«Дому-2» —15 лет: как сложилась судьба новосибирцев из скандального проекта

11 мая 2004 года вышел первый эпизод скандального шоу «Дом-2» — за 15 лет, а это почти 5,5 тысячи выпусков, через телестройку прошли сотни молодых людей из разных городов. К 15-летию реалити-шоу НГС вспомнил самых ярких участников «Дома-2» из Новосибирска и узнал, как сложилась их жизнь после проекта, — одни поднялись до ведущих главной стройки страны, другие снимаются в телесериалах, а третьи хотят забыть навсегда свой месяц на проекте. Как «Дом-2» изменил их жизнь и зачем участников провоцировали продюсеры — в материале НГС.



Влад Кадони. Сын известной сибирской ведьмы Елены Голуновой Влад Кадони штурмовал сразу два проекта ТНТ: сперва в 2009 году 23-летний маг прошёл кастинг «Битвы экстрасенсов», но не смог прорваться в финал, а после Кадони отправился на «Дом-2», где вскоре стал одним из центральных персонажей. В «Доме-2» Влад строил отношения то с Нелли Ермолаевой, то с Инной Воловичевой, а после несколько месяцев зрители наблюдали скандал среди участников из-за его симпатии к Маргарите Агибаловой. Спустя 2,5 года он покинул телестройку и вновь пошёл на шоу ясновидящих, где занял третье место. Однако и это не остановило Кадони — в 2015 году он вернулся в «Дом-2» в качестве ведущего. В 2016 году Кадони стал экспертом утренних шоу на НТВ, где вёл развлекательные рубрики о мистике и эзотерике. Кроме того, Кадони проводит мастер-классы и семинары, на которых рассказывает, как стать звездой телешоу, зато карьера мага ушла на второй план — на официальном сайте телеведущего есть объявление, что личных консультаций Кадони больше не проводит. Кажется, из бывших участников шоу успешнее только Ольга Бузова.

Олеся Ткаченко. Одна из последних новосибирских участниц, 23-летняя Олеся Ткаченко, ушла из проекта по собственному желанию в феврале этого года — девушка участвовала дважды, но шоу не оправдало её надежд. «Первый раз попала случайно: был кастинг в Новосибирске, я приехала помогать. Накануне писала Надя Ермакова [бывшая участница, а сейчас кастинг-директор шоу], кто может их встретить в Новосибирске, я откликнулась. Встретила их, помогла заселиться, но даже не планировали идти. Там был Рома Гриценко, он мне понравился, закрутился не то что роман, появилась симпатия. Когда ребята были уже в Омске, Надя написала, что отдаёт мою анкету в Москву, и меня утвердили. Тогда я пробыла неделю, там были концерты для Бузовой — участники были особо не нужны. Уже в этом году я решила, что от всего устала и нужно срочно идти на "Дом-2"», — говорит Олеся Ткаченко.

Олеся рассказывает, что «старичкам» проекта позволяется любое поведение, главное — нравиться руководству, а иначе скоро поедешь домой.

«Первое впечатление было положительное: мне казалось, что там действительно строят любовь. Потом стало ясно: если ты нравишься руководству — ты строишь любовь, не нравишься — на тебе только отрываются. Ушла я по собственному желанию даже не в день голосования. Приехала в Новосибирск навестить дочь и поняла, что больше я не хочу строить любовь, у меня всё равно там не получается. Прошла определённые круги ада, которые не хотела бы проходить, — добавляет Олеся. — Из меня пытались сделать девочку лёгкого поведения. Я даже приходила к руководству и спрашивала, зачем так делают, а мне отвечали — у каждого своя роль. Они даже не скрывают этого. Человека об этом не предупреждают, говорят, что всё будет нормально <...>. Это жизненный опыт. Я привыкла, что я королева Земли, а когда пришла туда, то поняла: не важно, кто ты и что ты за периметром, здесь все равны — ты такой же участник, как и все, а выживают те, кто нравится руководству». Спустя 3 месяца после возвращения в Новосибирск Олеся продолжила заниматься своим бизнесом, на улицах её, как признаётся сибирячка, до сих пор узнают фанаты «Дома-2». Сама Олеся считает, что отношения на шоу стали меньше походить на реальную жизнь и интерес зрителей к «Дому-2» падает.

