Конец праворулькам: старые «японки» гниют, а новые не ввозятся

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Конец эпохи правого руля в России уже неоднократно предрекался различными автомобильными экспертами и общественностью. Очевидно, что в один момент эти машины никуда не денутся, но вот восполнение парка праворулек действительно стагнирует. Тревожные (а для кого-то радостные) сообщения приходят с Дальнего Востока, где в I квартале 2019 года ввоз бэушных «японок» просел аж на 85%. Дальний Восток — это главный индикатор состояния рынка праворулек, и если там падает спрос и ввоз машин, то эта тенденция неминуемо накроет и Сибирь. Подробнее о перспективах японских машин в Новосибирске — в обзоре НГС.АВТО.
По данным российского агентства «Авто Инфо», которые приводят «Известия», в I квартале 2019 года в Дальневосточном федеральном округе ввоз подержанных машин с правым расположением руля рухнул на 85%, до
Когда парк праворулек перестанет пополняться, машины будут постепенно вымываться из оборота, но пока эта волна до Новосибирска не докатилась. Сейчас продажи бэушных «японок» у нас стабильны, но тенденция к сокращению парка всё-таки прослеживается. «В Новосибирской области за I квартал 2019 перепродано 899 Toyota Corolla, 424 Toyota Corona, 282 Toyota Carina, 301 Nissan Sunny, 281 Honda Fit.
В 2018 году всего было перепродано
Не отмечают резкого снижения спроса на правый руль и продавцы автомобилей с пробегом. Однако «моральное давление» и ощущение конца эпохи на рынке ощущаются. «Негативный фон создают новости правительства, которое каждый год что-то вводит: "Евро-5", "Евро-6", затем утилизация, сейчас планируют ввести краш-тест. То есть это так называемое постепенное плавное давление на серый ввоз иномарок, не только правого руля», — говорит Андрей Громов, исполнительный директор автосалона «Гепард-С».
По данным специалиста, наоборот, увеличение спроса отмечается на японские праворульные минивэны типа Toyota Noah — именно такие машины сейчас слабо представлены на рынке новых леворульных иномарок. Есть интерес и к гибридным автомобилям, которые сейчас в Японии становятся всё более популярны, — они позволяют экономить топливо. Впрочем, и минивэны, и гибриды — это всё-таки штучный товар, а основные продажи в Новосибирске приходятся на старые седаны (Sunny, Carina, Corolla), выпущенные в 90-х или 2000-х годах, которые всё больше вымываются из оборота.
«В Новосибирске они в конце концов естественно вымоются. Они будут исчезать — после аварий, постепенно. Тенденция такая идет, и она будет продолжаться.
Их останется определенный процент, например полпроцента, и так и будет держаться. Останутся марки, которых нет в российском сегменте, гибриды», — отмечает эксперт.
Структура предложения на рынке автомобилей в Новосибирской области сейчас, по данным сервиса auto.ru, выглядит следующим образом: из 8000 машин, выставленных на продажу, 1600 являются праворульными. Сервис «Авито Авто» предлагает к продаже 3000 машин, из них 800 с правым рулем.
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).
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Дмитрий Косенко
Фото автора
Праворульные автомобили будут успешно "гнить" ещё лет двадцать.
Японские автомобили выпущенные в начале двухтысячных, попросту неубиваемы.
Самый опасный регион - это зауралье, потому что ездит правый руль. На трассе жесть. Все закономерно, правильно делают, что всяческими способами регулируют ввоз такого рода машин.