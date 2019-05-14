Дома-оборотни: 5 загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные

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В Новосибирске регулярно возникают ситуации, когда построенное здание вдруг внезапно меняет свое назначение на совершенно иное. Казалось бы, выдавали разрешение на строительство автостоянки, а по факту после окончания строительства на месте автостоянки появился ангар, куда машины при всём желании никак не поставить. Некоторые эксперты считают, что застройщики делают это с единственной целью: построить в конкретном месте тот объект, который официально построить там нельзя. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил 5 новых таких зданий, по внешнему виду которых практически невозможно догадаться, что это изначально планировалось по документам. Или можно? Мы сделали этот тест, чтобы вы попробовали угадать, для каких целей построен тот или иной объект, если судить по разрешению на строительство, выданному мэрией Новосибирска.
В ноябре 2018 года координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал, как под видом гостиниц, парковок и НИИ в Новосибирске строят жилые дома.
Илья Калинин
Фото Михаила Рязанцева (1, 3–6), «Яндекс.Карты» (2)
Ни за что не поверю, что мэрия не знает о том что строится не то что планировали. Все они там заодно.
Очередные мутные схемы с участием мэрии. Мне кажется там не только Ленинский район, если пошерстить то весь город в таких застройках.
Почему нельзя заставить по суду снести здание, функционал которого по факту не соответствует заявленному объекту по документам!? Один -два таких прецедента - и застройщики перестанут "чудить". Но, похоже, мэрии на это настолько фиолетово, как и на все остальные проблемы в городе... Скорее бы уже выборы, пока весь город не изуродовали!