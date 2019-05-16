«Место силы и здоровья»: владельцы бань и spa рассказали о главном в своём бизнесе

Победителя в этой номинации назовут 31 мая на церемонии награждения «Народной премии НГС» в НОВАТе





НГС опубликовал шорт-лист из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку лучших банных комплексов и spa, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов. И узнал, почему они сравнивают свой бизнес с клумбой или игрой, что они хотят подарить новосибирцам и как планируют возрождать и развивать традиции русской банной культуры.







Александр Потапов, управляющий термального комплекса «На островах»:







«Равняемся исключительно на моральные принципы. И заботимся о жителях нашего города. Цель бизнеса — дарить положительные эмоции людям, делать достойное место для семейного отдыха и времяпрепровождения в компании друзей. Признание клиентов даёт нам уверенность в том, что мы идём в правильном направлении».







Инна Варбанец, управляющий сети салонов тайского массажа «Оазис-спа»:







«Мы всегда слушаем наших гостей. Наша задача — подарить гостю отдохновение души и тела. Для нас каждый гость очень ценен и очень важен. Мы слышим потребности наших гостей, их боли и стараемся сделать так, чтобы гость после похода к нам оставался счастливым долгое время. Мы хотим подарить удовольствие в заботе о здоровье тела и души каждому новосибирцу. Признание клиентов даёт нам радость. Мы счастливы, что жители города знают о нас, любят нас, и мы им очень сильно благодарны за то, что они за нас проголосовали».







Андрей Алексеев, идеолог «Мира Термы»:







Идеолога «Мира Термы» вдохновляли термальные комплексы других стран, а потом он пошёл по своей модели развития





«Раньше нас вдохновляли большие термальный комплексы в Германии и Австрии. Сейчас идёт создание уникальной модели, имеющей своё лицо и свой путь. Для меня бизнес — это деятельность, приносящая пользу людям, с одной стороны; и игра, где я могу проявить себя, — с другой. А движущей силой в этой игре является творчество и внутренние ценности. Признание благодарных клиентов говорит о том, что мы на правильном пути».







Оксана Суходеева, директор «Лотос SPA»:







«Мы посещаем все возможные выставки и конференции, учимся у лучших специалистов в области spa-индустрии. Получаем обратную связь от наших клиентов. Наша цель — сделать в Новосибирске место, где всегда тепло, уютно, красиво и, конечно, профессионально. Чтобы кратковременный отдых напомнил нашим гостям отпуск».







Ольга Малахова, управляющая «Лотос SPA»:







«Признание благодарных клиентов даёт высокое чувство удовлетворения — это вдохновляет, наполняет энергией и творческим порывом. Это самая высокая награда за труд. Наша цель — воплощать творческие идеи, развивать сибирскую культуру отдыха, дарить удовольствие и оздоровление людям».







Марина Кравцова, директор по развитию Green Wood wellness&spa:







В Green Wood wellness&spa гостей сравнивают с цветами, которые благоухают





«Равняемся на мировые имена в spa-индустрии, чтобы расширить свой взгляд на возможности, и на обратную связь от нашего гостя, чтобы закрыть его потребности. Цель бизнеса — процветать и благоухать, как клумба, в которой каждый цветок — наш довольный гость. Признание наших благодарных клиентов даёт чувство радости и счастья, а главное — новые силы в желании сделать для гостя всё самое лучшее и даже невозможное. Признание гостей — это наш главный ресурс».







Антон Самохин, директор дома банного отдыха «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»:







«Прежде всего равняемся на самих себя: смотрим, анализируем, что нужно улучшить. Конечно, за конкурентами тоже смотрим, но берём за основу свои доводы, мысли, как нам развиваться в этом направлении. Придумываем что-то новое. Понятно, что цель любого бизнеса — зарабатывать деньги. Наша такая же, плюс ещё — увеличивать объёмы, выходить на новый уровень, открываться в других регионах. И ещё одна из целей — это развитие банной культуры города, региона. В последнее время это направление активно развивается в стране, мы хотим быть частью этого процесса. Признание благодарных клиентов означает, что мы на правильном пути. Значит, люди по достоинству оценивают наш труд, старания. Народное признание даёт нам повод быть ещё лучше. Работаем над собой, развиваемся».







Екатерина Скоморохова, директор по развитию санатория PARUS medical resort&spa:











«Ориентируемся на наших гостей, мы для них делаем. Цель нашего бизнеса — создавать для отдыхающих комфортные условия для отдыха. Наш spa-салон является дополнительным для гостей, для досуга: они приезжают на оздоровление и посещают в свободное время spa-салон. Признание клиентов для нас — это когда они возвращаются вновь, когда рекомендуют нас».







Евгений Анисимов, директор по связям с общественностью банного комплекса «Сандуны Сибирь»:







«Сандуны Сибирь» стремятся стать центром банной культуры





«Мы являемся частью Сандуновских бань Москвы и равняемся, конечно же, на них: "Сандунам" исполнилось 210 лет — это легендарное место, место силы и здоровья, которое любят и посещают москвичи из поколения в поколение. Мы стремимся стать таким же центром банной культуры. Наша цель — пробудить интерес к бане и русским традициям. Русская культура всегда отличалась самобытностью и неординарностью, и баня — её неотъемлемая часть, национальная традиция, одна из составляющих народной духовности, а также пропаганда здорового образа жизни населения. Признание благодарных клиентов даёт нам уверенность в том, что мы на правильном пути и мы не зря проводим эту огромную работу, стараемся стать лучше и гордимся всем нашим дружным коллективом».







Денис Левин, собственник общественных бань высшего разряда «Паровозовъ» и фирменного банного предприятия «Мыловар»:





Владелец бань «Паровозовъ» и «Мыловар» говорит, что признание клиентов позволяет планировать строительство новых бань в Новосибирске и других городах





«Мы равняемся на русские традиции банной культуры. На то, что зародилось много веков назад и эволюционирует до сегодняшних дней. Наши общественные бани сочетают в себе лучшее из традиций русской банной культуры и новые, современные идеи и креатив, привнесённые нами. Целью является возрождение банной культуры, утраченной в 90-е и "нулевые" годы, и формирование современной русской банной культуры. Признание благодарных клиентов даёт нам желание развиваться, повышать качество и количество оказываемых гостям услуг. Строить новые бани в Новосибирске и других городах нашей страны».

