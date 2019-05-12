подробности

Море за бесценок

НГС узнал, где и почем купить дешевые туры на лето, — туроператоры назвали любимые страны сибиряков

Эксперты говорят, что самое популярное и оптимальное по соотношению цены и качества направление — это Турция
Эксперты говорят, что самое популярное и оптимальное по соотношению цены и качества направление — это Турция

После отдыха в майские праздники новосибирцы начинают планировать летние путешествия — кто-то выбирает туры от агентств, а кто-то пытается поймать дешевые авиабилеты, забронировать отель или снять квартиру и самостоятельно спланировать свой маршрут. Журналист НГС узнал, какие дешёвые направления предлагают новосибирцам летом 2019 года, какие сложные маршруты уже построили сами горожане и от каких полётных программ отказались.


«Самые популярные направления с прямыми рейсами — Китай, Таиланд, Вьетнам, Кипр, Греция. Все они пользуются спросом, каждый клиент находит интересное для себя. Самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества — Турция. Как правило, это семейный отдых с детьми. Как мы говорим, "Турция — наше всё". А вообще весь земной шар для наших туристов открыт летом», — уверена исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.


По поводу Турции с ней солидарны и другие представители туристического рынка: руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно считает, что Анталийское и Эгейское побережья заслуженно занимают первое место в топе направлений на лето-2019.


Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин тоже называет Средиземное и Эгейское моря в Турции лидерами. По его словам, в июне неделя в Турции в формате «всё включено» на двоих будет стоить 52 тысячи рублей, включая авиаперелёт и топливный сбор.


Помимо Турции, популярны направления Юго-Восточной Азии
Помимо Турции, популярны направления Юго-Восточной Азии


«Сочи также в июне на неделю — 48 тысяч рублей, но без питания. Крым — 44 тысячи: без питания и в деревянных домиках. Но надо понимать, что и дешёвая Турция — это отели три-четыре звезды с очень слабым сервисом, с посредственной кухней. С детьми я бы не рекомендовал подобные отели, а приличные "детские" отели будут стоить далеко не эти деньги, тем более что стоимость их значительно выросла после окончания раннего бронирования», — говорит Захаркин.


Он добавляет, что если сравнивать приличные отели Турции, Сочи и Крыма, то на 12 дней в июне двоим взрослым можно улететь в Турцию и Сочи чуть дороже 200 тысяч рублей, а в Крым — за 150 тысяч. Но при этом в Сочи и Крыму за эти деньги питание будет в лучшем случае завтрак и ужин, а в Турции — «ультра всё включено». 


Антон Захаркин замечает, что на российских курортах при этом отсутствует анимация и территория отелей.


Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина поясняет, что если смотреть туры на ближайшее время, на середину мая, то они стоят в районе 53 тысяч рублей на двоих на шесть ночей, а если смотреть на июнь на 10 ночей, то уже в районе 80–82 тысяч.


Наиболее дешёвый тур в Турцию по системе «всё включено» на двоих стоит 52 тысячи рублей
Наиболее дешёвый тур в Турцию по системе «всё включено» на двоих стоит 52 тысячи рублей


«Авиакомпания "Победа" поставила полётку из Новосибирска в Анапу, прямые вылеты. Билеты — около 16 тысяч рублей в обе стороны на человека, без багажа. Конечно, в Анапе можно найти варианты где остановиться буквально от 4–5 тысяч на двоих за неделю, но это прям совсем-совсем эконом. Ну и море в Анапе сравнивать с Турцией или даже Сочи и Крымом никак нельзя. Зато дешево», — описывает более дешёвые варианты Захаркин.


Помимо Турции, эксперты называют в числе популярных зарубежных направлений с отдыхом на пляже Тунис, Грецию, Кипр, Вьетнам, Китай, Таиланд, а в числе экскурсионных направлений — Грузию, Прагу и Японию.


«Особо хотелось бы отметить, что стали активно бронировать комбинированные туры. Это может быть совмещение как курортов, стран, так и отелей на одном побережье», — сообщает Анастасия Сахно.


