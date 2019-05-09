Фоторепортаж: 240 тысяч человек прошли по Красному проспекту в «Бессмертном полку»

В Новосибирске закончилась ежегодная акция «Бессмертный полк», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. В этом году, по подсчётам организаторов, в шествии приняли участие 240 тысяч человек — они около двух часов шли по Красному проспекту и несли в руках штандарты с портретами своих родственников-участников боевых действий. Мы публикуем подборку фотографий с этого мероприятия и предлагаем посмотреть, как выглядело шествие. Возможно, на наши фото попали и вы.







«Бессмертный полк» стартовал от Октябрьской магистрали в 10:45





Маршрут проходил через улицу Максима Горького и Красный проспект до Дома офицеров









Один из организаторов акции Анастасия Панфилова сообщила, что число участников — 240 тысяч человек





Преодолеть маршрут все участники смогли примерно за 2 часа





На шествие некоторые участники надели военную форму, также важным атрибутом была георгиевская ленточка





Возраст тех, кто пришёл на шествие, самый разный





В колонну перед шествием участники выстраивались рядом с театром «Глобус»





«Бессмертный полк» замыкал прохождение военного парада на площади Ленина





Участники несли штандарты с фотографиями своих родственников-солдат





Предварительной регистрации не требовалось — присоединится к шествию мог каждый





Рекордное число участников было зафиксировано в 2017 году — тогда их было 270 тысяч





В 2018 году к шествию присоединилось 250 тысяч человек





Погода сегодня была благоприятной для участников — светило солнце, но было не жарко





Некоторые участники почтили память сразу нескольких своих родственников





Впервые «Бессмертный полк» прошёл 9 мая 2012 года





А новосибирцы начали ежегодно участвовать в шествии с 2013 года





В прошлом году число участников акции составляло 250 тысяч человек. А в 2017 году был установлен рекорд — в шествии приняли участие 270 тысяч.