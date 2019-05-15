«Абсолютная авантюра»: чиновники поставили крест на парке в центре города

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Бизнесмен хотел построить его за свой счет — власти и общественники решили, что парковки нужнее
Застройщик предложил за собственный счёт построить 1 га парка в пойме 1-й Ельцовки — проект раскритиковали
15 мая двум комиссиям общественного совета по градостроительству — по нормативам и по общественным пространствам — впервые показали подробный проект парка в пойме реки 1-й Ельцовки. К этому проекту местные активисты, заручившись поддержкой и инвестициями руководителя ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, шли несколько лет. Но чиновники, депутаты и эксперты, выступая в целом за, фактически поставили крест на строительстве первого этапа парка и его появлении в ближайшие два года. Корреспондент НГС выяснила почему.
На заседании двух комиссий общественного совета по градостроительству — по нормативам и по общественным пространствам — представили проект строительства Ельцовского парка в пойме реки 1-й Ельцовки, но чиновники и эксперты раскритиковали первый этап его реализации.
К разработке проекта парка в пойме реки 1-й Ельцовки общей площадью порядка 10 га жители окрестных домов шли несколько лет. К маю 2019 года его всё-таки подготовило местное бюро «Адаптик-А» — соавторы проекта реконструкции Михайловской набережной. Заказала проект ГК «Химметалл»: у дочерней компании-застройщика группы в месте слияния двух рукавов реки в собственности 1,5 га земли, треть которых должны занять два жилых дома (их уже начали строить), а две трети компания предполагала благоустроить и передать городу как первый этап строительства Ельцовского парка.
В проект уже вложили около 30 миллионов рублей, ещё примерно 50 миллионов застройщик планирует инвестировать в свою часть.
На территории в 1 га по проекту должен быть главный вход в парк с лестницей и виадуком для плавного спуска к реке — перепад высот на участке составляет 23 м, фактически это высота 7-этажного дома. Здесь же запланировали главную площадь, сцену для локальных мероприятий, теннисный корт, смотровые, детские и спортивные площадки и благоустройство двух родников, которые нашлись в процессе расчистки территории. Парк решил бы и конфликт между жителями жилых комплексов «Тихая гавань» и «Астра», обеспечив проход к метро не дворами, а дорожками вдоль реки.
Для строительства первой очереди парка, которая запроектирована на территории инвестора — ГК «Химметалл», чья дочерняя компания строит здесь жилой комплекс, необходимо получить разрешение на отклонение от норм по парковкам и размещению детских и спортивных площадок. По словам руководителя компании-застройщика Евгения Гаврилова, парковки можно было бы вынести в карманы, которые построят при реконструкции улицы Танковая, а площадки — учесть на территории парка, который был бы построен раньше домов. Но участники заседания выступили резко против.
Они заявили, что парковки расположатся слишком далеко от домов, а жители хрущёвок на улице Танковой высказали опасение, что машинами окажутся заставлены их дворы, а не предназначенные для этого парковочные карманы. Кроме того, их возмутило, что по планам реконструкции улицы тротуар сдвинется на пару метров ближе к домам.
Депутат горсовета по округу, в территорию которого входит потенциальный парк, Иван Конобеев высказал недоверие самому Евгению Гаврилову, заметив, что реконструкция улицы планировалась ещё пару лет назад, но сроки сдвигались из-за необходимости прежде построить теплоцентраль.
— О комфорте жильцов улицы Танковая речи вообще не идёт, — пожаловалась жительница дома
— Мы изначально делаем дома ущербными. То, что у них под боком будет парк, которого пока нет, это дело перспективное, — это не значит, что у него не должно быть ни парковок, ни всего остального, — добавил член комиссии по нормативам, директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. —
Ваши люди будут покупать квартиры в полноценном как будто бы доме, только у них норматив будет хуже, чем в гостинице.
То, что вместо типовых детских и спортивных площадок будущие жители получат благоустроенный гектар на берегах речки, присутствовавших не убедило. При этом, по словам председателя комиссии по общественным пространствам архитектора Александра Ложкина, год назад уже рассматривался вопрос о предоставлении застройщикам возможности инвестировать средства в общественные пространства вместо общедолевой собственности, но решить его помешало законодательство.
— Я вносил предложение, чтобы узаконить в нормах эту форму, когда застройщик земельного участка инвестирует в создание тех же благ, которые он может реализовать в границах своего земельного участка, но реализует на смежных территориях. Условно говоря, человек не строит у себя площадки, а инвестирует в общественные пространства по соседству, не строит у себя парковочные места, а инвестирует в многоэтажную парковку. Мы поддержали тогда это предложение в принципе, но сегодня законодательство пока не позволяет реализовать эту модель, — пояснил Ложкин. — Мы увидели законопроект, который легализует возможность реализации такой модели, и ждём сейчас принятия этого закона, чтобы вернуться к обсуждению этого вопроса и внести его в нормативы.
Участники заседания назвали презентацию «мультиками», а проект — «абсолютной авантюрой»: он опережает своё время и отражает позицию пока только потенциальных местных жителей, считают они.
Вопросы вызвала и неопределённость в будущем этой территории — в обслуживании и продолжении строительства. По словам Евгения Гаврилова, которые подтвердил Александр Ложкин, Анатолий Локоть уже высказал готовность города принять новый парк на баланс. Между тем, заметил архитектор, в ближайшие три года финансирование из бюджета на этот проект не предусмотрено.
— Это не значит, что оно не может появиться, и не значит, что мы до 2024-го или после 2024 года не будем заниматься этой территорией, — тут же подчеркнул он. — Если проект будет начат, это будет хорошим толчком, чтобы продолжать его с привлечением бюджетных средств, механизмов муниципально-частного партнёрства.
Сейчас территория парка условна: его границы не зафиксированы в кадастре, но на территорию выдано разрешение на использование в целях благоустройства.
Примечательно, что в целом все участники заседания — и эксперты, и чиновники, и общественники — выступили за создание парка, а вот решение, необходимое для строительства его первого этапа, принять не смогли: половина голосовавших выступили за, половина — против, один воздержался. Теперь вопрос будут рассматривать 17 мая на комиссии по правилам землепользования и застройки в мэрии.
По словам Евгения Гаврилова, эта комиссия, вероятнее всего, разрешения на перенос парковок и детских площадок теперь не даст. Фактически это если не отменит, то отложит создание парка на неопределённый срок, отрезав от него гектар: застройщик будет вынужден реализовать первоначальную концепцию с «полем парковок» у реки. Только в этом случае он сможет начать продажи квартир в новых домах, чтобы продолжить работать после вступления в силу 1 июля поправок в закон о долевом строительстве.
Лиза Пичугина
Иллюстрации из презентации парка и видео предоставлены Евгением Гавриловым
Почитал. Как я понял, что там много чего переделывать придется в угоду этому парку, а это может и проблем много принести. Товарищи инженеры с НГС, давайте ваши проф.доводы
Ситуация в Екатеринбурге иллюстрирует сегодняшнее отношение чиновников к обществу - наплевательское, унизительное, надменное. Плевать они хотели на то, что бюст джугашвили оскорбляет чувства многих людей, делает им больно. Сегодня потомки тех, кто гнил в лагерях по приказу палача, вынуждены ходить мимо этого бюста, торжественно открытого мэром города, охраняемого видеокамерами и чоповцами. Точно также вытерли ноги и об тех, кто в Екатеринбурге пытался отстоять зеленую зону отдыха в центре города. Сегодня и там кремлевские опричники, охраняющие клочок земли от народа.