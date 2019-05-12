Море за бесценок

Эксперты говорят, что самое популярное и оптимальное по соотношению цены и качества направление — это Турция

После отдыха в майские праздники новосибирцы начинают планировать летние путешествия — кто-то выбирает туры от агентств, а кто-то пытается поймать дешевые авиабилеты, забронировать отель или снять квартиру и самостоятельно спланировать свой маршрут. Журналист НГС узнал, какие дешёвые направления предлагают новосибирцам летом 2019 года, какие сложные маршруты уже построили сами горожане и от каких полётных программ отказались.







«Самые популярные направления с прямыми рейсами — Китай, Таиланд, Вьетнам, Кипр, Греция. Все они пользуются спросом, каждый клиент находит интересное для себя. Самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества — Турция. Как правило, это семейный отдых с детьми. Как мы говорим, "Турция — наше всё". А вообще весь земной шар для наших туристов открыт летом», — уверена исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.





По поводу Турции с ней солидарны и другие представители туристического рынка: руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно считает, что Анталийское и Эгейское побережья заслуженно занимают первое место в топе направлений на лето-2019.







Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин тоже называет Средиземное и Эгейское моря в Турции лидерами. По его словам, в июне неделя в Турции в формате «всё включено» на двоих будет стоить 52 тысячи рублей, включая авиаперелёт и топливный сбор.







Помимо Турции, популярны направления Юго-Восточной Азии





«Сочи также в июне на неделю — 48 тысяч рублей, но без питания. Крым — 44 тысячи: без питания и в деревянных домиках. Но надо понимать, что и дешёвая Турция — это отели три-четыре звезды с очень слабым сервисом, с посредственной кухней. С детьми я бы не рекомендовал подобные отели, а приличные "детские" отели будут стоить далеко не эти деньги, тем более что стоимость их значительно выросла после окончания раннего бронирования», — говорит Захаркин.





Он добавляет, что если сравнивать приличные отели Турции, Сочи и Крыма, то на 12 дней в июне двоим взрослым можно улететь в Турцию и Сочи чуть дороже 200 тысяч рублей, а в Крым — за 150 тысяч. Но при этом в Сочи и Крыму за эти деньги питание будет в лучшем случае завтрак и ужин, а в Турции — «ультра всё включено».





Антон Захаркин замечает, что на российских курортах при этом отсутствует анимация и территория отелей.







Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина поясняет, что если смотреть туры на ближайшее время, на середину мая, то они стоят в районе 53 тысяч рублей на двоих на шесть ночей, а если смотреть на июнь на 10 ночей, то уже в районе 80–82 тысяч.







Наиболее дешёвый тур в Турцию по системе «всё включено» на двоих стоит 52 тысячи рублей





«Авиакомпания "Победа" поставила полётку из Новосибирска в Анапу, прямые вылеты. Билеты — около 16 тысяч рублей в обе стороны на человека, без багажа. Конечно, в Анапе можно найти варианты где остановиться буквально от 4–5 тысяч на двоих за неделю, но это прям совсем-совсем эконом. Ну и море в Анапе сравнивать с Турцией или даже Сочи и Крымом никак нельзя. Зато дешево», — описывает более дешёвые варианты Захаркин.







Помимо Турции, эксперты называют в числе популярных зарубежных направлений с отдыхом на пляже Тунис, Грецию, Кипр, Вьетнам, Китай, Таиланд, а в числе экскурсионных направлений — Грузию, Прагу и Японию.







«Особо хотелось бы отметить, что стали активно бронировать комбинированные туры. Это может быть совмещение как курортов, стран, так и отелей на одном побережье», — сообщает Анастасия Сахно.







Марина Безрядина говорит, что всегда от июня к августу цена повышается, потому что выше становится температура моря





«Из экзотических направлений с пересадками есть интерес к Карибскому бассейну: Мексика, Куба, в меньшей степени Доминикана. Мальдивы и прочее — из Москвы полётка так себе, а если ещё и Новосибирск добавить — всю охоту отбивает дорога», — подчёркивает Захаркин.





Эксперты говорят, что среди туров новых направлений не появилось, а из того, что убрали, — это полётная программа на материковую Грецию.





Если рассматривать покупку не туров, а авиабилетов, то из Новосибирска путешественники активно покупают авиабилеты на внутренние рейсы — по данным Aviasales, это 70% всех летних бронирований.





В Москву летом можно будет слетать от 10 до 12 тысяч рублей за билет туда-обратно. На фото — Кремль в Измайлове





Топ популярных маршрутов возглавляют Сочи (средний чек 14 092 рублей), Москва (10 429), Петербург (15 866), Краснодар (11 057), Ростов-на-Дону (9930). Из зарубежных маршрутов туристы предпочитают Милан (средний чек — 19 884), Тбилиси (16 518), пляжи Ларнаки (29 860), Стамбул (18 382) и Бордо (24 611).







«Относительно 2018 года в два раза востребованнее стали Анапа, Стамбул, Сочи, Анталья. Из новых можно выделить Токио (средний чек 26 111 рублей), Бордо (24 611), Лондон (37 879) и Франкфурт-на-Майне (26 948). Дешевле всего слетать в ближайшие Екатеринбург и Омск — в среднем за 7 тысяч рублей туда-обратно. В Москву, Петербург и Ростов-на-Дону — от 10 до 12 тысяч рублей за билет туда-обратно. В Сочи, Краснодар и Анапу от 11 до 15 тысяч рублей туда-обратно», — рассказывает PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис.





По данным Aviasales, самыми дорогими бронированиями из Новосибирска стали: перелёт пары в Ванкувер за 289 тысяч рублей, в Денпасар (Бали) за 173 тысячи рублей туда-обратно, а также путешествие семьи из четырёх человек в Афины за 380 тысяч рублей туда-обратно.





По данным Туту.ру, билет в одну сторону в Париж из Новосибирска стоит 20 146 рублей — это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года





По данным сервиса путешествий Туту.ру, самые дешёвые билеты из Новосибирска в обе стороны — это Горно-Алтайск (6735 рублей), Омск (7708), Екатеринбург (7871). Самые дорогие билеты — Батагай (49 199 рублей), Брянск (40 934), Магадан (39 986).





«Тройка самых популярных российских городов этим летом — Москва, Петербург и Сочи. Доля оформленных билетов в Москву увеличилась с 10,5% до 14,7%, а средняя цена перелёта выросла почти на 5%. Доля оформленных билетов в Крым упала в два раза: с 10% до 5,1%, тогда как средняя цена выросла почти на треть: до 16,5 тысячи рублей за билет в одну сторону», — сообщает руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.







По информации Туту.ру, средняя цена билета в одну сторону по России — 12 884 рублей, за рубеж — 12 237 рублей





По данным Туту.ру, как и в прошлом году, самыми востребованными заграничными авианаправлениями из Новосибирска стали Бишкек и Алматы. В рейтинг из 10 самых популярных направлений попали и европейские — Мюнхен и Париж.







Аналитики Туту.ру по запросу НГС проанализировали все оформленные авиабилеты по раннему бронированию с датой путешествия с 1 июня по 31 августа включительно и выяснили, что в целом средний чек на авиабилет в один конец из Новосибирска вырос на 12,4%: с 11,4 тысячи рублей до 12,8 тысячи. Средняя цена перелёта по России выросла на 13%, а за рубеж — на 8%.