«Рейтинг падает, я знаю это не понаслышке, общаюсь с некоторыми сотрудниками канала. Потому что раньше давали хотя бы немного жизненную ситуацию, то сейчас всё забили ток-шоу, разборками "Бородина против Бузовой" — людям это неинтересно, смысла нет это смотреть. Раньше всё казалось естественным, а сейчас под один сценарий — всегда треугольники, где либо две девочки добиваются мальчика, либо два мальчика добиваются девочку», — считает Олеся Ткаченко. Екатерина Крутилина. Многие новосибирцы не задерживались долго на проекте и покидали съёмочную площадку всего через пару недель. Екатерина Крутилина — одна из рекордсменов среди сибиряков в «Доме-2», на проекте она прожила 300 дней, однако почти за год она так и не нашла свою половину. Будущего мужа Екатерина встретила уже за пределами телестройки — несколько лет назад сибирячка вышла замуж за актёра и постановщика трюков Виталия Кухтина, сейчас пара живёт в Москве, а сама Екатерина мелькает на второстепенных ролях мыльных опер.

Несмотря на работу в кино, Екатерина ведёт непубличный образ жизни — на открытых страничках в соцсетях изредка появляются фотографии из путешествий или съёмок, личные Екатерина закрыла.

Стелла Мунас. Для многих участников «Дом-2» стал стартом успешной карьеры. 23-летняя сибирячка Стелла Мунас (Мунасыпова) пришла в «Дом-2» в 2016 году — многие новосибирцы знали тогда красивую шатенку как ведущую прогноза погоды. В реалити-шоу Стелла пробыла всего 52 дня, но спустя пару лет сибирячка нашла своё призвание в ресторанном бизнесе. «Не хочу об этом говорить. У меня всё хорошо, я директор по развитию 24 ресторанов в Москве — это очень крупная сеть», — ответила Стелла журналисту НГС. По информации на личных страницах Стеллы Мунас, она работает с ресторанами Royal Arbat DeLux, «Grand Урюк», «Grand Урюк Берёзка» и караоке SoloWay.

Артём Оганесян. В отличие от многих ведущий праздников Артём Оганесян с удовольствием вспоминает участие в проекте — в «Доме-2» он пробыл всего 13 дней, а пошёл на кастинг, чтобы развеселить больного дядю. «История была грустная. Мой дядя болел, был при смерти, и чтобы его отвлечь от болезни, подумал: когда я появлюсь в телевизоре, он будет на меня смотреть и меньше думать о проблемах. Потом мне позвонили, сказали, что ему становится хуже. Я решил вернуться, это была самая весомая причина уйти с проекта. Так у меня в "Доме-2" было всё хорошо. Когда люди рассказывают, что там всё по сценарию, — люди фигню говорят. Мне никто ничего не говорил, что делать, к кому подходить и что надо спрашивать. Я думал наоборот: смотрел по телевизору, все считают, что там сценарий. И вот я пришёл — первый день ничего, второй день ничего, и думаю, а где же это волшебный сценарий, что мне делать-то? Я потом у Сёмы [Семён Фролов, бывший участник] спрашиваю, а он сказал: "Ты сам всё поймёшь". И в этот вечер его выгоняют с проекта. И я начинаю реветь как ненормальный, там даже в выпуске есть, как я плачу, это были настоящие эмоции. Хотя я и был там две недели, я понял: в этой жизни нужно делать то, что ты хочешь, никому не верить, никого не слушать, ни за кем не идти, потому что сильные люди сами знают, как им поступить завтра», — рассказывает Артём Оганесян.