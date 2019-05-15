«Абсолютная авантюра»: чиновники поставили крест на парке в центре города

15 мая двум комиссиям общественного совета по градостроительству — по нормативам и по общественным пространствам — впервые показали подробный проект парка в пойме реки 1-й Ельцовки. К этому проекту местные активисты, заручившись поддержкой и инвестициями руководителя ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, шли несколько лет. Но чиновники, депутаты и эксперты, выступая в целом за, фактически поставили крест на строительстве первого этапа парка и его появлении в ближайшие два года. Корреспондент НГС выяснила почему.



На заседании двух комиссий общественного совета по градостроительству — по нормативам и по общественным пространствам — представили проект строительства Ельцовского парка в пойме реки 1-й Ельцовки, но чиновники и эксперты раскритиковали первый этап его реализации.

К разработке проекта парка в пойме реки 1-й Ельцовки общей площадью порядка 10 га жители окрестных домов шли несколько лет. К маю 2019 года его всё-таки подготовило местное бюро «Адаптик-А» — соавторы проекта реконструкции Михайловской набережной. Заказала проект ГК «Химметалл»: у дочерней компании-застройщика группы в месте слияния двух рукавов реки в собственности 1,5 га земли, треть которых должны занять два жилых дома (их уже начали строить), а две трети компания предполагала благоустроить и передать городу как первый этап строительства Ельцовского парка. В проект уже вложили около 30 миллионов рублей, ещё примерно 50 миллионов застройщик планирует инвестировать в свою часть.



В первоначальном проекте, за который выступили эксперты, вместо теннисного корта должна быть парковка, а сама территория до реки — огорожена как общедолевая собственность Фото: предоставлено Евгением Гавриловым

На территории в 1 га по проекту должен быть главный вход в парк с лестницей и виадуком для плавного спуска к реке — перепад высот на участке составляет 23 м, фактически это высота 7-этажного дома. Здесь же запланировали главную площадь, сцену для локальных мероприятий, теннисный корт, смотровые, детские и спортивные площадки и благоустройство двух родников, которые нашлись в процессе расчистки территории. Парк решил бы и конфликт между жителями жилых комплексов «Тихая гавань» и «Астра», обеспечив проход к метро не дворами, а дорожками вдоль реки.



Для строительства первой очереди парка, которая запроектирована на территории инвестора — ГК «Химметалл», чья дочерняя компания строит здесь жилой комплекс, необходимо получить разрешение на отклонение от норм по парковкам и размещению детских и спортивных площадок. По словам руководителя компании-застройщика Евгения Гаврилова, парковки можно было бы вынести в карманы, которые построят при реконструкции улицы Танковая, а площадки — учесть на территории парка, который был бы построен раньше домов. Но участники заседания выступили резко против.

Они заявили, что парковки расположатся слишком далеко от домов, а жители хрущёвок на улице Танковой высказали опасение, что машинами окажутся заставлены их дворы, а не предназначенные для этого парковочные карманы. Кроме того, их возмутило, что по планам реконструкции улицы тротуар сдвинется на пару метров ближе к домам.

Депутат горсовета по округу, в территорию которого входит потенциальный парк, Иван Конобеев высказал недоверие самому Евгению Гаврилову, заметив, что реконструкция улицы планировалась ещё пару лет назад, но сроки сдвигались из-за необходимости прежде построить теплоцентраль.



— О комфорте жильцов улицы Танковая речи вообще не идёт, — пожаловалась жительница дома № 17 Татьяна Медведева.



Перепад высот между площадкой с домами и нижним уровнем у реки — 23 м, поэтому застройщик планировал построить лестницу и длинный виадук для велосипедистов и мам с колясками Фото: предоставлено Евгением Гавриловым

— Мы изначально делаем дома ущербными. То, что у них под боком будет парк, которого пока нет, это дело перспективное, — это не значит, что у него не должно быть ни парковок, ни всего остального, — добавил член комиссии по нормативам, директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. — Ваши люди будут покупать квартиры в полноценном как будто бы доме, только у них норматив будет хуже, чем в гостинице.

То, что вместо типовых детских и спортивных площадок будущие жители получат благоустроенный гектар на берегах речки, присутствовавших не убедило. При этом, по словам председателя комиссии по общественным пространствам архитектора Александра Ложкина, год назад уже рассматривался вопрос о предоставлении застройщикам возможности инвестировать средства в общественные пространства вместо общедолевой собственности, но решить его помешало законодательство.

— Я вносил предложение, чтобы узаконить в нормах эту форму, когда застройщик земельного участка инвестирует в создание тех же благ, которые он может реализовать в границах своего земельного участка, но реализует на смежных территориях. Условно говоря, человек не строит у себя площадки, а инвестирует в общественные пространства по соседству, не строит у себя парковочные места, а инвестирует в многоэтажную парковку. Мы поддержали тогда это предложение в принципе, но сегодня законодательство пока не позволяет реализовать эту модель, — пояснил Ложкин. — Мы увидели законопроект, который легализует возможность реализации такой модели, и ждём сейчас принятия этого закона, чтобы вернуться к обсуждению этого вопроса и внести его в нормативы.



Застройщик планировал благоустроить подземные родники, которые бьют на этой территории Фото: предоставлено Евгением Гавриловым

Участники заседания назвали презентацию «мультиками», а проект — «абсолютной авантюрой»: он опережает своё время и отражает позицию пока только потенциальных местных жителей, считают они.

Вопросы вызвала и неопределённость в будущем этой территории — в обслуживании и продолжении строительства. По словам Евгения Гаврилова, которые подтвердил Александр Ложкин, Анатолий Локоть уже высказал готовность города принять новый парк на баланс. Между тем, заметил архитектор, в ближайшие три года финансирование из бюджета на этот проект не предусмотрено.

— Это не значит, что оно не может появиться, и не значит, что мы до 2024-го или после 2024 года не будем заниматься этой территорией, — тут же подчеркнул он. — Если проект будет начат, это будет хорошим толчком, чтобы продолжать его с привлечением бюджетных средств, механизмов муниципально-частного партнёрства.



Сейчас территория парка условна: его границы не зафиксированы в кадастре, но на территорию выдано разрешение на использование в целях благоустройства.

