Все красавцы: Snapchat сменил пол новосибирским политикам, певцам и телеведущим

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Топ-модель Травников, блондинка Карелин и мачо Кузнецова — Snapchat изменил известных новосибирцев
В приложении Snapchat недавно появилась функция, которая превращает мужчин в женщин и наоборот
Приложение Snapchat выпустило новые фильтры для фотографий и видео, с помощью которых можно «сменить пол»: фильтр делает черты лица мужчин более тонкими и добавляет длинные локоны, а у женщин на фото появляются борода, густые брови и массивная челюсть. Пользователи соцсетей уже несколько дней развлекаются и выкладывают свои фото в новых образах, а также смотрят, как фильтры изменяют лица знаменитостей. НГС отредактировал в Snapchat портреты 11 известных новосибирцев — их братья- и сёстры-близнецы вышли очень даже симпатичными.
Губернатор Андрей Травников был бы очень миловидной женщиной, чем-то даже похожей то ли на Елену Корикову в «Бедной Насте», то ли на супермодель Летицию Каста на пике её карьеры.
Главное, мечтательный взгляд мэра Анатолия Локтя остался. Нам кажется, или похоже на Наталью Поклонскую?
Татьяна Лазарева — просто Джейми Ланнистер по-сибирски.
Депутату Госдумы от Новосибирской области Вере Ганзя приложение добавило щетины.
Точёным скулам певца Шуры позавидуют многие блогеры из Instagram. Сложно удержаться от цитаты Ирен Адлер из сериала «Шерлок»: «Какие скулы, с ума можно сойти. Стоит прикоснуться, и порежешь палец».
Суровый олимпийский чемпион и депутат Госдумы Александр Карелин благодаря Snapchat превратился в симпатичную блондинку.
Юморист и телеведущий Андрей Бочаров обаятелен в любом образе.
Будь актриса Агния Кузнецова мужчиной, сколько девичьих сердец бы она разбила.
Будучи девушкой, певец Митя Фомин мог бы стать не солистом Hi-Fi, а «рыженькой из "ВИА Гра"».
А Пелагея, кажется, потеснила бы со сцены не только Диму Билана, но и конкурировала бы с испанским красавчиком Энрике Иглесиасом.
Рэперу Элджею Snapchat добавил круглые щёчки и девичий румянец.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко перевоплотилась в брутального мужчину с пышной шевелюрой.
Дарья Януш
Коллажи Юлии Шипициной
Жесть просто! Я бы на месте "переделанных" подал бы в суд иск о защите чести и достоинства + иск об оскорблении чувств верующего.