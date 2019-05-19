«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — заеду-ка прям в сам супермаркет

В очередном, 127-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка вплотную к входу в магазин, варварское уничтожение газонов и парковка посреди проезжей части.

Сначала черный Lexus LX, который вплотную подобрался к входу в супермаркет по пешеходной плитке.

Мотоцикл-то можно поставить на газон, он же маленький.

Главное, машина новая, а вокруг хоть трава не расти. Просто варварское уничтожение зелени.

Новый BMW, да еще серия красивая, УУУ. Сам бог велел стоять где попало.

«Когда под елочками стоит автоведро чье-то и ДПС плевать, стыдно. В центре города, у памятника Ленину», — переживают горожане.

«Вот так паркуются на тротуаре улицы Деповской, у школы № 13. Пешеходы и особенно родители с колясками очень рады. Особенно умиляет георгиевская ленточка на лобовом стекле. Помнят и гордятся», — рассказывает Елена.

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).



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