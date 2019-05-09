Фоторепортаж: 240 тысяч человек прошли по Красному проспекту в «Бессмертном полку»
Публикуем подборку лучших фотографий с мероприятия
В Новосибирске закончилась ежегодная акция «Бессмертный полк», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. В этом году, по подсчётам организаторов, в шествии приняли участие 240 тысяч человек — они около двух часов шли по Красному проспекту и несли в руках штандарты с портретами своих родственников-участников боевых действий. Мы публикуем подборку фотографий с этого мероприятия и предлагаем посмотреть, как выглядело шествие. Возможно, на наши фото попали и вы.