Марина Безрядина говорит, что всегда от июня к августу цена повышается, потому что выше становится температура моря
Марина Безрядина говорит, что всегда от июня к августу цена повышается, потому что выше становится температура моря


«Из экзотических направлений с пересадками есть интерес к Карибскому бассейну: Мексика, Куба, в меньшей степени Доминикана. Мальдивы и прочее — из Москвы полётка так себе, а если ещё и Новосибирск добавить — всю охоту отбивает дорога», — подчёркивает Захаркин.


Эксперты говорят, что среди туров новых направлений не появилось, а из того, что убрали, — это полётная программа на материковую Грецию.


Если рассматривать покупку не туров, а авиабилетов, то из Новосибирска путешественники активно покупают авиабилеты на внутренние рейсы — по данным Aviasales, это 70% всех летних бронирований.


В Москву летом можно будет слетать от 10 до 12 тысяч рублей за билет туда-обратно. На фото — Кремль в Измайлове
В Москву летом можно будет слетать от 10 до 12 тысяч рублей за билет туда-обратно. На фото — Кремль в Измайлове


Топ популярных маршрутов возглавляют Сочи (средний чек 14 092 рублей), Москва (10 429), Петербург (15 866), Краснодар (11 057), Ростов-на-Дону (9930). Из зарубежных маршрутов туристы предпочитают Милан (средний чек — 19 884), Тбилиси (16 518), пляжи Ларнаки (29 860), Стамбул (18 382) и Бордо (24 611).


«Относительно 2018 года в два раза востребованнее стали Анапа, Стамбул, Сочи, Анталья. Из новых можно выделить Токио (средний чек 26 111 рублей), Бордо (24 611), Лондон (37 879) и Франкфурт-на-Майне (26 948). Дешевле всего слетать в ближайшие Екатеринбург и Омск — в среднем за 7 тысяч рублей туда-обратно. В Москву, Петербург и Ростов-на-Дону — от 10 до 12 тысяч рублей за билет туда-обратно. В Сочи, Краснодар и Анапу от 11 до 15 тысяч рублей туда-обратно», — рассказывает PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис.


По данным Aviasales, самыми дорогими бронированиями из Новосибирска стали: перелёт пары в Ванкувер за 289 тысяч рублей, в Денпасар (Бали) за 173 тысячи рублей туда-обратно, а также путешествие семьи из четырёх человек в Афины за 380 тысяч рублей туда-обратно.


По данным Туту.ру, билет в одну сторону в Париж из Новосибирска стоит  20 146 рублей — это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
По данным Туту.ру, билет в одну сторону в Париж из Новосибирска стоит 20 146 рублей — это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года


По данным сервиса путешествий Туту.ру, самые дешёвые билеты из Новосибирска в обе стороны — это Горно-Алтайск (6735 рублей), Омск (7708), Екатеринбург (7871). Самые дорогие билеты — Батагай (49 199 рублей), Брянск (40 934), Магадан (39 986).


«Тройка самых популярных российских городов этим летом — Москва, Петербург и Сочи. Доля оформленных билетов в Москву увеличилась с 10,5% до 14,7%, а средняя цена перелёта выросла почти на 5%. Доля оформленных билетов в Крым упала в два раза: с 10% до 5,1%, тогда как средняя цена выросла почти на треть: до 16,5 тысячи рублей за билет в одну сторону», — сообщает руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.


По информации Туту.ру, средняя цена билета в одну сторону по России — 12 884 рублей, за рубеж —  12 237 рублей
По информации Туту.ру, средняя цена билета в одну сторону по России — 12 884 рублей, за рубеж — 12 237 рублей


По данным Туту.ру, как и в прошлом году, самыми востребованными заграничными авианаправлениями из Новосибирска стали Бишкек и Алматы. В рейтинг из 10 самых популярных направлений попали и европейские — Мюнхен и Париж.


Аналитики Туту.ру по запросу НГС проанализировали все оформленные авиабилеты по раннему бронированию с датой путешествия с 1 июня по 31 августа включительно и выяснили, что в целом средний чек на авиабилет в один конец из Новосибирска вырос на 12,4%: с 11,4 тысячи рублей до 12,8 тысячи. Средняя цена перелёта по России выросла на 13%, а за рубеж — на 8%.

Прочтений: 2855

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено