Лето отменили: НГС показывает на гифках, какой будет погода в мае (готовьте зонтики)

Новосибирцы уже чувствуют дыхание лета: снег растаял, листья распустились и даже зацвела черёмуха. Но убирать куртки сейчас вряд ли стоит — снег надоел за полгода, но даже в мае он может внезапно напомнить о себе. В ближайшие дни в городе будет холодно, потом потеплеет, но пойдёт дождь. Синоптики дали прогноз погоды на несколько дней, а НГС собрал данные с погодных сайтов до конца месяца. Даже если прогнозы не сбудутся, помните, что скоро мы будем изнывать от жары. Подробности — в материале НГС.



До начала выходных в Новосибирске будет холодно — по прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра покажет даже минусовые температуры. «Давление будет падать, ветер усилится до 6–11 м/с, в порывах до 18 м/с. Температура ночью при облачности составит от –2 до +3 градусов, — рассказала НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Днём по-прежнему будет холодно, не выше +6...+11, что ниже нормы этого дня на 4–6 градусов». Она пояснила, что среднесуточная норма этого дня — порядка +10 градусов. 16 мая, по прогнозам синоптиков, температура существенно не изменится, днём будет около +8...+13 градусов. «И только днём 17 мая, когда тёплый воздух с европейской части оттеснит на районы Красноярского края арктические воздушные массы, температура начнет повышаться более существенно. В дневные часы 17 мая до +12...+17 градусов тепла», — отметила начальник Гидрометцентра. В выходные, 18 и 19 мая, температура повысится ещё на пару градусов, но 25–30-градусной жары ждать не стоит.

Прогноз погоды можно также отслеживать с помощью интернет-сервисов. НГС собрал данные с нескольких сайтов о погоде и предлагает посмотреть, как будет меняться температура воздуха во второй половине месяца и какие дни числятся в графиках как самые тёплые.



По прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие выходные будет прохладно и пасмурно. Температура воздуха не поднимется выше 10–13 градусов тепла, ночью ожидается +7...+8 градусов. Солнце выглянет только на следующей неделе, самый солнечный день, когда на небе не должно быть ни облачка, — 28 мая. А 29-го начнётся самое настоящее жаркое лето, потому что столбик термометра взлетит до отметки +29 градусов. В последние дни мая будет тепло и облачно, температура — до +28 градусов.



«Погода Mail.Ru» даёт более радостный прогноз на ближайшие выходные. 18–19 мая температура поднимется до +16…+21 градуса, но резко опустится ночью до +3...+6 градусов. Жарких дней, по информации ресурса, до конца мая вообще не предвидится. Температуры будут колебаться в пределах 16–20 градусов. Самый тёплый день на графике — 27 мая (+22 градуса). 22 мая будет гроза. С 28 по 31 мая, уточняется на ресурсе, сервис показывает температуру на основе статистики за 11 лет.

На сервисе «Яндекс.Погода» практически тот же прогноз погоды на ближайшие выходные, что и на двух предыдущих. В субботу будет облачно, до +16, в воскресенье температура не изменится, но пойдёт дождь. По прогнозу ресурса, до конца месяца температура воздуха не поднимется выше +18. Данные о погоде с 24 мая — усреднённые за 10 лет, уточняется на «Яндекс.Погоде».



«Rambler/Погода» тоже прогнозирует дождливые выходные с дневной температурой всего лишь +14...+16 градусов. По информации сервиса, до конца месяца будет всего лишь 5 солнечных дней — 24, 26, 28, 29 и 30 мая. В рабочие будни с 20 по 24 мая будет холодно и пасмурно: до +14 градусов и дождь с ветром до 5 м/с.

Сервис WorldWeather солидарен с остальными по поводу выходных. 18–19 мая пасмурно, дождь, температура не выше +15 градусов. Следующая рабочая неделя будет стабильно прохладной, около +11 градусов. Жаркий май, утверждает WorldWeather, начнётся с 26-го числа. Самый тёплый день будет 27 мая, когда столбик термометра покажет +27 градусов. Правда, в этот день будет пасмурно. В последний день месяца пойдёт дождь, температура воздуха будет не выше +19 градусов.