Бунт на Акатуйском: забастовка маршрутчиков лишила транспорта жителей целого микрорайона

13 мая водители маршрутки № 10 устроили забастовку — 18 машин не вышли на линию, и жителям Акатуйского жилмассива пришлось вызывать такси. Причины забастовки водители объяснили тем, что на их маршруте работают нелегалы, которые хаотично ездят и собирают все «сливки» на самых массовых остановках. Проблема не решается уже три месяца — выручка упала, терпение лопнуло. После информации о забастовках прокуратура начала проверку, но предъявить нелегалам, как выяснилось, по сути, нечего, если не поймать их на маршруте. Подробности транспортного конфликта — в материале НГС.



Первый будний день после долгих праздников начался с неприятного сюрприза для жителей Акатуйского жилмассива — водители единственного в микрорайоне общественного транспорта, маршрутки № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский), устроили забастовку, и людям пришлось вызывать такси. На линию не вышли все 18 машин. Они выстроились вереницей на конечной остановке с включенной аварийкой и простояли примерно до 11 часов. «Если вкратце — хотели обратить внимание и руководства нашего, и мэрии на то, что ездят конкуренты и просто уже невозможно работать, — объяснил причины забастовки водитель Сергей Килибаев. — Они могут в любой момент подъехать на остановку, забрать людей. Словесные перепалки были, они до сих пор продолжаются. Сейчас мы надеемся, что всё-таки внимание обратят на нас. Если нет, не видим смысла работать дальше, если это всё так и оставят».



В отличии от перевозчика ПАТП-1118, у нелегалов нет номера маршрута, только направление: ж/м Акатуйский — магазин «Кристалл» Фото: Александр Ощепков

Конкурентами водители называют нелегалов, которые ездят по участку их маршрута от Акатуйского жилмассива до площади Маркса. «Водительский состав устроил акцию, связанную с нелегалами, работающими на маршруте, которые сбивают планомерную работу всего маршрута. Подрезая и игнорируя все знаки дорожной разметки, незаконно взимая плату с пассажиров, — объяснил представитель перевозчика — компании ПАТП-1118 Олег Туголуков. — Нелегалы работают 3 месяца и 1 день. Беспредельничают — не дают никак выехать, сбивают графики временные, интервалы между машинами. Естественно, забирают прибыль».



По словам водителей, сейчас на маршрут выходят 6–8 нелегальных машин, поэтому выручка у водителей снизилась почти на 40%. Если раньше они могли заработать 2–2,5 тысячи рублей, сейчас не привозят и тысячи.

По его словам, тариф у нелегалов 20 рублей. На маршруте № 10 проезд стоит 30 рублей, но три недели назад, отметил Туголуков, руководство приняло решение сделать такой же тариф — 20 рублей — на участке от Акатуйского до Маркса, где они пересекаются с нелегалами.



Три недели назад перевозчик снизил тариф на проезд от Акатуйского жилмассива до площади Маркса Фото: Александр Ощепков

Забастовка водителей закончилась примерно в 11 часов. Как объяснил представитель ПАТП-1118, водители вышли на линию после «беседы профилактического характера». По наблюдению корреспондентов, около 12 часов на конечную подъехала полиция, хотя в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уверяют, что никаких вызовов не было, просто «экипаж находился на маршруте патрулирования». Кроме полиции в это время к конечной Акатуйского подъехала машина Ространснадзора. Сотрудники ведомства объяснили корреспондентам НГС, что у них есть список нелегальных перевозчиков, они давно работают, но по маршруту № 10 их пока не увидели.

Пресс-центр мэрии оперативно отреагировал на информацию о забастовке водителей и назвал имя так называемого «нелегала» в ответе на запрос корреспондента НГС. «С 25 февраля 2019 года ООО "Кремль" организованы перевозки по заказу в направлении "Магазин «Кристалл» — "ж/м Акатуйский". Однако процесс перевозки пассажиров имеет все признаки осуществления регулярных перевозок, — объяснили в мэрии. — По итогам проверки органы прокуратуры оценят исполнение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».



После забастовки к конечной маршруток приехала машина Ространснадзора Фото: Александр Ощепков

Через несколько часов в редакцию НГС пришло сообщение из прокуратуры о том, что прокурор города Денис Ференц организовал проверку «в связи с сообщениями ряда СМИ о забастовке водителей маршрутных такси из-за нелегальных перевозчиков».

В мэрии подчеркнули, что именно деятельность ООО «Кремль» послужила причиной забастовки экипажей маршрута № 10.

Президент «Транспортного союза Сибири» Валерий Новосёлов предположил, что эта компания, скорее всего, работает под видом заказных, то есть как организация, у которой заказывают транспорт для перевозки какой-то группы людей: например, предприниматель для перевозки куда-либо своих сотрудников.

«Если транспорт останавливается на всех остановках, то, конечно, это уже регулярные пассажирские перевозки, это явно нелегал», — объяснил Новосёлов. По его словам, выявить таких нелегалов несложно, достаточно проверить маршрутную карту перевозчика по электронной базе. Руководство ПАТП-1118 не стало давать подробные комментарии по поводу своих действий в борьбе с нелегалами. В «Транспортный союз Сибири», уточнил президент организации Новосёлов, по поводу 10-ки не обращались. Тем не менее ситуация выглядела как минимум странной ещё месяц назад, когда произошло два дерзких нападения на маршрутки № 10. Сначала неизвестные разбили стёкла маршрутки на остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска. На следующий день ситуация повторилась на площади Станиславского — осколки стекла ранили пассажира. «Не исключаем, что данные факты носят системный заказной характер», — заявил тогда заместитель директора по безопасности ПАТП-1118 Юрий Чепчигашев. Он предположил, что к нападениям может быть причастен перевозчик, который работает на маршруте от Акатуйского до площади Маркса нелегально.

