фоторепортаж

KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле

Тест-драйв: мы забросили новый роскошный KIA K900 в поля и на грунтовку — что получилось

Корейцы из KIA продолжают атаковать рынок представительских седанов, они обновили свой легковой флагман KIA Quoris, скупо и «по-тракторному» назвав его K900. Это как бы мерседесовский S-класс (или BMW 7 серии), но для тех, у кого нет лишних 4–5 миллионов рублей, — корейский седан стоит примерно вдвое дешевле «немца». Все формальности соблюдены, в машине есть все, что положено для такого уровня, и едет она неплохо, и выглядит солидно. Насколько очередным шагом корейцы приблизились к немецкому премиуму — подробнее в тест-драйв редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Седан KIA K900 (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») делит платформу с автомобилями Genesis от Hyundai и идеологически является заднеприводным авто. Но во всех комплектациях имеется полный привод — муфта подключает передок при пробуксовке задних колес.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Предыдущая легковая флагманская модель от KIA имела оригинальное и приятное название Quoris, но новую модель назвали жёстко — просто K900. Напоминает трактор K-700 из советских времен. Но это чисто по названию.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Длина машины 5120 мм, масса 2 тонны. Автомобиль в целом выглядит интересно, современно, мощно и не пытается копировать Mercedes S-класс или BMW 7 серии.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Машина следует собственному дизайнерскому коду и многие решения явно удались — например, двойные светодиодные скобки в передних фарах, витые прутья радиаторной решетки, роскошно переливающиеся на солнце.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Разве что задние фонари в форме лепестков с металлическим обрамлением отсылают к оптике Bentley. Ну тоже ничего, кто-то подумает, что вы едете на Bentley.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Тщательная проработка интерьера в таких автомобилях — путь к успеху у клиентов, ведь салон подобной машины и оснащение должны быть «на все 100%». В KIA K900 особо придраться не к чему.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Почти все поверхности здесь «взяты» в кожу, оставшиеся пластиковые детали выполнены из мягких материалов, жесткий пластик только на самых нижних панелях.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Корейцы говорят, что используют только натуральную кожу, настоящее дерево и подлинный холодный металл. По визуальным и тактильным ощущениям вроде всё так и есть.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Руль получил Audi-подобную деревянную перекладину в нижней части — сложно сказать, насколько оправдано такое решение. Ведь большинство производителей сейчас используют простую и элегантную форму с тремя спицами.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Мультимедийная система с крупным экраном обладает хорошим разрешением, насыщенными цветами, быстрым откликом, расширенным функционалом. Но вот этот шрифт, что и в KIA Rio, уже порядком поднадоел — он и сам по себе не очень, да еще и ассоциируется с дешевыми моделями.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Беспроводная зарядка — уже стандартная вещь в современных авто. Здесь их две: впереди и в заднем центральном подлокотнике. Но вот незадача, телефон то заряжается, то теряет связь с зарядной площадкой.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Акустика Lexicon, 17 динамиков — отличная звуковая картина. Может быть, чуть не хватает диапазона регулировки по басам.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Швейцарские часы Maurice Lacroix на передней панели — как вишенка на торте премиального антуража.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Задние места, как и положено в представительском седане, оснащены максимально и продуманно. Сиденья имеют электропривод и регулировку «поясницы», есть кнопка складывания переднего пассажирского сиденья.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Двери (как и передние) оснащены доводчиками. При открывании двери сиденье немного подается назад, облегчая процесс посадки/высадки. Разумеется, обогрев сидений, вентиляция, шторки, свой климат-контроль.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Есть два монитора для задних пассажиров, правда, они не сенсорные. Управлять всей мультимедийной системой машины можно с помощью шайбы-контроллера на центральном подлокотнике. Тут и музыка, и климат, и навигация, но управление довольно мудреное — лучше бы поставить все же сенсорные дисплеи.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


К материалам отделки сзади претензий нет — все та же кожа, холодный алюминий, продуманное оформление. А вот пространством как-то неправильно распорядились. Ступни с трудом помещаются под передние кресла, которые посажены низко. Над головой запас с кулак, но впритык.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Отделочная панель на боковой стойке слишком толста и постоянно маячит где-то у виска. Зато с размещением колен проблем нет, а со сложенным передним сиденьем правый пассажир может и ноги вытянуть.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Глубокий багажник объемом 470 литров вместит практически все, что нужно в обыденной жизни. Есть запаска в подполе.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Удобный крючок для подвешивания сумок и пакетов, чтобы они не летали по багажнику.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Под капотом 3,3-литровай атмосферник о 249 «лошадях». Седану с трудом дается набор скорости с места — двигатель с низов особо не тянет, ждешь, пока раскрутится.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Не получится резко стартовать и с двух педалей — раскрученный до 2500 (больше не выходит) оборотов мотор проседает до 1700, когда бросаешь педаль тормоза.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Зато потом, когда тахометр выходит на отметку 4000, седан наконец начинает дышать. И приятно урчит своим двигателем V6, дополнительно подзвученным акустикой. Тут уж машина бросается вперед и наверстывает упущенное — в общем, 8,4 секунды до сотни.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Педаль газа в режиме «Стандарт» зажата и не слишком понятна — сначала реакции небольшие, потом вдруг рывок. Не надо так, надо простую линейную реакцию, пусть и ватную.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


В режиме «Спорт» отклик обостряется, а логика дозирования тяги становится более линейной. В этом режиме я бы ездил всё время — и по шоссе, и по городу, однако долгое удерживание высоких оборотов мотора напрягает.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


В «Спорте» и руль заметно тяжелеет, машина понятно перестраивается, ловко входит в повороты. Крены, кстати, небольшие, а боковая поддержка кресел здорово помогает на виражах.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


На парковке руль слишком тяжел и вязок, приходится орудовать двумя руками при маневрировании.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Шумоизоляция понравилась — увидел на спидометре 90 км/ч, а думал, что едем гораздо медленнее. Акустический комфорт сохраняется и при скорости далеко за 100 км/ч, колес практически не слышно, от ветра и проезжающих авто спасают толстые стекла.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Плавность хода KIA K900 позволяет назвать это авто комфортным автомобилем, в большинстве случаев подвеска спасает пассажиров от неприятных ощущений, пробоев и толчков. Седан хорошо проходит рельсы, отфильтровывает шерховатости асфальта и мелкие выбоины.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Но не любит поперечные швы и трещины в асфальте, ямы с острыми краями. Ещё иногда напрягает склонность к продольной раскачке.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Этот автомобиль создан для города, но мы выехали на грунтовку и прокатились по ней на приличной скорости.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Ну что сказать — энергоемкость подвески позволяет удерживать высокий темп езды, неровности грунтовки кажутся совсем мягкими, а раскачка не такая уж и сильная. По крайней мере, с 15-сантиметровым клиренсом я нигде ничего не задел.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Стоит наша комплектация Premium 3 899 900 рублей, а вообще цена модели стартует с 2 969 900 рублей. За 5-литровый 413-сильный мотор надо доплатить до 4 399 900 рублей.



KIA наклоняет BMW: азиаты сделали бизнес-класс не хуже немцев, но вдвое дешевле


Всё это — вдвое дешевле Mercedes S-класс и BMW 7 серии, которые в сравнимом оснащении стоят по 8–9 миллионов.


Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео)


Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Прочтений: 279

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено