«Наша цель — сделать мир лучше и безопаснее»

НГС опубликовал список из 100 компаний Новосибирска, которые, по мнению горожан, претендуют на звание лучших. В каждой из номинаций выбрано по 10 претендентов на победу. Журналист НГС поговорил с руководителями компаний, которые вошли в десятку лучших автосервисов, и узнал, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.

Игорь Коровин, директор по развитию сети торгово-сервисных центров «Резиновая подкова»:



В торгово-сервисных центрах «Резиновая подкова» хотят поддерживать мобильность автомобилистов Фото: Густаво Зырянов

«Мы всегда смотрим в прямом и переносном смысле на своих клиентов. Только они могут сделать нас лучше и инновационнее. Наша цель — поддержание мобильности всех обращающихся к нам автомобилистов. Признание благодарных клиентов даёт нам позитив, драйв и понимание, что мы идём в правильном направлении».



Данил Соловьев, директор и сооснователь федеральной сети автосервисов FIT SERVICE:



Сооснователь сети FIT SERVICE считает, что компании делятся на два типа: первые хотят сделать что-то полезное или новое, вторые — заработать денег Фото: Густаво Зырянов

«Есть компании № 1 в мире в любой отрасли, и есть компании № 2 , которые всегда пытаются догнать первых, но никак не могут. Главное отличие этих компаний в том, что компания № 1 всегда ставит перед собой целью сделать что-то полезное или новое для общества, и общество готово за это платить. Компания № 2 всегда ставит целью перед собой заработать денег. Общество понимает, что на нём хотят заработать, и не принимает такую компанию. Мы та компания, которая стремится сделать пользу для общества, создать новый продукт, достойный уровень качества услуг. Именно это нам даёт успех, а в результате и прибыль. Основная цель нашего бизнеса — изменить отношение общества к автосервисной отрасли в целом. Сейчас, к сожалению, часто бытует мнение, что автосервис — это то место, где разведут, обманут, сломают. Но мы понимаем, что автосервисные услуги напрямую влияют на безопасность общества. Ведь в этих автомобилях ездят члены семьи, дети. Мы хотим, чтобы люди понимали, что сотрудник автосервиса — как доктор, который заботится и помогает сделать жизнь лучше.



Признание благодарных клиентов даёт нам силы и возможности идти дальше и развивать сеть на территории всей страны. В нашей сфере очень важны постоянные клиенты, которые делятся своими впечатлениями от посещения FIT SERVICE. Ведь обращение в автосервис — это большой риск, риск потери дорогого имущества. Признательные отзывы наших клиентов — это подтверждение нашего высокого уровня качества и показатель того, что мы движемся в правильном направлении».

Александр Хорошилов, заместитель директора установочного центра «Аккорд-авто»:



В центре «Аккорд-авто» своей целью считают защиту машин от угона Фото: Густаво Зырянов

«Равняемся на головной офис: у нас представитель находится в Санкт-Петербурге, занимаемся производством и установкой сигнализаций. Основная наша цель — это защита автомобилей от угона, чтобы наши клиенты могли спать спокойно и не беспокоиться о сохранности своих автомобилей. Признание клиентов даёт нам рекламу: они потом приводят свои семьи, друзей, коллег по работе».

Евгений Селеванов, коммерческий директор ГК «СибТракСкан»:



Девиз компании «СибТракСкан»: «Для единственно важного бизнеса. Вашего!» Фото: Густаво Зырянов

«Группа компаний "СибТракСкан" всегда соблюдает высокие стандарты европейского сервиса и комплексного предоставления услуг. Для многих наших клиентов грузовые автомобили — основной инструмент в работе компании. Надёжность продукции SCANIA и гарантия качества предоставляемых услуг является основным приоритетом для наших клиентов. Наши сотрудники регулярно проходят аттестацию и обучающие программы, поэтому клиенты получают профессиональные решения их транспортных задач. Благодаря автоматизации процессов, гибкому подходу к каждому клиенту и прозрачности оказываемых услуг однажды обратившиеся клиенты становятся постоянными партнёрами.



Наша основная цель — быть эффективными, ответственными и интегрированными в задачи партнёров, обеспечивая бесперебойность работы их бизнеса. Наш девиз: "Для единственно важного бизнеса. Вашего!". Признание благодарных клиентов даёт возможность дальнейшего развития совместно с клиентами. Только удовлетворённый клиент является источником нашего успеха. Мы хорошо знаем бизнес наших клиентов и совместно разрабатываем и внедряем широкий спектр услуг для надёжных транспортных решений».

Владимир Драбинястый, директор по маркетингу региональной сети автокомплексов REAKTOR:



В сети автокомплексов REAKTOR равняются на современные технологии Фото: Густаво Зырянов

«Мы равняемся на современные технологии, нет какого-то кумира, на кого бы мы равнялись. Обычно на нас равняются. Берём самое лучшее. Цель любой коммерческой организации — получение прибыли. Мы зарабатываем деньги, но за счёт оказания качественных услуг. Стараемся удовлетворить своих клиентов и делать свою работу качественно. Признание клиентов говорит нам о том, что мы идём правильным путём».

Эдуард Рогозин, коммерческий директор автосервиса G-ENERGY SERVICE:



В автосервисе G-ENERGY SERVICE считают, что самое важное — то, что клиенты к ним возвращаются Фото: Густаво Зырянов

«На самого себя: сами ставим цели и сами их осуществляем. Цель нашего бизнеса — честность, открытость; донести полезную информацию до покупателя, тем самым не навредив своей репутации. Самое главное — это то, что клиенты к нам возвращаются, за нас голосуют. Это значит, что мы всё делаем правильно».

Денис Пилипенко, управляющий директор автокомплекса «СТО ЛОШАДОК Mobil1»:



Цель автокомплекса «СТО ЛОШАДОК Mobil1» — выполнение качественных услуг по адекватным ценам Фото: Густаво Зырянов

«Мы сами стараемся, чтобы у нас был бизнес лучше и людям нравился. Мы ни на кого не равняемся. Сами держим высокую планку и стараемся, чтобы всем было комфортно у нас обслуживаться. Наша цель — выполнение качественных услуг по адекватным ценам. У нас очень много постоянных клиентов, которые рекомендуют нас и оставляют хорошие отзывы».

Александр Бардов, директор автосервиса «Станция Дядюшки Санчо»:



Директор автосервиса «Станция Дядюшки Санчо» уверен, что их цель — сделать мир комфортнее и безопаснее Фото: Густаво Зырянов

«Я такой человек: если делаю какое-то дело, то для себя и под себя изначально. Есть какие-то нормы — определённый, так скажем, фундамент, а остальное уже сам. Цель, наверное, как и у всех, обычная, — решить проблему человека и сделать мир лучше, комфортнее, безопаснее. Мне признание клиентов дало улыбку — понравилось. Значит, не зря работаем».



Александр Самочернов, директор специализированного автоцентра «Бавария Моторс»:



Директор «Баварии Моторс» говорит, что они ни на кого не равняются в своей работе Фото: Густаво Зырянов

«Мы вообще ни на кого не равняемся, сами по себе работаем. Цель — оказать качественные услуги по обслуживанию автомобиля. Признание благодарных клиентов означает для нас то, что мы даём то качество обслуживания, которое от нас ждут».

Андрей Гилёв, директор автосервиса P.A.N. Service:



Директор автосервиса P.A.N. Service считает, что довольные клиенты — это всегда хорошо Фото: Густаво Зырянов