Дома-оборотни: 5 загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные

В Новосибирске регулярно возникают ситуации, когда построенное здание вдруг внезапно меняет свое назначение на совершенно иное. Казалось бы, выдавали разрешение на строительство автостоянки, а по факту после окончания строительства на месте автостоянки появился ангар, куда машины при всём желании никак не поставить. Некоторые эксперты считают, что застройщики делают это с единственной целью: построить в конкретном месте тот объект, который официально построить там нельзя. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил 5 новых таких зданий, по внешнему виду которых практически невозможно догадаться, что это изначально планировалось по документам. Или можно? Мы сделали этот тест, чтобы вы попробовали угадать, для каких целей построен тот или иной объект, если судить по разрешению на строительство, выданному мэрией Новосибирска.