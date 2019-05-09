15 лучших фото с парада Победы в Новосибирске

Суровая техника, серьёзные военные и немного грустные ветераны — в подборке НГС

Новосибирск отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи новосибирцев с самого утра собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть торжественное шествие военных и парад военной техники, а потом огромной колонной выстроиться в шествии «Бессмертного полка». НГС собрал 15 лучших фото с праздника.





Более двух тысяч военных с утра собрались на площади Ленина





Парад начался в 10:00, сразу за ним началось шествие «Бессмертного полка»





Военные выступили перед ветеранами и тысячами новосибирцев, которые пришли посмотреть на парад





На параде выступили военные разных войск и гарнизонов





Военные промаршировали по площади





По центру Новосибирска прошла военная техника разных лет





Официальная программа должна завершиться к обеду...





...но это не конец праздника — новосибирцев ждут развлекательные программы в разных местах города





Участие в параде приняли и женщины-военнослужащие





На параде звучали песни военных лет в исполнении военного оркестра





Ветеранов заботливо укрыли голубыми пледами — на улице сегодня прохладно





Вслед за марширующими военными и военной техникой по Красному проспекту растянулась бесконечная колонна «Бессмертного полка»





Кадеты Сибирского кадетского корпуса вышли на площадь с барабанами





Шествие «Бессмертного полка» началось в 10:45, но его конца не было видно долгое время





У многих наворачивались слёзы, когда рассказывали о тяжёлой судьбе своих дедов





НГС продолжает онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске — наши корреспонденты собирают все лучшее и интересное, что происходит сегодня в городе.