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Дома-оборотни: 5 загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные

Все здания построили в Ленинском районе — попытайтесь угадать, что внутри

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Фото: Михаил Рязанцев

В Новосибирске регулярно возникают ситуации, когда построенное здание вдруг внезапно меняет свое назначение на совершенно иное. Казалось бы, выдавали разрешение на строительство автостоянки, а по факту после окончания строительства на месте автостоянки появился ангар, куда машины при всём желании никак не поставить. Некоторые эксперты считают, что застройщики делают это с единственной целью: построить в конкретном месте тот объект, который официально построить там нельзя. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил 5 новых таких зданий, по внешнему виду которых практически невозможно догадаться, что это изначально планировалось по документам. Или можно? Мы сделали этот тест, чтобы вы попробовали угадать, для каких целей построен тот или иной объект, если судить по разрешению на строительство, выданному мэрией Новосибирска.

Все 5 странных объектов расположились в Ленинском районе. Часть из них относительно недавно ввели в эксплуатацию, например вот это жёлто-зелёное здание. Как вы думаете, по документам этот объект планировался для каких целей?

Все 5 странных объектов расположились в Ленинском районе. Часть из них относительно недавно ввели в эксплуатацию, например вот это жёлто-зелёное здание. Как вы думаете, по документам этот объект планировался для каких целей?
  • ГостиницаВозможно, такие гостиницы появятся, если владелец продуктовой сети «Мария Ра» Александр Ракшин решит открывать их вместо своих супермаркетов. А пока это информационный центр с магазином и подземной автостоянкой.
  • Торговый центрЭто неправильный ответ. Хотя глаза вас не обманули: это действительно магазин продуктовой сети «Мария Ра». Но по разрешению на строительство, которое находится на сайте мэрии, здесь информационный центр с подземной автостоянкой.
  • Информационный центрПравильно. Как уточнил Михаил Рязанцев, разрешение в мэрии было выдано в 2014 году на строительство «информационного центра с магазином смешанных товаров и подземной автостоянкой». Находится этот объект по адресу улица Новосибирская, 8.

Ещё один объект, который по документам введён в эксплуатацию 28 декабря 2018 года. Правда, на его территории, заметил Михаил Рязанцев, ещё в марте вели какие-то работы. Как обозначил застройщик этот объект?

Ещё один объект, который по документам введён в эксплуатацию 28 декабря 2018 года. Правда, на его территории, заметил Михаил Рязанцев, ещё в марте вели какие-то работы. Как обозначил застройщик этот объект?
  • АвтостоянкаК сожалению, это не автостоянка. Хотя в этом жилом районе такой объект точно бы не помешал. По документам здесь построили выставочный зал.
  • ГостиницаНет, это не так. Хотя разрешающие строительство документы иногда демонстрируют и не такие чудеса. Этот объект заявлялся как выставочный зал.
  • Выставочный залПравильно. По документам это одноэтажный выставочный зал общей площадью 1241 м. Расположился выставочный зал напротив ТЦ на улице Горской, 58. Но в 2ГИС на этом месте помечено строительство 5-этажного административного здания. Рязанцев уточнил, что стройку ведёт ООО «Дом-Строй Центр», который ставит в Новосибирске жилые «свечки».

Ещё одно здание в Ленинском районе, которое строится непонятно для каких целей, хотя по внешнему виду напоминает, например, склад. Так что это по документам?

Ещё одно здание в Ленинском районе, которое строится непонятно для каких целей, хотя по внешнему виду напоминает, например, склад. Так что это по документам?
  • Торговый центрВозможно, это здание и станет торговым центром, но по документам изначально оно было заявлено гостиницей.
  • ГостиницаВсё верно. Такая необычная «гостиница» расположилась напротив здания Ленинского суда, который находится по адресу улица Связистов, 159.
  • АвтостоянкаУвы, это не так. Изначально здесь планировалось построить гостиницу. Пока неясно, что получилось, но на гостиницу это совсем не похоже.

Уже работающий одноэтажный магазин его владельцы строили совсем не как магазин. А как что?

Уже работающий одноэтажный магазин его владельцы строили совсем не как магазин. А как что?
  • АвтостоянкаВерно. Несколько лет назад здесь по документам планировали построить автостоянку, а получился, как часто бывает, торговый центр. Расположился магазин-«автостоянка» на улице Колхидской, 2. Михаил Рязанцев предположил, что стоянку превратили в магазин после того, как участок был приватизирован владельцем.
  • Выставочный залНеправильный ответ, изначально тут должна быть автостоянка.
  • Информационный центрВозможно, такой объект мог тут находиться, но нет. Здесь планировалась автостоянка.

Это здание, сообщил Михаил Рязанцев, расположено на месте бывшего болота. Тут строят сразу даже два объекта: на фото второй выглядывает из-за первого. Но мы предлагаем угадать, чем является первое здание по документам.

Это здание, сообщил Михаил Рязанцев, расположено на месте бывшего болота. Тут строят сразу даже два объекта: на фото второй выглядывает из-за первого. Но мы предлагаем угадать, чем является первое здание по документам.
  • Выставочный залПо документам, разрешающим строительство на этом участке, это гостиница
  • ГостиницаВы угадали. Этот объект находится недалеко от здания по адресу улица Клубная, 4А/1. По документам здесь будет гостиница и спортивный зал. На фото, уточнил Михаил Рязанцев, это недостроенный ангар, выглядывающий из-за «гостиницы».
  • Информационный центрНет, это неправильный ответ. Правильный: гостиница.

В ноябре 2018 года координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал, как под видом гостиниц, парковок и НИИ в Новосибирске строят жилые дома

Илья Калинин
Фото Михаила Рязанцева (1, 3–6), «Яндекс.Карты» (2)

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ТЕГИ

застройканезаконное строительство

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КОММЕНТАРИИ (41)

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Татьяна Маррина
14 май 2019 в 08:11

Ни за что не поверю, что мэрия не знает о том что строится не то что планировали. Все они там заодно.

Чукча
14 май 2019 в 08:12

Очередные мутные схемы с участием мэрии. Мне кажется там не только Ленинский район, если пошерстить то весь город в таких застройках.

Н-чанка
14 май 2019 в 08:21

Почему нельзя заставить по суду снести здание, функционал которого по факту не соответствует заявленному объекту по документам!? Один -два таких прецедента - и застройщики перестанут "чудить". Но, похоже, мэрии на это настолько фиолетово, как и на все остальные проблемы в городе... Скорее бы уже выборы, пока весь город не изуродовали!