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«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера

4-летний Mitsubishi Outlander лезет в грязь и везет кучу вещей, а корейский «жучок» требует асфальта

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — лучший кроссовер от японской Mitsubishi, самое последнее актуальное поколение Outlander 2015 года выпуска. Да-да, последний Outlander со своими хромированными клыками уже не так свеж, как кажется. Противостоит ему новенький KIA Soul второго поколения из салона — сейчас остатки этих машин распродаются перед скорым выходом Soul третьего поколения. Наш бюджет 1,3 миллиона рублей, и о том, как потратить эти деньги, — в обзоре НГС.АВТО.


«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Компания KIA официально позиционирует свою чудную модель Soul как компактный кроссовер, хотя многие аналитики, например из агентства «Автостат», относят автомобиль к категории однообъемников MPV. В любом случае Soul неплохо продается — за март разошелся по стране в количестве 1509 штук, что сравнимо с продажами, например, такого хита, как Skoda Octavia.



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Soul действительно компактен, его длина 4140 мм, ширина 1800 мм. Заявленный клиренс 15,3 сантиметра, но кажется, что машина стоит выше, а сидишь в ней почти как в среднеразмерном кроссовере — обзор неплох, процесс посадки удобен. Мы выберем комплектацию Prestige с 2-литровым 150-сильным атмосферником за 1 326 900 рублей. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Машина снабжена передним приводом, 6-ступенчатым автоматом и разгоняется до сотни за 10,2 секунды. Расход бензина в городе 11 литров — не слишком экономичная связка атмосферника и автомата. Наша версия довольно богата: система стабилизации, 6 подушек безопасности, обогрев руля, электрообогрев лобовика, литые диски 18-го размера, датчики света/дождя, климат-контроль, круиз-контроль, система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Салон веселенький, двери, руль и рычаг АКП обшиты кожей, но сиденья тканевые. Водительское кресло имеет электропривод, есть центральный подлокотник, сенсорная мультимедиа, парктроники, камера заднего вида. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Задние сиденья, как и передние, имеют подогрев. Устроиться здесь можно удобно, хотя запас пространства минимален. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Багажник совсем маленький, 354 литра. С разложенными сиденьями грузовой объем не дотягивает и до кубометра — 994 литра. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


В общем, компактный, юркий, оснащенный автомобильчик для жизни в городе в составе небольшой семьи и без необходимости постоянно возить кучу каких то вещей. Что немаловажно, Soul можно считать молодежным и модным авто.



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Mitsubishi Outlander — полноценный кроссовер, который среди конкурентов является наиболее вместительным — за это машину и берут потребители. Длина Outlander 4695 мм, клиренс 21,5 сантиметра — всё серьезно и по-взрослому. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


В наш бюджет попадает Outlander 2015 года выпуска. Это будет 2,4-литровый двигатель мощностью 167 л.с. и система полного привода. Коробка — вариатор CVT. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Первую сотню Outlander берет за 10,2 секунды — тут с новеньким «Соулом» паритет. А вот в городе вариаторный «японец» экономичнее — 9,8 литра бензина на 100 километров. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Передняя панель в Outlander так себе — какие-то 90-е. Зато сиденья кожаные, пластики везде мягкие, да и в целом все собрано аккуратно и до сих пор находится в хорошем состоянии. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Оснащение не хуже «Соула», а места гораздо больше. Сзади приличный запас и в коленях, и над головой. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Багажник шикарен — 477 литров, а со сложенными сиденьями 1754 литра. Его прямоугольная форма и большой проем делают процесс погрузки и перевозки вещей более эффективным. 



«Старьё бьёт новьё»: полноприводная «японка» с шикарным багажником против корейского чудо-кроссовера


Пробег у нашего Outlander будет в районе 70 000 километров, вроде еще есть хороший запас прочности. Тем не менее за агрегатами и подвеской надо уже тщательно следить, уделять внимание поведению вариатора. 


Итак, мы можем выбрать новый городской паркетник KIA Soul с 5-летней гарантией и иметь практически все преимущества, которые предоставляет сегмент кроссоверов. Либо полноценный Outlander с полным приводом, но в 4-летнем возрасте. На нем можно нормально перевозить 5 человек и кучу вещей, заезжать на бездорожье. Вот только сильно буксовать в грязи на вариаторе не следует. 


На что тратим 1,3 миллиона?

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  • Новый KIA Soul
  • 4-летний Mitsubishi Outlander
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