фоторепортаж 15 лучших фото с парада Победы в Новосибирске 09.05.2019
Суровая техника, серьёзные военные и немного грустные ветераны — в подборке НГС
Новосибирск отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи новосибирцев с самого утра собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть торжественное шествие военных и парад военной техники, а потом огромной колонной выстроиться в шествии «Бессмертного полка». НГС собрал 15 лучших фото с праздника.
Более двух тысяч военных с утра собрались на площади Ленина
Парад начался в 10:00, сразу за ним началось шествие «Бессмертного полка»
Военные выступили перед ветеранами и тысячами новосибирцев, которые пришли посмотреть на парад
На параде выступили военные разных войск и гарнизонов
Военные промаршировали по площади
По центру Новосибирска прошла военная техника разных лет
Официальная программа должна завершиться к обеду...
...но это не конец праздника — новосибирцев ждут развлекательные программы в разных местах города
Участие в параде приняли и женщины-военнослужащие
На параде звучали песни военных лет в исполнении военного оркестра
Ветеранов заботливо укрыли голубыми пледами — на улице сегодня прохладно
Вслед за марширующими военными и военной техникой по Красному проспекту растянулась бесконечная колонна «Бессмертного полка»
Кадеты Сибирского кадетского корпуса вышли на площадь с барабанами
Шествие «Бессмертного полка» началось в 10:45, но его конца не было видно долгое время
У многих наворачивались слёзы, когда рассказывали о тяжёлой судьбе своих дедов
НГС продолжает
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