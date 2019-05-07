Таможня, отдай добро: жительнице Новосибирска пришлось заплатить 6 тысяч рублей за старые туфли

Новые таможенные правила действуют с начала года, но обсуждали их в основном с позиции покупок в заграничных онлайн-магазинах — о простой пересылке личных вещей практически не говорили

С начала года в России ввели новые таможенные пошлины на покупки за рубежом: в месяц бесплатно можно получать посылки совокупной стоимостью не дороже 500 евро и не тяжелее 31 кг — иначе придётся заплатить до трети стоимости покупки. Но пошлина касается не только покупок, но и обычных посылок с личными вещами с объявленной ценностью. Жительнице Новосибирска за собственные ношеные туфли пришлось заплатить таможне 6 тысяч рублей. Корреспондент НГС выяснила подробности и узнала, как не попасть в такую ситуацию и оспорить пошлину на личные вещи.





Жительнице Новосибирска Яне Цаугг пришлось заплатить 6 тысяч рублей, чтобы забрать посылку с собственными вещами — они не вошли в багаж самолёта, и их отправили обычной посылкой из Швейцарии. Оказалось, что даже личные вещи по новому закону облагаются пошлинами.







— Я отправила свои личные вещи из-за границы: сама летела самолётом, у меня был перевес, потому что только 23 кг можно с собой, остальное я отправила посылкой. За отправление я заплатила на почте в Швейцарии, оплатила доставку до дома. Они передали в службу доставки ЕМС, это было заранее оплачено, — рассказала женщина корреспонденту НГС. — Там моя личная обувь, сумки, которыми я там пользовалась — я улетала на полгода на лечение и брала всё с собой.







Вещи (согласно описи в таможенном ордере, помимо сумок в грузе были плед и шапка для бани) отправили двумя посылками весом 10 и 22 кг. Одна из них пришла в срок, её почтовая служба EMS доставила прямо до квартиры. Вторая, отправленная на следующий день после первой, до адресата так и не дошла.







Сперва её отслеживали через сервис швейцарской почты, но после того, как она пересекла границу, никаких уведомлений о её передвижениях женщина не получала и отследить их не могла. Нашли её только через три недели через почту в Швейцарии, по индексу установили почтовое отделение, где она «зависла». И уже в отделении Яна с удивлением узнала, что её вещи задержала таможня.







— 20 апреля я приехала на таможню, объяснила, что посылку задержали. Со мной таможенник поехал туда, где находится посылка, — это почтовое отделение на Геодезической. Посылку вскрыли, он всё посмотрел, что вещи ношеные, а не на продажу, описал, что находится в посылке, всё сфотографировал, сказал: "Ждите, вам должны позвонить".







Не дождавшись звонка, Яна Цаугг попыталась узнать судьбу своих вещей снова — оказалось, что таможня насчитала на уже оплаченный ввоз личных вещей пошлину.





Потерянную посылку нашли в почтовом отделении, но забрать её Яна Цаугг смогла только через несколько дней

Как пояснили в пресс-службе Новосибирской таможни, пошлина была начислена из-за превышения лимита на ввоз. По данным таможенного ордера (имеется в распоряжении НГС), стоимость личных вещей женщины составила без малого 775 долларов — или почти 56 тысяч рублей по актуальному курсу, а общий вес — больше 32 кг.







— В соответствии с законодательством Российской Федерации в данном случае были начислены таможенные платежи в размере 5952 рубля, — рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова. — Эта сумма Яной Цаугг была оплачена, и посылки ей были выданы. Подтверждением оплаты является таможенно-приходной ордер, который с соответствующими отметками был выдан Яне Цаугг после оплаты пошлины.





— Если начисленная пошлина кажется несправедливой, её можно оспорить, подав жалобу в свободной форме начальнику таможни. Главное, успеть за три месяца, — добавила Супжанова.







По словам юриста, директора ЧОУ ДПО «Таможенная лига» Натальи Еланцевой, таможенную пошлину оспорить можно и сразу на месте — например, когда стоимость посылки оценивает не отправитель, а ведомство.







Если же речь идёт не о покупке в зарубежном интернет-магазине, а о пересылке личных вещей, то стоимость могут завышать сами отправители, особенно если речь идёт о чём-то ценном, что не хотелось бы потерять в пути. В таких случаях, замечает Наталья Еланцева, лучше пойти в таможню, дать пояснение и по возможности дополнить какими-то доказательствами: чеками, билетами, квитанциями.







— На этой стадии у таможни просто нет других документов, поэтому она делает вывод только на основании того, что формально проверила. Если документы есть, она по другой дороге поведёт процесс, — считает Еланцева.







Когда пошлина оплачена, а посылка получена, оспорить решение уже сложно: по сути, вы согласились с решением таможни взыскать с вас пошлину, и дороги назад нет.







Новые правила ввели с начала года: теперь единая ставка таможенной пошлины составляет 30% от стоимости вещей стоимостью дороже 500 евро и тяжелее 31 кг в месяц. С января следующего года ставку планируют снизить вдвое — до 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм, но и максимальную стоимость планируют снизить: с 500 евро до 200 евро. Правда, ограничение в один месяц вместе с этим будет снято, а стоимость посылок и их вес объединяться не будут.

