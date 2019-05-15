«Старьё бьёт новьё»: модный пафосный «финик» против «Икстрейла» из салона

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — обновленный недавно Nissan X-Trail из салона, автомобиль, пользующийся устойчивым спросом у новосибирцев. Машина просторная, ликвидная, может иметь полный привод, не пугает роботами и турбинами. На другой чаше весов в нашем бюджете (1,6 млн рублей) модный 6-летний кроссовер Infinity FX37, являющийся логическим продолжением знаменитого первого «финика» FX35, который еще называют «бейсболкой». Поджарый мощный силуэт, большие колеса, агрессивность в экстерьере — на «бейсболке» многие водители любили поездить-покрасоваться. Автомобили выпускает один и тот же производитель Nissan — это их роднит. На что же потратить деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.

Обновленный Nissan X-Trail с увесистой хромированной V в радиаторной решетке выглядит свежо, хотя кузову уже 6 лет. За эту красоту и еще за кое-какие усовершенствования производитель накинул к цене, так что купить мы сможем только начальную версию XE, но с вариатором, а не с механикой. Цена 1 662 000 рублей.

Мотор будет 2-литровым, 144-сильным, это проверенный временем атмосферник. Привод передний, на полный надо больше денег. В этой конфигурации автомобиль разгоняется до сотни за 11,7 секунды, в городе расходует всего 9 литров бензина.

Начальные версии сейчас у многих кроссоверов хорошо оснащены, вот и X-Trail имеет в базе систему стабилизации, 6 подушек безопасности, систему автоматического запуска/остановки двигателя (Start-Stop), электрозеркала, круиз-контроль, Bluetooth.

Салон тряпочный, зато лобовое стекло с электрообогревом. Есть, разумеется, и подогрев передних сидений. К плюсам отнесем двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, регулировку руля по вылету, кнопки на руле.

Багажник 565 литров, а со сложенными сиденьями — 2 кубометра. Неплохо для перевозки габаритных вещей. Электропривода багажной двери нет. В общем дешево (если можно так сказать) и сердито. X-Trail — универсальный автомобиль для города и дачи, в меру просторный, относительно надежный и вполне экономичный. Ну и внешний вид неплох.

Infinity FX37 — не такой универсальный автомобиль, но однозначно мощный, спортивный и пафосный. Интересный дизайн и агрессия в интерьере стимулируют спрос на этот кроссовер.

Наш FX37 2013 года выпуска оснащен 3,7-литровым 333-сильным атмосферником, полным приводом и классическим автоматом — всё серьезно, с запасом. Автомобиль набирает сотню за 6,8 секунды, почти вдвое опережая «овощной» X-Trail. Но об экономичности речи не идет — в городе машина пожирает 17,1 литра топлива, и это только по паспорту.

Оснащение разнится с «Ниссаном» как небо и земля. Тут и кожаный салон, и дерево с алюминием, и сенсорная мультимедийная система. Сиденья имеют электропривод и память, двигатель запускается кнопкой, климат-контроль оснащен очистителем воздуха.

Фары адаптивные ксеноновые с омывателями. Есть камеры бокового, переднего и заднего обзора, парктроники, подсветка при посадке. Разумеется, установлена система стабилизации, дополненная системой контроля давления в шинах и адаптивным круиз-контролем. 6 подушек безопасности.

Наш «финик» габаритней «Ниссана» (4865 мм длины против 4690 мм), но багажник у него гораздо скромней — всего 376 литров. Всё из-за красивого ската крыши. Хоть и есть система полного привода (ATTESA E-TS с электромагнитной муфтой), но клиренс «финика» в 18,4 сантиметра уступает ниссановскому 21 сантиметру. Машина явно не для бездорожья, а полный привод ей — для лихого старта с места. Итак, за 1,6 миллиона предлагается новенький, но скромный Nissan X-Trail, рабочая лошадка для городской семьи. Infinity FX37 можно тоже использовать для перевозки семьи, но дополнительный бонус — в шикарном оснащении, динамике и ходовых качествах. Плюс мощный ресурсный двигатель V6 и классический автомат. Но об экономии средств на содержание машины придется забыть. Голосуем!

Что купить за 1,6 млн рублей? Новый Nissan X-Trail

6-летний Infinity FX37