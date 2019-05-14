Конец праворулькам: старые «японки» гниют, а новые не ввозятся

Конец эпохи правого руля в России уже неоднократно предрекался различными автомобильными экспертами и общественностью. Очевидно, что в один момент эти машины никуда не денутся, но вот восполнение парка праворулек действительно стагнирует. Тревожные (а для кого-то радостные) сообщения приходят с Дальнего Востока, где в I квартале 2019 года ввоз бэушных «японок» просел аж на 85%. Дальний Восток — это главный индикатор состояния рынка праворулек, и если там падает спрос и ввоз машин, то эта тенденция неминуемо накроет и Сибирь. Подробнее о перспективах японских машин в Новосибирске — в обзоре НГС.АВТО.



По данным российского агентства «Авто Инфо», которые приводят «Известия», в I квартале 2019 года в Дальневосточном федеральном округе ввоз подержанных машин с правым расположением руля рухнул на 85%, до 17 300 штук (по сравнению с I кварталом 2018 года). По некоторым популярным моделям падение еще сильнее: Toyota Carina (837 штук, –76%), Nissan Sunny (396 штук, –81,7%), Toyota Corolla (316 штук, –97,3%), Toyota Vitz (274 штуки, –92%), Mazda Demio (262 штуки, –89%), Toyota Mark II (253 штуки, –94%), Toyota Crown (198 штук, –88%).

Honda Fit за 3 месяца перепродана в количестве 281 штуки

Когда парк праворулек перестанет пополняться, машины будут постепенно вымываться из оборота, но пока эта волна до Новосибирска не докатилась. Сейчас продажи бэушных «японок» у нас стабильны, но тенденция к сокращению парка всё-таки прослеживается. «В Новосибирской области за I квартал 2019 перепродано 899 Toyota Corolla, 424 Toyota Corona, 282 Toyota Carina, 301 Nissan Sunny, 281 Honda Fit.

В 2018 году всего было перепродано 48 413 автомобилей с правым рулем. Для сравнения: в 2010 году таких автомобилей было 50 239 », — рассказывает руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Не отмечают резкого снижения спроса на правый руль и продавцы автомобилей с пробегом. Однако «моральное давление» и ощущение конца эпохи на рынке ощущаются. «Негативный фон создают новости правительства, которое каждый год что-то вводит: "Евро-5", "Евро-6", затем утилизация, сейчас планируют ввести краш-тест. То есть это так называемое постепенное плавное давление на серый ввоз иномарок, не только правого руля», — говорит Андрей Громов, исполнительный директор автосалона «Гепард-С».

Mazda не входит в список лидеров продаж

По данным специалиста, наоборот, увеличение спроса отмечается на японские праворульные минивэны типа Toyota Noah — именно такие машины сейчас слабо представлены на рынке новых леворульных иномарок. Есть интерес и к гибридным автомобилям, которые сейчас в Японии становятся всё более популярны, — они позволяют экономить топливо. Впрочем, и минивэны, и гибриды — это всё-таки штучный товар, а основные продажи в Новосибирске приходятся на старые седаны (Sunny, Carina, Corolla), выпущенные в 90-х или 2000-х годах, которые всё больше вымываются из оборота.



«В Новосибирске они в конце концов естественно вымоются. Они будут исчезать — после аварий, постепенно. Тенденция такая идет, и она будет продолжаться. Их останется определенный процент, например полпроцента, и так и будет держаться. Останутся марки, которых нет в российском сегменте, гибриды», — отмечает эксперт. Структура предложения на рынке автомобилей в Новосибирской области сейчас, по данным сервиса auto.ru, выглядит следующим образом: из 8000 машин, выставленных на продажу, 1600 являются праворульными. Сервис «Авито Авто» предлагает к продаже 3000 машин, из них 800 с правым рулем.

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