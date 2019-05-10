Небо в цветах: лучшие фото салюта в честь Дня Победы
Публикуем самые яркие кадры праздничного салюта
В Новосибирске отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Весь день редакция НГС следила за праздником в режиме онлайн. Празднования традиционно начались с парада в центре города. Затем по улицам прошёл «Бессмертный полк», на который, по подсчётам организаторов, собрались около 240 тысяч новосибирцев. Также в честь праздника состоялась эстафета. Вечером на главной площади Новосибирска прошёл большой праздничный концерт, который завершился красивым фейерверком. Если вам не удалось попасть на главный городской салют, не страшно, — мы сняли его для вас.
Александра Трофименко Фото Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой Видео Александра Ощепкова