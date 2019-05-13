Культ наличности: как Сталина превратили в бренд Новосибирска

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В начале мая Новосибирск мелькал в новостях не только как город с «Монстрацией», но и как город, в котором всё-таки поставили памятник Сталину
Начало мая прошло под постоянным звучанием здесь и там имени Иосифа Сталина, а Новосибирск превратился чуть ли не в столицу сталинизма. Сперва в городе установили бюст генералиссимуса — в прошлом году на борьбу с ним новосибирцы потратили несколько месяцев, и им удалось сдвинуть его с городских улиц на территорию штаба КПРФ. А после праздников пользователи Facebook обнаружили в продаже площади в строящемся комплексе с названием Stalin-House. Восьмиэтажку с апартаментами на верхних этажах и торгово-офисными помещениями на нижних строят на улице Титова, 22А уже достаточно долго, но звучное имя она получила относительно недавно. При этом просят за неё немало: стоимость помещений в зависимости от площади варьируется от 52 млн до почти 105 млн рублей, а часть помещений уже продана. Корреспондент НГС поговорила с автором известных брендов, социологом и историком о том, можно ли использовать такую фигуру, как Сталин, в качестве бренда и чем это грозит в масштабах Новосибирска.
Николай Запорожский, владелец брендингового агентства «Март»: «Немного цинично говорить о том, бренд Сталин или не бренд. Если говорить об известности персонажа и множестве ассоциаций, которые он вызывает, — конечно, бренд. Но у нас не принято называть брендами людей, немножко странновато это звучит с точки зрения самого понятия бренда.
Называть какие-либо продукты или проекты именем Сталина, мне кажется, не очень правильно стратегически.
Несмотря на то что у нас сейчас по социологическим опросам какая-то волна интереса к Сталину и некое его одобрение, это фигура неоднозначная и всегда служит триггером для ожесточённых дискуссий.
Учитывая то, что сейчас в городе происходит после открытия памятника Сталину, это, конечно, может на него повлиять. Для города это не очень правильное решение. Сейчас перед обществом стоит важная задача как раз в объединении, а Stalin-House — это очередной триггер для очередного раскола общества. Зачем это нужно, мне, честно говоря, не очень понятно.
Если представить некоего сферического горожанина в вакууме, то даже если он положительно относится к личности, жить в доме с именем Сталина, по-моему, будет не очень комфортно.
Что меня в этой всей истории смущает, так это некий взгляд в прошлое постоянный. Вместо того чтобы придумывать новые концепции, новые сущности, новые проекты, мы постоянно смотрим в прошлое. Мне кажется, что это не очень правильная стратегия для развития города. Да, есть история, но как конкретно Сталин связан с Новосибирском, не очень понятно. Мне кажется, важнее разрабатывать или какие-то новые топонимы, названия, которые будут формировать новую среду, либо привязываться к каким-то историческим топонимам, которые местность характеризуют».
Михаил Мельников, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии НГУЭУ: «На мой взгляд, Сталин — это человек, вина которого существенна. Когда говорят, что репрессиями занимались другие люди — Берия, Ежов, Ягода и другие, а Сталин не был к этому причастен, я считаю, что это неправда. Режим в годы его правления был, конечно, отвратительный, террористический, деспотичный.
Ностальгия по сталинскому режиму — это, во-первых, какое-то стремление к простоте. Раньше казалось, что белое — это белое, а чёрное — это чёрное, и другого быть не может.
А сегодня всё и не белое, и не чёрное, а серое и очень сложное. В сложных ситуациях люди стремятся к простым решениям и ответам.
Во-вторых, при Сталине даже ближайшие его товарищи лишались должности и жизни, даже члены Политбюро. Это как если бы Путин арестовал и расстрелял Игоря Сечина. Не было мажоров, золотой молодёжи, а если и были, то вели себя не так вызывающе. Людей раздражает безнаказанность. Поэтому когда говорят: "Сталина на вас нет", — это значит "нет того, кто может вас остановить, чтобы вы перестали борзеть". Но если так было, это ещё не значит, что это нужно оправдывать, потому что летели головы не столько мажоров, сколько физиков, историков, священников.
Отношение к Сталину сейчас складывается под влиянием пропаганды, фильмов, где его изображают в хорошем свете. Но запроса [общества на фигуру Сталина] нет. Мне кажется, его обаяние пропадёт, если изменится внутренняя политика страны, если романтизация силовиков, основа и логика поиска врагов в России исчезнет.
Хотелось бы, чтобы общество раз и навсегда сказало: "Давайте поставим окончательно точку и больше возвращаться к этому не будем". В Германии, как мне кажется, эта точка поставлена. Мы её поставить не можем, потому что стали победителями, а разоблачение раз и навсегда Сталина будет означать сомнение в справедливости и обоснованности нашей победы в войне. Многие считают, что тогда нам придётся основательно заняться разбирательством, какой ценой мы эту победу одержали. Это, может, одна из самых сложных точек».
Елена Щукина, директор Музея Новосибирска: «Когда идёт порядок наименования каких-то объектов, всегда выбирают имена учёных, художников, но никогда не используют имена политических деятелей — это принятая практика.
Когда это люди творческие, нет отношения к человеку, мы оцениваем творчество. Когда мы говорим о людях, которые были руководителями стран, политическими деятелями, мы понимаем, что здесь идёт оценка их личности.
Нет такого политического деятеля, который вызывал бы только положительные эмоции.
Мне кажется, что они относятся к той категории людей, которых нужно знать и помнить, но их имена не могут быть использованы в нашей ежедневной жизни.
Использование имени государственного деятеля будет всегда вызывать какой-то подтекст. Только ленивый не будет комментировать, это будет постоянно. Я думаю, это не самое удачное решение, и что бы они ни сделали, всегда будет за что зацепиться, чтобы по-другому интерпретировать».
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова, с сайта N1.RU
С именами Ленина и Сталина связаны лучшие чувства, лучшие надежды людей.
А мнения "нафталиновых" экспертов, приведённые в статье - говорят только о том, что эти эксперты безнадёжно отстали от времени.
Против Ленина и Сталина идёт идеологическая война, на которой - все средства хороши. И в этом и наши (российские) и западные буржуа едины.
Весь секрет воспоминаний о Сталине заключается в том, что в современном мире справедливости и порядка никакого нет.
Плюсы правления выражаются в экономическом буме, стабильном рубле, победе ВОВ, а также порядке.
Естественно, что в Сталинское правление воровать миллиардами никто не позволил бы, не говоря уже о коррупции во власти и бардаке..