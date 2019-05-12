«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» 555 — «Да ты знаэшь, кто я?!»

Владелец Porsche Cayenne обматерил девушек из-за слишком близкой парковки к нему

В новом, 126-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: конфликт на стоянке в Академгородке из-за парковки впритирку, микроавтобус телевизионщиков местной ГТРК, уничтожающий газон, и джипы на тротуарах Красного проспекта.









Открывает выпуск конфликт на парковке с участием «Порше Кайен» с номерами 555. «Академгородок. Утро. Картина маслом. Автохам, начав в кафе разборки с девушкой, которая припарковалась, на его взгляд, слишком близко к его машине, продолжил на улице. Тыкая и покрывая матом и меня, и девушку, орал на всю улицу с кавказским акцентом: "Да ты знаэшь, кто я?!"», — рассказывает свидетельница Ольга.





Да знаем мы, кто ты — владелец престарелого «Кайена» (дорестайл второго поколения) миллиона за два, и всего делов. А крику на миллиард.













Люди «из телевизора» уничтожают газон в сквере оперного театра. «А ещё снимаем сюжеты про нерадивых водителей», — возмущен читатель Евгений. Действительно, бывает нужно для спецмероприятий проехать по тротуару или встать под знак. Но зачем «в обутках-то по ковру»?















«Вот такой детина-переросток решил, что тротуары для машин, коляски для дорог», — сообщает Юрий.















«Тигуан» притаился на газоне.













«В "Чистой Слободе" полно мест для парковки. Но не для всех. Около дома по адресу Спортивная, 7», — информирует Константин.













«И так каждый день!» — краток читатель Сергей.















BMW на тротуаре на Красном.













Еще один «Кайен», тоже на Красном проспекте.













«Систематическая парковка авто на газоне превратила его в голую землю между домами 69 и 71 по проспекту Дзержинского. Чаще всего машины в этом месте оставляют сотрудники ФСИН и работники городской поликлиники № 2 », — жалуются жители дома 71 по проспекту Дзержинского.













«Парковочного места на Обской, 50 хватает всем, несмотря на это, мадам предпочитает парковать своего "Жука" на "особом" месте», — ведет наблюдение Степан.















«Геодезическая, 13А, маршрутные "Газели" постоянно блокируют выезд припаркованных в кармане машин», — пишет читательница Юлия.















«На асфальте достаточно места, но хозяйка BMW X6 принципиально паркует свою машину не только на газоне, но и на дорожке для пешеходов», — переживают местные жители.







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