Все красавцы: Snapchat сменил пол новосибирским политикам, певцам и телеведущим

В приложении Snapchat недавно появилась функция, которая превращает мужчин в женщин и наоборот

Приложение Snapchat выпустило новые фильтры для фотографий и видео, с помощью которых можно «сменить пол»: фильтр делает черты лица мужчин более тонкими и добавляет длинные локоны, а у женщин на фото появляются борода, густые брови и массивная челюсть. Пользователи соцсетей уже несколько дней развлекаются и выкладывают свои фото в новых образах, а также смотрят, как фильтры изменяют лица знаменитостей. НГС отредактировал в Snapchat портреты 11 известных новосибирцев — их братья- и сёстры-близнецы вышли очень даже симпатичными.



Губернатор Андрей Травников был бы очень миловидной женщиной, чем-то даже похожей то ли на Елену Корикову в «Бедной Насте», то ли на супермодель Летицию Каста на пике её карьеры.

Главное, мечтательный взгляд мэра Анатолия Локтя остался. Нам кажется, или похоже на Наталью Поклонскую?

Татьяна Лазарева — просто Джейми Ланнистер по-сибирски.

Депутату Госдумы от Новосибирской области Вере Ганзя приложение добавило щетины.

Точёным скулам певца Шуры позавидуют многие блогеры из Instagram. Сложно удержаться от цитаты Ирен Адлер из сериала «Шерлок»: «Какие скулы, с ума можно сойти. Стоит прикоснуться, и порежешь палец».

Суровый олимпийский чемпион и депутат Госдумы Александр Карелин благодаря Snapchat превратился в симпатичную блондинку.

Юморист и телеведущий Андрей Бочаров обаятелен в любом образе.

Будь актриса Агния Кузнецова мужчиной, сколько девичьих сердец бы она разбила.

Будучи девушкой, певец Митя Фомин мог бы стать не солистом Hi-Fi, а «рыженькой из "ВИА Гра"».

А Пелагея, кажется, потеснила бы со сцены не только Диму Билана, но и конкурировала бы с испанским красавчиком Энрике Иглесиасом.

Рэперу Элджею Snapchat добавил круглые щёчки и девичий румянец.