«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — заеду-ка прям в сам супермаркет

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Внедорожник Lexus встал у входа в супермаркет, а огромный «Кадиллак» бросили посреди улицы в центре
В очередном, 127-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка вплотную к входу в магазин, варварское уничтожение газонов и парковка посреди проезжей части.
Сначала черный Lexus LX, который вплотную подобрался к входу в супермаркет по пешеходной плитке.
«Не трамваи, объедете! Встал посередине дороги на Урицкого, 17», — возмущена читательница Лилия.
BMW X6, засветившийся в наших прошлых выпусках, продолжает уничтожать газоны.
«На газоне пасется KIA Rio, словно козёл или овца. Орджоникидзе, 37», — живописует читатель Иван.
Мотоцикл-то можно поставить на газон, он же маленький.
Главное, машина новая, а вокруг хоть трава не расти. Просто варварское уничтожение зелени.
«Улица Сибирская, 35, гимназия
Новый BMW, да еще серия красивая, УУУ. Сам бог велел стоять где попало.
«Когда под елочками стоит автоведро чье-то и ДПС плевать, стыдно. В центре города, у памятника Ленину», — переживают горожане.
«Вот так паркуются на тротуаре улицы Деповской, у школы
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС
особенно повеселила последняя фотка - вот такие пешехододятлы и присылают сюда подобные фото... - стоит, задумался как обойти припаркованный автомобиль
какой пешехододятел прислал фото бэхи ууу? действие этого знака распространяется за ним... в месте где припаркован автомобиль запрещающих парковку знаков я не вижу