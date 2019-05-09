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15 лучших фото с парада Победы в Новосибирске

Суровая техника, серьёзные военные и немного грустные ветераны — в подборке НГС

Новосибирск отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи новосибирцев с самого утра собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть торжественное шествие военных и парад военной техники, а потом огромной колонной выстроиться в шествии «Бессмертного полка». НГС собрал 15 лучших фото с праздника. 


Более двух тысяч военных с утра собрались на площади Ленина
Более двух тысяч военных с утра собрались на площади Ленина


Парад начался в 10:00, сразу за ним началось шествие «Бессмертного полка»
Парад начался в 10:00, сразу за ним началось шествие «Бессмертного полка»


Военные выступили перед ветеранами и тысячами новосибирцев, которые пришли посмотреть на парад
Военные выступили перед ветеранами и тысячами новосибирцев, которые пришли посмотреть на парад


На параде выступили военные разных войск и гарнизонов
На параде выступили военные разных войск и гарнизонов


Военные промаршировали по площади 
Военные промаршировали по площади 


По центру Новосибирска прошла военная техника разных лет
По центру Новосибирска прошла военная техника разных лет


Официальная программа должна завершиться к обеду...
Официальная программа должна завершиться к обеду...


...но это не конец праздника — новосибирцев ждут развлекательные программы в разных местах города
...но это не конец праздника — новосибирцев ждут развлекательные программы в разных местах города


Участие в параде приняли и женщины-военнослужащие
Участие в параде приняли и женщины-военнослужащие


На параде звучали песни военных лет в исполнении военного оркестра
На параде звучали песни военных лет в исполнении военного оркестра


Ветеранов заботливо укрыли голубыми пледами — на улице сегодня прохладно 
Ветеранов заботливо укрыли голубыми пледами — на улице сегодня прохладно 


Вслед за марширующими военными и военной техникой по Красному проспекту растянулась бесконечная колонна «Бессмертного полка»
Вслед за марширующими военными и военной техникой по Красному проспекту растянулась бесконечная колонна «Бессмертного полка»


Кадеты Сибирского кадетского корпуса вышли на площадь с барабанами 
Кадеты Сибирского кадетского корпуса вышли на площадь с барабанами 


Шествие «Бессмертного полка» началось в 10:45, но его конца не было видно долгое время 
Шествие «Бессмертного полка» началось в 10:45, но его конца не было видно долгое время 


У многих наворачивались слёзы, когда рассказывали о тяжёлой судьбе своих дедов 
У многих наворачивались слёзы, когда рассказывали о тяжёлой судьбе своих дедов 


НГС продолжает онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске — наши корреспонденты собирают все лучшее и интересное, что происходит сегодня в городе. 

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