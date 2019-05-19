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eur 72.25
Город
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — заеду-ка прям в сам супермаркет

Внедорожник Lexus встал у входа в супермаркет, а огромный «Кадиллак» бросили посреди улицы в центре

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В очередном, 127-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка вплотную к входу в магазин, варварское уничтожение газонов и парковка посреди проезжей части. 

Сначала черный Lexus LX, который вплотную подобрался к входу в супермаркет по пешеходной плитке.

«Не трамваи, объедете! Встал посередине дороги на Урицкого, 17», — возмущена читательница Лилия. 

BMW X6, засветившийся в наших прошлых выпусках, продолжает уничтожать газоны. 

«На газоне пасется KIA Rio, словно козёл или овца. Орджоникидзе, 37», — живописует читатель Иван.

Мотоцикл-то можно поставить на газон, он же маленький.

 Главное, машина новая, а вокруг хоть трава не расти. Просто варварское уничтожение зелени.

«Улица Сибирская, 35, гимназия № 4. Свин привёз подсвинка», — неприятные характеристики от Антона.

Новый BMW, да еще серия красивая, УУУ. Сам бог велел стоять где попало. 

«Когда под елочками стоит автоведро чье-то и ДПС плевать, стыдно. В центре города, у памятника Ленину», — переживают горожане. 

«Вот так паркуются на тротуаре улицы Деповской, у школы № 13. Пешеходы и особенно родители с колясками очень рады. Особенно умиляет георгиевская ленточка на лобовом стекле. Помнят и гордятся», — рассказывает Елена.

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

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Дмитрий Косенко

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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
‪‬‬‬‬
19 май 2019 в 00:25

особенно повеселила последняя фотка - вот такие пешехододятлы и присылают сюда подобные фото... - стоит, задумался как обойти припаркованный автомобиль

Фото пользователя
‪‬‬‬‬
19 май 2019 в 00:17

какой пешехододятел прислал фото бэхи ууу? действие этого знака распространяется за ним... в месте где припаркован автомобиль запрещающих парковку знаков я не вижу

смика
19 май 2019 в 00:10

Красиво так все стоят, не в раскоряку, как в первых выпусках НГС. Наверное, критика всё-таки действует.