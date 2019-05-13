Бунт на Акатуйском: забастовка маршрутчиков лишила транспорта жителей целого микрорайона

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Водители требуют выгнать с дорог нелегалов, которые заставили снизить тарифы для пассажиров
Забастовка маршруток на Акатуйском жилмассиве продлилась несколько часов
13 мая водители маршрутки
Первый будний день после долгих праздников начался с неприятного сюрприза для жителей Акатуйского жилмассива — водители единственного в микрорайоне общественного транспорта, маршрутки
«Если вкратце — хотели обратить внимание и руководства нашего, и мэрии на то, что ездят конкуренты и просто уже невозможно работать, — объяснил причины забастовки водитель Сергей Килибаев. — Они могут в любой момент подъехать на остановку, забрать людей. Словесные перепалки были, они до сих пор продолжаются. Сейчас мы надеемся, что всё-таки внимание обратят на нас. Если нет, не видим смысла работать дальше, если это всё так и оставят».
Конкурентами водители называют нелегалов, которые ездят по участку их маршрута от Акатуйского жилмассива до площади Маркса. «Водительский состав устроил акцию, связанную с нелегалами, работающими на маршруте, которые сбивают планомерную работу всего маршрута. Подрезая и игнорируя все знаки дорожной разметки, незаконно взимая плату с пассажиров, — объяснил представитель перевозчика — компании ПАТП-1118 Олег Туголуков. — Нелегалы работают 3 месяца и 1 день. Беспредельничают — не дают никак выехать, сбивают графики временные, интервалы между машинами. Естественно, забирают прибыль».
По словам водителей, сейчас на маршрут выходят 6–8 нелегальных машин, поэтому выручка у водителей снизилась почти на 40%. Если раньше они могли заработать 2–2,5 тысячи рублей, сейчас не привозят и тысячи.
По его словам, тариф у нелегалов 20 рублей. На маршруте
Забастовка водителей закончилась примерно в 11 часов. Как объяснил представитель ПАТП-1118, водители вышли на линию после «беседы профилактического характера». По наблюдению корреспондентов, около 12 часов на конечную подъехала полиция, хотя в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уверяют, что никаких вызовов не было, просто «экипаж находился на маршруте патрулирования». Кроме полиции в это время к конечной Акатуйского подъехала машина Ространснадзора. Сотрудники ведомства объяснили корреспондентам НГС, что у них есть список нелегальных перевозчиков, они давно работают, но по маршруту
Пресс-центр мэрии оперативно отреагировал на информацию о забастовке водителей и назвал имя так называемого «нелегала» в ответе на запрос корреспондента НГС. «С 25 февраля 2019 года ООО "Кремль" организованы перевозки по заказу в направлении "Магазин «Кристалл» — "ж/м Акатуйский". Однако процесс перевозки пассажиров имеет все признаки осуществления регулярных перевозок, — объяснили в мэрии. — По итогам проверки органы прокуратуры оценят исполнение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Через несколько часов в редакцию НГС пришло сообщение из прокуратуры о том, что прокурор города Денис Ференц организовал проверку «в связи с сообщениями ряда СМИ о забастовке водителей маршрутных такси из-за нелегальных перевозчиков».
В мэрии подчеркнули, что именно деятельность ООО «Кремль» послужила причиной забастовки экипажей маршрута № 10.
Президент «Транспортного союза Сибири» Валерий Новосёлов предположил, что эта компания, скорее всего, работает под видом заказных, то есть как организация, у которой заказывают транспорт для перевозки какой-то группы людей: например, предприниматель для перевозки куда-либо своих сотрудников.
«Если транспорт останавливается на всех остановках, то, конечно, это уже регулярные пассажирские перевозки, это явно нелегал», — объяснил Новосёлов. По его словам, выявить таких нелегалов несложно, достаточно проверить маршрутную карту перевозчика по электронной базе.
Руководство ПАТП-1118 не стало давать подробные комментарии по поводу своих действий в борьбе с нелегалами. В «Транспортный союз Сибири», уточнил президент организации Новосёлов, по поводу 10-ки не обращались. Тем не менее ситуация выглядела как минимум странной ещё месяц назад, когда произошло два дерзких нападения на маршрутки
«Не исключаем, что данные факты носят системный заказной характер», — заявил тогда заместитель директора по безопасности ПАТП-1118 Юрий Чепчигашев. Он предположил, что к нападениям может быть причастен перевозчик, который работает на маршруте от Акатуйского до площади Маркса нелегально.
Представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов считает, что так называемым нелегалам вряд ли просто предъявить претензии, так как они работают легально — у них есть путёвки, лицензии, а работают они в режиме такси. «На Акатуйском у них стоит кондуктор, который собирает деньги за проезд с пассажиров, и они прямиком едут до Маркса. Пассажирам удобно. Перевозчику выгодно, потому что платить в мэрию не нужно, общаться с чиновниками из департамента транспорта — тем более», — объяснил он. Чтобы не возникало подобных конфликтов, считает предприниматель, власти нужно уметь договариваться с предпринимателями и предлагать им альтернативные маршруты.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
3 месяца !!! терпели!! маршрутчики!??!?! да ему рубль не додашь страшно становится... а тут 3 месяца из их кармана крали!!ай-ай-ай!! и кто же эти негодяи??? а виноваты кто??? МЕНЯЙТЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ - ТАК ДЕЛА НЕ РЕШАЮТСЯ.!!!!!!!!
"Нелегалы" -маршрутчики, зарегистрированные как ИП и платят налоги с выручки в бюджет города. Они могут работать за меньшие деньги, а "Легальные" перевозчики - не могут, то есть могут, но тогда их руководству не получится в теплых странах виллы покупать.