Армия Маслякова. У новосибирца необычное хобби — он расставляет по городу огромных роботов

Он делает их из старых запчастей — НГС разыскал последователей мастера и их работы (они жуткие!)

Скульптуры этого мастера видел, пожалуй, каждый, но не все догадывались: большинство этих роботов и трансформеров, собранных из старых автозапчастей, — дело рук одного человека. Владелец сварочной мастерской Вадим Масляков фактически заполнил своими монстрами весь город, а ещё небольшую армию железных гигантов держит пока в гараже. Не так давно сварочная мастерская Маслякова поменяла своё местоположение, поэтому с прежнего исчез известный новосибирцам металлический Скорпион. Корреспондент НГС разыскал расставленных по всему городу железных гигантов и выяснил, что у Маслякова есть и последователи. Кстати, фамилия одного из них почти такая же — Маслюков.







Большинство гигантских трансформеров и роботов, собранных из железа и расставленных в разных частях Новосибирска, дело рук одного мастера — Вадима Маслякова.











Этот робот был самым первым. Вадим Масляков его сварил, как сам заметил, 6–7 лет назад и поставил в качестве своей рекламы возле одного из автомагазинов на Бориса Богаткова. В ближайшее время он переедет по новому адресу — улица Тюменская, 2 к. 6











Известный многим новосибирцам железный Скорпион на днях уже покинул свою прежнюю площадку. Он тоже переезжает на Тюменскую, к новому месту расположения сварочной мастерской Маслякова.











Трансформер возле новосибирского планетария. Вадим Масляков заметил, что ставил фигуры по городу в качестве рекламы: на каждой работе была табличка с контактами. Правда, последнее время мэрия, по словам Маслякова, начала с такой рекламой бороться, так как она не оплачена.











Две фигуры рук Маслякова возле автомагазина на улице Станционной. Это единственный случай, как заметил мастер, когда к нему обратились из магазина с просьбой поставить возле их здания такую рекламу.











В городе в разных местах можно встретить и подражателей Вадима Маслякова. Вот, например, фигура робота на длинных стройных ножках возле здания по адресу улица Первомайская, 140, к. 4. По данным 2ГИС, здесь находится компания по поверке счётчиков воды.











Этот 1,5-метровый монстр расположился на Кирова, 46 возле входа в компанию «Лавка квестов». Как рассказали в компании, робота поставили здесь давно, он очень нравится прохожим, особенно детям. «У робота есть подсветка, и ночью он выглядит интересней. У него есть датчик движения. И когда подходят люди, робот начинает как бы стрелять светом из своего оружия», — сообщила администратор «Лавки квестов» Жанна Ситник.











Ещё один монстр, собранный из старых автозапчастей, живёт возле здания на улице Днепрогэсовская, 9/1, где расположен автосервис «ТОП-Моторс». Помощник руководителя компании сообщила, что фигуру сварили около 2 лет назад два мастера этой фирмы.











А на улице Широкой, 26В возле экспресс-автосервиса «СТОМашина» стоят уже 4 робота, собранные за 4 года местными умельцами. Причём, как заметили в «СТОМашина», у одного из мастеров фамилия Маслюков — почти как и у того самого Маслякова.









Эти странные фигуры двух роботов и некий механизм на колесах стали уже историей, которая осталась лишь на фотографии. Скульптуры простояли несколько лет возле сервисного центра «Авторейд» на улице Мира 63А, к. 7, но два года назад пришли в полную негодность и были утилизированы владельцами.











Голова робота, которая расположилась на воротах автосервиса «Авто Год Мастерс» на улице Жуковского, 58. Весит такая голова около 120 кг. Автором работы стал новосибирский художник Юрий Ушаков (на фото), который несколько лет назад был совладельцем этого СТО.











А эта железная фигура Чужого стоит внутри магазина AutoLand, расположившегося на улице Моторной, 57. Правда, как заметил мастер Масляков, приобретена она была руководством компании в Таиланде.











12 фигур из железа Масляков подготовил к выставке роботов-трансформеров, которая несколько лет назад проходила в Новосибирске. Сейчас гиганты пылятся в специальном ангаре и гараже. После выставки фигуры стояли какое-то время в парке «Берёзовая роща», пока мэрия не предложила передать их на баланс городу. От такого предложения мастер отказался.











«Естественно, мы не хотели их отдавать. А то потом наше имущество муниципалитет нам же и сдавал бы в аренду. <…> И пока мы не можем найти надёжное место, чтобы разместить эти все фигуры», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Масляков.











Фигуры для выставки изготавливали уже из нового железа, а не старых автозапчастей. Себестоимость таких фигур в пределах 80–100 тысяч рублей, не считая стоимости труда мастеров. Дешёвые и небольшие роботы обходятся примерно в 40–60 тысяч рублей.











Две скульптуры популярных ниндзя-черепашек. Двух других не доделали: закончились свободные деньги. На одну фигуру может уходить до 3 месяцев работы. В компании Вадима Маслякова помимо него работает ещё пять мастеров.











Самый необычный в нашей подборке «монстр» — Миньон. Тоже металлический. Расположился на одной из аллей Заельцовского парка.







В августе 2108 года НГС рассказал о новосибирском мастере, который из автохлама сделал фигуру Чужого.