«Наша цель — сделать мир лучше и безопаснее»

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10 номинантов «Народной премии НГС» — о том, ради чего они работают и как относятся к клиентам
По данным 2ГИС, в Новосибирске 1684 автосервиса
НГС опубликовал список из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС поговорил с руководителями компаний, которые вошли в десятку лучших автосервисов, и узнал, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.
Игорь Коровин, директор по развитию сети торгово-сервисных центров «Резиновая подкова»:
«Мы всегда смотрим в прямом и переносном смысле на своих клиентов. Только они могут сделать нас лучше и инновационнее. Наша цель — поддержание мобильности всех обращающихся к нам автомобилистов. Признание благодарных клиентов даёт нам позитив, драйв и понимание, что мы идём в правильном направлении».
Данил Соловьев, директор и сооснователь федеральной сети автосервисов FIT SERVICE:
«Есть компании
Основная цель нашего бизнеса — изменить отношение общества к автосервисной отрасли в целом. Сейчас, к сожалению, часто бытует мнение, что автосервис — это то место, где разведут, обманут, сломают. Но мы понимаем, что автосервисные услуги напрямую влияют на безопасность общества. Ведь в этих автомобилях ездят члены семьи, дети. Мы хотим, чтобы люди понимали, что сотрудник автосервиса — как доктор, который заботится и помогает сделать жизнь лучше.
Признание благодарных клиентов даёт нам силы и возможности идти дальше и развивать сеть на территории всей страны. В нашей сфере очень важны постоянные клиенты, которые делятся своими впечатлениями от посещения FIT SERVICE. Ведь обращение в автосервис — это большой риск, риск потери дорогого имущества. Признательные отзывы наших клиентов — это подтверждение нашего высокого уровня качества и показатель того, что мы движемся в правильном направлении».
Александр Хорошилов, заместитель директора установочного центра «Аккорд-авто»:
«Равняемся на головной офис: у нас представитель находится в Санкт-Петербурге, занимаемся производством и установкой сигнализаций. Основная наша цель — это защита автомобилей от угона, чтобы наши клиенты могли спать спокойно и не беспокоиться о сохранности своих автомобилей. Признание клиентов даёт нам рекламу: они потом приводят свои семьи, друзей, коллег по работе».
Евгений Селеванов, коммерческий директор ГК «СибТракСкан»:
«Группа компаний "СибТракСкан" всегда соблюдает высокие стандарты европейского сервиса и комплексного предоставления услуг. Для многих наших клиентов грузовые автомобили — основной инструмент в работе компании. Надёжность продукции SCANIA и гарантия качества предоставляемых услуг является основным приоритетом для наших клиентов. Наши сотрудники регулярно проходят аттестацию и обучающие программы, поэтому клиенты получают профессиональные решения их транспортных задач. Благодаря автоматизации процессов, гибкому подходу к каждому клиенту и прозрачности оказываемых услуг однажды обратившиеся клиенты становятся постоянными партнёрами.
Наша основная цель — быть эффективными, ответственными и интегрированными в задачи партнёров, обеспечивая бесперебойность работы их бизнеса. Наш девиз: "Для единственно важного бизнеса. Вашего!". Признание благодарных клиентов даёт возможность дальнейшего развития совместно с клиентами. Только удовлетворённый клиент является источником нашего успеха. Мы хорошо знаем бизнес наших клиентов и совместно разрабатываем и внедряем широкий спектр услуг для надёжных транспортных решений».
Владимир Драбинястый, директор по маркетингу региональной сети автокомплексов REAKTOR:
«Мы равняемся на современные технологии, нет какого-то кумира, на кого бы мы равнялись. Обычно на нас равняются. Берём самое лучшее. Цель любой коммерческой организации — получение прибыли. Мы зарабатываем деньги, но за счёт оказания качественных услуг. Стараемся удовлетворить своих клиентов и делать свою работу качественно. Признание клиентов говорит нам о том, что мы идём правильным путём».
Эдуард Рогозин, коммерческий директор автосервиса G-ENERGY SERVICE:
«На самого себя: сами ставим цели и сами их осуществляем. Цель нашего бизнеса — честность, открытость; донести полезную информацию до покупателя, тем самым не навредив своей репутации. Самое главное — это то, что клиенты к нам возвращаются, за нас голосуют. Это значит, что мы всё делаем правильно».
Денис Пилипенко, управляющий директор автокомплекса «СТО ЛОШАДОК Mobil1»:
«Мы сами стараемся, чтобы у нас был бизнес лучше и людям нравился. Мы ни на кого не равняемся. Сами держим высокую планку и стараемся, чтобы всем было комфортно у нас обслуживаться. Наша цель — выполнение качественных услуг по адекватным ценам. У нас очень много постоянных клиентов, которые рекомендуют нас и оставляют хорошие отзывы».
Александр Бардов, директор автосервиса «Станция Дядюшки Санчо»:
«Я такой человек: если делаю какое-то дело, то для себя и под себя изначально. Есть какие-то нормы — определённый, так скажем, фундамент, а остальное уже сам. Цель, наверное, как и у всех, обычная, — решить проблему человека и сделать мир лучше, комфортнее, безопаснее. Мне признание клиентов дало улыбку — понравилось. Значит, не зря работаем».
Александр Самочернов, директор специализированного автоцентра «Бавария Моторс»:
«Мы вообще ни на кого не равняемся, сами по себе работаем. Цель — оказать качественные услуги по обслуживанию автомобиля. Признание благодарных клиентов означает для нас то, что мы даём то качество обслуживания, которое от нас ждут».
Андрей Гилёв, директор автосервиса P.A.N. Service:
«Мы ориентируемся на мнение клиентов и сервисы, дилерские центры, в которых раньше работали. Цель бизнеса у всех одна — это зарабатывание денег. Признание благодарных клиентов даёт удовлетворение и стремление дальше развиваться, работать. Довольный клиент — это же всегда хорошо».
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова
Мда.)
Надо делать репортаж о Светоче наших адептов - путеводной звезде в темном царстве. Если что дети помогут.. Деньги есть.
Сделать мир безопаснее - задача нашего ЧОПа, к клиентам уважительно очень.