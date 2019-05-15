Лето отменили: НГС показывает на гифках, какой будет погода в мае (готовьте зонтики)

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Синоптики обещают бесконечные весенние дожди
Новосибирцы уже чувствуют дыхание лета: снег растаял, листья распустились и даже зацвела черёмуха. Но убирать куртки сейчас вряд ли стоит — снег надоел за полгода, но даже в мае он может внезапно напомнить о себе. В ближайшие дни в городе будет холодно, потом потеплеет, но пойдёт дождь. Синоптики дали прогноз погоды на несколько дней, а НГС собрал данные с погодных сайтов до конца месяца. Даже если прогнозы не сбудутся, помните, что скоро мы будем изнывать от жары. Подробности — в материале НГС.
До начала выходных в Новосибирске будет холодно — по прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра покажет даже минусовые температуры. «Давление будет падать, ветер усилится до 6–11 м/с, в порывах до 18 м/с. Температура ночью при облачности составит от –2 до +3 градусов, — рассказала НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Днём по-прежнему будет холодно, не выше +6...+11, что ниже нормы этого дня на 4–6 градусов».
Она пояснила, что среднесуточная норма этого дня — порядка +10 градусов. 16 мая, по прогнозам синоптиков, температура существенно не изменится, днём будет около
Прогноз погоды можно также отслеживать с помощью интернет-сервисов. НГС собрал данные с нескольких сайтов о погоде и предлагает посмотреть, как будет меняться температура воздуха во второй половине месяца и какие дни числятся в графиках как самые тёплые.
По прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие выходные будет прохладно и пасмурно. Температура воздуха не поднимется выше 10–13 градусов тепла, ночью ожидается
«Погода Mail.Ru» даёт более радостный прогноз на ближайшие выходные. 18–19 мая температура поднимется до
На сервисе «Яндекс.Погода» практически тот же прогноз погоды на ближайшие выходные, что и на двух предыдущих. В субботу будет облачно, до +16, в воскресенье температура не изменится, но пойдёт дождь. По прогнозу ресурса, до конца месяца температура воздуха не поднимется выше +18. Данные о погоде с 24 мая — усреднённые за 10 лет, уточняется на «Яндекс.Погоде».
«Rambler/Погода» тоже прогнозирует дождливые выходные с дневной температурой всего лишь
Сервис WorldWeather солидарен с остальными по поводу выходных. 18–19 мая пасмурно, дождь, температура не выше +15 градусов. Следующая рабочая неделя будет стабильно прохладной, около +11 градусов. Жаркий май, утверждает WorldWeather, начнётся с 26-го числа. Самый тёплый день будет 27 мая, когда столбик термометра покажет +27 градусов. Правда, в этот день будет пасмурно. В последний день месяца пойдёт дождь, температура воздуха будет не выше +19 градусов.
Каким бы ни был май, за ним наступит маленькое сибирское лето — с субботними шашлыками, ароматными грибами и ягодами, яркими цветами и, конечно же, кабачками, с любовью выращенными в огородах на дачах.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
Инфографика Дмитрия Гладышева
что с сайтом НГС,это трэш какой то зачем менять,старый гораздо лучше был.
Чем холоднее, тем лучше. Тепло в этом городе всегда дает один и тот же результат: жизнерадостные моральные уроды распахивают окна своих квартир и автомобилей и врубают музон, так что жизнь превращается в пытку.
К тому же чем теплее, тем больше пыли и вони. Пусть будет холод и дождь.