Фоторепортаж: 240 тысяч человек прошли по Красному проспекту в «Бессмертном полку»

Публикуем подборку лучших фотографий с мероприятия

В Новосибирске закончилась ежегодная акция «Бессмертный полк», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. В этом году, по подсчётам организаторов, в шествии приняли участие 240 тысяч человек — они около двух часов шли по Красному проспекту и несли в руках штандарты с портретами своих родственников-участников боевых действий. Мы публикуем подборку фотографий с этого мероприятия и предлагаем посмотреть, как выглядело шествие. Возможно, на наши фото попали и вы.


«Бессмертный полк» стартовал от Октябрьской магистрали в 10:45
«Бессмертный полк» стартовал от Октябрьской магистрали в 10:45


Маршрут проходил через улицу Максима Горького и Красный проспект до Дома офицеров
Маршрут проходил через улицу Максима Горького и Красный проспект до Дома офицеров



Один из организаторов акции Анастасия Панфилова сообщила, что число участников — 240 тысяч человек
Один из организаторов акции Анастасия Панфилова сообщила, что число участников — 240 тысяч человек


Преодолеть маршрут все участники смогли примерно за 2 часа
Преодолеть маршрут все участники смогли примерно за 2 часа


На шествие некоторые участники надели военную форму, также важным атрибутом была георгиевская ленточка
На шествие некоторые участники надели военную форму, также важным атрибутом была георгиевская ленточка


Возраст тех, кто пришёл на шествие, самый разный
Возраст тех, кто пришёл на шествие, самый разный


В колонну перед шествием участники выстраивались рядом с театром «Глобус»
В колонну перед шествием участники выстраивались рядом с театром «Глобус»


«Бессмертный полк» замыкал прохождение военного парада на площади Ленина
«Бессмертный полк» замыкал прохождение военного парада на площади Ленина


Участники несли штандарты с фотографиями своих родственников-солдат
Участники несли штандарты с фотографиями своих родственников-солдат


Предварительной регистрации не требовалось — присоединится к шествию мог каждый
Предварительной регистрации не требовалось — присоединится к шествию мог каждый


Рекордное число участников было зафиксировано в 2017 году — тогда их было 270 тысяч
Рекордное число участников было зафиксировано в 2017 году — тогда их было 270 тысяч


В 2018 году к шествию присоединилось 250 тысяч человек
В 2018 году к шествию присоединилось 250 тысяч человек


Погода сегодня была благоприятной для участников — светило солнце, но было не жарко
Погода сегодня была благоприятной для участников — светило солнце, но было не жарко


Некоторые участники почтили память сразу нескольких своих родственников
Некоторые участники почтили память сразу нескольких своих родственников


Впервые «Бессмертный полк» прошёл 9 мая 2012 года
Впервые «Бессмертный полк» прошёл 9 мая 2012 года


А новосибирцы начали ежегодно участвовать в шествии с 2013 года
А новосибирцы начали ежегодно участвовать в шествии с 2013 года


В прошлом году число участников акции составляло 250 тысяч человек. А в 2017 году был установлен рекорд — в шествии приняли участие 270 тысяч.

Прочтений: 386

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено