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Развлечения
Фоторепортаж

Все красавцы: Snapchat сменил пол новосибирским политикам, певцам и телеведущим

Топ-модель Травников, блондинка Карелин и мачо Кузнецова — Snapchat изменил известных новосибирцев

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В приложении Snapchat недавно появилась функция, которая превращает мужчин в женщин и наоборот

Приложение Snapchat выпустило новые фильтры для фотографий и видео, с помощью которых можно «сменить пол»: фильтр делает черты лица мужчин более тонкими и добавляет длинные локоны, а у женщин на фото появляются борода, густые брови и массивная челюсть. Пользователи соцсетей уже несколько дней развлекаются и выкладывают свои фото в новых образах, а также смотрят, как фильтры изменяют лица знаменитостей. НГС отредактировал в Snapchat портреты 11 известных новосибирцев — их братья- и сёстры-близнецы вышли очень даже симпатичными.

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Депутату Госдумы от Новосибирской области Вере Ганзя приложение добавило щетины.

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Дарья Януш
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КОММЕНТАРИИ (118)

Megaupload
15 май 2019 в 21:07

Жесть просто! Я бы на месте "переделанных" подал бы в суд иск о защите чести и достоинства + иск об оскорблении чувств верующего.

Кулак
15 май 2019 в 21:14

За такие шутки-в зубах бывают промежутки!

Чучундра
15 май 2019 в 21:15

Мутная тема для статьи. Из пальца высосали для плана по публикациям.