворвалась «Лада» на перекресток, но можно предположить, что всё-таки на желтый, поскольку в этот момент для транспорта на Кошурникова происходит переключение светофора с желтого на зеленый. По мнению автомобильного юриста Дениса Алмазова, при условии, что «Лада» ехала на желтый, вина лежит на водителе «Хонды». 


«Он [на "Ладе"], получается, на смене режима светофора с зеленого на мигающий желтый проехал. Пункт 6.14 ПДД: если экстренно невозможно тормозить и мигает желтый, автомобиль должен ехать вперед дальше на перекресток и закончить маневр проезда. 


Перекресток здесь сложный, ему нужно было большое время, чтобы его проехать, но тем не менее он имел преимущество проезда перекрестка. 


А тот, который на зеленый сигнал ехал, он должен был уступить дорогу и дать закончить маневр, пункт 13.8», — объясняет эксперт.


Справка: Пункт 6.14 Правил дорожного движения. «Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение». 

Пункт 13.8. «При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления».


Ситуация, в которую попали эти два водителя, является типовой и распространенной для больших городов. Особую бдительность надо проявлять тем водителям, которые стартуют на свой зеленый из правого ряда, — машины слева заслоняют им обзор.


«Ошибка водителей, которые с крайнего правого ряда начинают движение, рассчитывая опередить весь поток, который в том же направлении движется. Не смотрят, имеются ли помехи на этом перекрестке, заканчивает ли кто-то маневр. Надо дождаться, пока весь поток начнет движение», — советует не торопиться Денис Алмазов. 


Кто виноват?

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