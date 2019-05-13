«Месяц не могла открыть глаза»: сибирячка чуть не осталась без лица после похода к косметологу

Слева фотография женщины до косметологических процедур, справа — спустя три дня

Ирина Воленюк приехала в Новосибирск из Омска в гости к дочери в конце декабря прошлого года и решила вместе с ней посетить косметолога. Девушка записала маму к врачу, у которого сама была несколько раз и осталась ее услугами довольна. Но вместо подтянутой сияющей кожи и красивых губ женщина в итоге получила боль, огромные шишки на лице и синяки. Она утверждает, что после процедур красоты не могла выйти на улицу полтора месяца и даже просто открывать глаза. Разрешить ситуацию мирно у женщин не получилось, поэтому пришлось вмешаться следователям. В истории с испорченной внешностью разбиралась и корреспондент НГС.







«Я сама у этого косметолога была два раза. Доверяла ей. <…> И она делала мне увеличение губ один раз. Она достаточно адекватно себя вела. Но когда пришла моя мама, отношение уже было другое, какое-то небрежное, невнимательное», — вспоминает дочь женщины Марина.





Ирина Воленюк до сих пор в шоке и не готова разговаривать, поэтому попросила дочь рассказать ее историю. Косметолог, по словам Марины, ввела её маме препараты в губы, под глаза, межбровье и лоб. Спустя три дня после процедур лицо женщины начало отекать и проблемы не ушли даже спустя три недели.







«Получилось так, что был сильный отёк и шишки, боль при надавливании. Сильная проблема с губами. Пошёл воспалительный процесс, дошло до нарыва. Она поправила (губы. — Прим. ред.) дома в Омске, где живет. Из губ филер убирали специальным препаратом. Хорошо, что вовремя обратились. <…> Получилось полное опущение кожи век. Она не могла полностью открывать глаза первый месяц. <…> Мама полтора месяца была в отпуске за свой счет. <…> У неё упало зрение. Окулист будет осматривать её после майских праздников. <…> Нам сказали, что нужно проходить курс реабилитации — и только тогда шишки с лица уйдут. Очень дорогой курс по аппаратной косметологии. <…> Таких денег у мамы нет. Хотела бы пройти реабилитацию, если получится деньги вернуть», — объяснила Марина.

Спустя месяц после процедур на лице у женщины остались шишки, а губы перекосило и начало нарывать

По словам Марины, они заплатили косметологу 49 300 рублей. Девушка пыталась почти месяц решить проблему с Еленой «по-хорошему»: высылала мастеру фотографии, задавала вопросы и просила помощи (скриншоты переписки и записи разговоров имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Косметолог Елена Муренко долгое время уверяла девушку, что всё, что происходит с лицом её мамы, — закономерно и правильно.







«Уплотнение в центре — это отёк. Пройдет, ничего страшного. Такое бывает, филер плотный встаёт долго <…> Марина, давай включим логику сейчас. Ответ тебе прямо из Таиланда. Когда мама твоя встала с кушетки, у нее асимметрия в зеркале была? Не было. Согласна? Вот именно с такими губами после того, как филер встанет, мама будет ходить. Ответ исчерпывающий, я думаю», — написала девушке в ответ косметолог.







Не добившись ни помощи, ни возврата денег от косметолога, Марина с мамой обратились за помощью к следователям. Женщины также сомневаются, что у специалиста настоящий диплом врача, и просят проверить и эту информацию.







За время конфликта Елена Муренко успела открыть собственную «Клинику врачебной косметологии "Beauty дом МЕ"». На просьбу корреспондента НГС предоставить лицензию на медицинские услуги, администратор ответила отказом. В реестре Росздравнадзора, который выдаёт данный документ, клиника с таким названием также не числится.









«Пока не подскажу. Мне нужно тоже, чтобы Елена освободилась. У нас ещё даже сайта нет. Мы же, получается, пока занимаемся разработкой сайта и домена. Соответственно на сайте будет вся информация, включая лицензию и все документы. Документы все находятся, как вы понимаете, у Елены, они не развешаны на входе», — ответила администратор клиники.







Сама владелица клиники отказалась прокомментировать конфликт с Мариной и её мамой.







«Нет, не могла бы [прокомментировать ситуацию]», — бросила в трубку во время разговора с корреспондентом НГС Елена Муренко.







Сейчас по заявлению её недовольных клиенток следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», разбирается в ситуации и Роспотребнадзор.







«На косметологию в обязательном порядке должна быть медицинская лицензия, и не только на "уколы красоты", но и на пилинги и другие медицинские манипуляции, которые делает врач-косметолог. Этот документ также обязательно должен быть вывешен в клинике на уголке потребителя. Если он не висит — это нарушение правил оказания платных медицинских услуг и в том числе закона о защите прав потребителей», — рассказала НГС адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева.







Адвокат отметила, что максимальное наказание, которое грозит врачу по ст. 238, если её вина будет доказана, — до двух лет лишения свободы.







Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью.