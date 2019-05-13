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Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником

Тест-драйв: большой минивэн с задним приводом — нужен ли такой в Сибири

Корейский минивэн Hyundai H-1 (он же Grand Starex) мог бы стать еще одним всепожирающим корейским изделием — модели Hyundai/KIA сейчас доминируют во многих сегментах. И оснащение неплохое, и дизель тяговитый, и стоит минивэн на уровне французских Peugeot/Citroen. Но вот незадача: корейские инженеры никак не могут вернуть модели полный привод, а с задним приводом у нас, в Сибири, как-то не очень. Подробнее о машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Итак, минивэн Hyundai H-1 (предоставлен официальным дилером «Эксперт-авто»).


Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Нынешний Hyundai H-1 — это второй рестайлинг кузова, которому уже 12 лет (премьера в 2007 году). Дизайнеры хорошо поработали над передней частью: заменили большие лупоглазые фары современной хищной оптикой, красиво вписали в экстерьер мощную решетку-трапецию.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Боковину решили не трогать совсем, даже такие мелочи, как дверные ручки. До выхода следующего поколения, мол, и так сойдет.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Тоже самое и с задней частью — квадратную скуку слегка разбавляют незатейливый изгиб нижней кромки стекла и ухоподобные фонари.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Люди из Hyundai лишили российскую версию минивэна не только полного привода, но и звучного имени «Гранд Старекс» — куцое H-1 воспринимается совсем слабо. Посмотрим, есть ли у автомобиля еще недостатки и в чем же все-таки его достоинства.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Салон нашей «тканевой» версии выглядит не сказать, чтобы слишком старомодно, но, например, козырек приборки точно откуда-то из прошлого.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Туда же — руль с массивной серединкой и прямоугольными кнопками. Хотя и баранка, и сама приборка удобны и функциональны.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Материал передней панели — мягкий, двери же отделаны жестким пластиком. Не хватает каких-то штуковин, которые освежали бы серый интерьер — хромированные ручки, вставки под алюминий.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Передние сиденья обладают боковой поддержкой, но лишены подлокотников — как центрального, так и индивидуальных. Нет и регулировки поясничного подпора.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Пол приподнятый, вкупе с 19-сантиметровым клиренсом посадка получается высокая — обзор отличный. В передние стойки врезаны треугольные окошечки. Зеркала заднего вида крупные, удобные.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Начальная аудиосистема (есть еще вариант с сенсорной мультимедиа) совсем маленькая. Можно подключить телефон, но нельзя настроить звучание акустики. Поёт и ладно.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Минивэн является 8-местным — сзади два трехместных дивана. Средний ряд развернуть нельзя, он только перемещается вперед/назад. Спинки складываются и регулируются по наклону.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Спинки третьего ряда тоже регулируются по наклону, но полностью сложить их не получается — они остаются в таком виде. Это положение увеличивает объем багажника, но сидеть тут уже не получится.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


С запасом пространства над головой на всех сиденьях проблем нет — крыша высокая. Можно сидеть на втором ряду нога на ногу, но тогда третьему ряду придется тесновато.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Объем багажника 842 литра — хорошее, удобное, прямоугольное пространство. Запасное колесо — под днищем.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Дверь лишена электропривода и чересчур туга — захлопывать приходится с усилием, рискуя получить дверью по голове.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


170-сильный дизель для этой машины в самый раз. Быстро ездить не придется (разгон за целых 14,4 секунды), но тянет мотор уверенно, раскручивается быстро.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Расслабленная в первой половине хода педаль газа выполняет роль этакого селектора режимов движения — Стандарт/Спорт. Хочешь плавно трогаться и неторопливо ехать — работаешь в полхода акселератора.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Хочешь динамики — продавливаешь газ посильней. При этом педаль нельзя назвать ватной — во всем диапазоне отклик двигателя быстрый и понятный.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Автомат неудобств не доставляет — переключается почти без толчков, зависаний не допускает, на повышенной передаче долго не задерживается — норовит перейти вниз и экономить топливо.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


С кренами на этой высокой машине всё не так страшно. Во-первых, жесткая подвеска не допускает сильных наклонов, во-вторых, боковая поддержка сидений нивелирует дискомфорт от кренов.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Радует и легковая, понятная рулёжка. Баранка в меру тяжела, старается передать драйверу необходимый минимум информации о курсе автомобиля, быстро возвращается в ноль с оптимальным реактивным усилием.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


В салоне шум покрышек, по крайней мере летних, неплохо фильтруется звукоизоляционными материалами. На разгонах и обгонах солирует двигатель, хотя в крейсерском режиме дизель ведет себя прилично.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


В целом большие перегоны по шоссе не должны стать для пассажиров дискомфортными по уровню шума.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


По хорошей дороге минивэн комфортно плывет, слегка сотрясаясь на стыках. Удовлетворительно отрабатываются и дорожные дефекты среднего размера. Но, попадая в крупную или острую яму, подвеска выкидывает белый флаг — жестко падает вниз с ударом и шумом.



Мини-маршрутка на 8 человек: чем хороша 5-метровая машина с огромным багажником


Стоит Hyundai H-1 фактически столько же, как французские конкуренты — Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Наша комплектация Family с автоматом, «тряпочкой», климатом, круизом оценивается в 2 341 000 рублей. Если добавить совсем немного — до 2 431 000 рублей, то получите версию Business с кожаными сиденьями, подлокотником, сенсорной мультимедиа и камерой заднего вида.


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