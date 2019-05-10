фоторепортаж

Небо в цветах: лучшие фото салюта в честь Дня Победы

Публикуем самые яркие кадры праздничного салюта

Салют длился около 7-ми минут
Салют длился около 7-ми минут


В Новосибирске отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Весь день редакция НГС следила за праздником в режиме онлайнПразднования традиционно начались с парада в центре города. Затем по улицам прошёл «Бессмертный полк», на который, по подсчётам организаторов, собрались около 240 тысяч новосибирцев. Также в честь праздника состоялась эстафета. Вечером на главной площади Новосибирска прошёл большой праздничный концерт, который завершился красивым фейерверком. Если вам не удалось попасть на главный городской салют, не страшно, — мы сняли его для вас.



Несколько тысяч людей собрались посмотреть на главный салют города
Несколько тысяч людей собрались посмотреть на главный салют города


Для того чтобы зайти на площадь Ленина, людям пришлось проходить через рамки. Поэтому перед салютом около них собралась целая толпа
Для того чтобы зайти на площадь Ленина, людям пришлось проходить через рамки. Поэтому перед салютом около них собралась целая толпа


Кроме того, Первомайский сквер, откуда запускали фейерверк, огородили забором. Поэтому людям приходилось идти к рамкам в обход
Кроме того, Первомайский сквер, откуда запускали фейерверк, огородили забором. Поэтому людям приходилось идти к рамкам в обход


Многие новосибирцы пришли на площадь Ленина заранее, чтобы занять хорошие места
Многие новосибирцы пришли на площадь Ленина заранее, чтобы занять хорошие места


Всего праздничные салюты отгремели на пяти площадках Новосибирска
Всего праздничные салюты отгремели на пяти площадках Новосибирска


Несмотря на то, что желающих было много, места в центре города хватило всем
Несмотря на то, что желающих было много, места в центре города хватило всем


А так выглядел салют с другой стороны Первомайского сквера
А так выглядел салют с другой стороны Первомайского сквера


С праздником, Новосибирск! С Днём Победы!
С праздником, Новосибирск! С Днём Победы!


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