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«Куда ты рулишь?»: бойня возле «МЕГИ» — врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео)

Алексей ехал по главной на зеленый и врезался в выскочивший Lexus — почему мужчину признали виновным

«Куда ты рулишь?»: бойня возле «МЕГИ» — врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео)

Проект «Куда ты рулишь?» продолжает разбирать коварные и запутанные ДТП — сегодня у нас авария возле «МЕГИ», произошедшая еще зимой. Нашего читателя Алексея, который ехал по главной на свой зеленый, обвинили в столкновении с Lexus LX 570, который выезжал от «МЕГИ» под зеленую стрелку. Недавно состоялся суд, Алексея по-прежнему считают виновным. Разберемся в этой аварии с независимым экспертом-автоюристом. 


Улица Ватутина, район «МЕГИ», новосибирец Алексей Огарков едет в сторону площади Маркса по главной дороге на свой зеленый свет. В этот момент от «МЕГИ» толпой выползают машины под зеленую стрелку с правым поворотом. Алексей пытается избежать столкновения, меняет траекторию и задевает черный Lexus LX (смотрите видео, там всего 13 секунд!). 



«Я, получается, уходил от того, кто вылетел [от первой легковушки], плюс при гололеде меня занесло. Те люди выезжали под стрелку, они должны были убеждаться в безопасности маневра. 


Сначала меня обвинили на разборе — сказали, надо было не менять движение, а ехать прямо в того человека [на легковушке]», — жалуется Алексей Огарков.


Рассмотрение дела в суде закончилось подтверждением вины Алексея в столкновении с чёрным «Лексусом». Соответственно, тот водитель вообще оказался ни в чем не виноват, хотя встал на пути движения автомобиля, которому должен был уступить. Наш эксперт Денис Алмазов из компании «Автоюрист» считает, что и по-человечески, и по закону это неправильное решение.


«Водитель с видеорегистратором был прав, он ехал по главной дороге на хоть и мигающий, но зеленый сигнал светофора. 


Те, которые под зеленую стрелку ехали, должны были уступить дорогу всем машинам, которые по главной двигались. Они этого не сделали, видимо, один какой-то поехал, и по цепочке, как стадо, все за ним. 


С точки зрения судебной практики да, он [Алексей, изменивший траекторию движения] нарушил правила, но в долевом соотношении вины это будет процентов 10 его вины. Остальные 90% — это вина водителя Lexus LX, он спровоцировал ДТП, он пересек траекторию движения», — объясняет юрист.


В этой ситуации водителю, ехавшему по главной, рекомендуется продолжить разбирательство дела в вышестоящих судах, подать иск о возмещении ущерба. 


«Обратиться с гражданским иском в суд, требовать установить вину в ДТП второго водителя и взыскать страховое возмещение со страховой компании. Одно дело — в административном порядке он подавал жалобу, другое дело — подавать иск в гражданском порядке. В административном — там за сроком давности (всего 2 месяца) суд не имеет права рассматривать жалобу по существу», — заключает Денис Алмазов. 


Кто виноват?

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  • Алексей, ехавший по главной дороге
  • Водитель Lexus LX, выезжавший от «МЕГИ» по стрелке
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Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео)


Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

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