Девушки с обложки: три девушки из Новосибирска, которые вошли в топ-100 журнала Maxim

Три красотки из Новосибирска вошли в топ-100 конкурса мужского журнал MAXIM — победительница попадёт на обложку сентябрьского номера. Редакция Maxim пригласит участниц в Москву на профессиональную фотосесиию, а по её итогам выберут 10 финалисток, которые продолжат борьбу за звание «Мисс Maxim – 2019». Победительницу конкурса выберет звёздное жюри в июле. Корреспондент НГС поговорила с девушками о том, зачем им нужна победа, о чём они мечтают и чем занимаются кроме съемок. Подробнее — в материале НГС.

Фото: miss.maximonline.ru

Мария Пещерская, 34 года: «У меня высшее образование по специальности "финансы и кредит" СибУПК. На данный момент я не работаю по семейным обстоятельствам. Просто нет возможности, ведь я воспитываю 10-летнего сына с аутизмом. Ещё есть дочь, ей 5 лет. Бываю часто фотомоделью для воркшопа, рекламы женской одежды. Зачем конкурс и победа? Чтобы доказать, что девушка в 34 года с двумя детьми может выглядеть не хуже, чем в 20. Всё в наших силах и желании. Самой красивой женщиной в мире считаю Ирину Шейк; вообще, по моему мнению, в России и Украине живут самые красивые девушки. В мужчинах же красота не главное.

Фото: miss.maximonline.ru

Мечтаю научиться управлять болидом "Формулы-1" — люблю скорость и драйв. Мой любимый фильм — "Красотка", а также все фильмы с участием Леонардо Ди Каприо, лучший режиссёр — это Джеймс Кэмерон. В художниках особо не разбираюсь, но нравится сюрреализм и картины Сальвадора Дали. Из литературы предпочитаю "Властелин колец" Толкина. В Новосибирске люблю посёлок "Березки", где мой дом, где я живу. А если именно про город, то зоопарк, оперный театр, Заельцовский парк, Обское водохранилище».

Фото: miss.maximonline.ru

Настя Летто, 26 лет: «Работаю персональным тренером в тренажёрном зале уже 6 лет. Увлекаюсь совершенствованием своего тела — у меня развит культ тела, есть определённый идеал, хочется выглядеть именно так. Сейчас готовлюсь к соревнованиям по фитнес-бикини на осень, но будет видно. Это режим тренировок, режим питания и сна, с которым пока не очень ладится. Подготовка занимает много времени и сил. Почему решила участвовать? Сноха скинула статью НГС о конкурсе, мне показалось, что ничего сложного нет в том, чтобы поставить хештег под фото. Потом прислали анкету, и я поняла, что хотела бы уже пройти даже не в топ-100, а топ-20.

Фото: miss.maximonline.ru

В какой стране самые красивые женщины? Не буду оригинальной: я путешествовала по миру, но самые красивые женщины в России. Не скажу, что в России везде была, но в Сибири много красивых. Всегда подойду и сделаю комплимент девушке. На мой вкус, и мужчины всё-таки самые красивые, точнее в Сибири. Для самая красивая женщина — это мама. Хоть в 30, хоть в 65. А самый красивый мужчина — мой любимый мужчина.

Я хотела бы владеть иностранными языками — учу испанский. Не считаю, что у меня есть способности к языкам, даётся тяжело, хотя я очень ответственно подхожу к учёбе — если мне интересно, буду учить и учить. Нужно больше практики: когда еду в испаноговорящую страну, то через неделю неплохо разговариваю. Лучшее место в Новосибирске там, где мои близкие, где мой отец, моя сестра, мой дом, — не Доминикана, не какой любой другой курорт».

Фото: miss.maximonline.ru

Ольга Есипенко, 31 год. Недавно редакция НГС разговаривала с участницей о её отношении к эротическим фотосессиям и том, что она ценит в мужчинах: «Большинство фото из журнала MAXIM великолепны, от многих барышень в изысканном белье на роскошных телах невозможно оторвать глаз! Каждый волен в силу своих убеждений сам выбирать, как ему относиться к подобным фотографиям, это личное дело каждого. Я очень люблю красивое бельё и купальники, не вижу причин стесняться в них фотографироваться».



Фото: miss.maximonline.ru

«Познакомиться со мной очень просто — я очень открытый и общительный человек. В данный момент моё сердце свободно — я пока не встретила свою любовь. А главные качества для мужчины — ум, благородство, доброта».

