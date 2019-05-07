«Идет человек на остановку, ждёт её»: угадай мэра Новосибирска по огненной цитате

Анатолий Локоть сменил Владимира Городецкого на посту в 2014 году

Цитаты чиновников порой приходится переслушивать или перечитывать, чтобы понять, что конкретно они имели в виду. Их выражения становятся самыми настоящими мемами, на которых можно зарабатывать производителям сувениров. Да и просто оседают в памяти новосибирцев, которые теперь говорят про невывезенный снег исключительно «само растает». НГС подобрал несколько цитат нынешнего и предыдущего мэров и предлагает читателям пройти тест, чтобы угадать автора. Мы ни на что не намекаем, но, возможно, вам покажется, что с годами меняются только мэры, но не проблемы и их описание из уст чиновников.







Про пыль и уборку улиц









Новосибирск весной становится каким-то Пылесибирском. Пыль или не пыль — вот в чём сезонный вопрос. Давайте вспомним, кто его задал.



«Я разные вариации услышал, я и о задымлении услышал вариант. Я спрашиваю о пыли — мне говорят о задымлении. Я предлагаю тогда пройти по городу 100 м в чисто начищенной обуви, а потом пальцем провести. Все встанет на свои места».

Бывший мэр Владимир Городецкий — так он и разговаривал с подчинёнными.

Это Анатолий Локоть, у него всегда была тяга к экспериментам.

«Переход на весеннюю уборку — он всегда сложен, потому что вытаивает много всяких безобразий, которые сами же люди делают, не замечая этого. Будет объявлено, что среда — это санитарный день в жизни города». Кто рассказал нам про всякие безобразия?

Бывший мэр Владимир Городецкий.

Мэр Анатолий Локоть — он любит проводить все эти субботники.

«Боремся постоянно, боремся. С грязью в сырое время, с пылью — в сухое». Локоть или Городецкий?

Это Локоть, Городецкий уже не борется, грязь сама высохнет.

Владимир Городецкий, потому что он мастер логики. Можно было ещё продолжить: в снежное время — со снегом.





Про дороги и ремонт теплотрасс





«Мы меньше стали делать ямочного ремонта, потому что больше делаем капитального. Ямочный ремонт уходит из нашей жизни». Серьёзно? От кого же он ушёл?

Это сказал Городецкий. Спасибо бывшему мэру за наши дороги.

Мэр Анатолий Локоть, ведь правда, ямочный ремонт должен остаться в прошлом.

«Пока ещё не придумали разметку, которая бы устояла перед ковшом грейдера, которым мы неоднократно проходим по улицам города Новосибирска в зимний период. Как решить эту проблему — пока не придумали. Будем наносить [заново]». Не поспоришь, угадайте с кем?

Это цитата Локтя. Ковш грейдера — гроза разметок!

Так говорил Городецкий, он же всегда подмечал очевидные вещи.

«Поверьте, тут шапкой не закидаешь. Это счастье дается трудом, великим трудом. <…> Перекопать город, заменить — кто проходил, тот знает. Кто не проходил — надо сразу в ужас не падать, но организованно начинать готовиться к этим работам». Все поняли, что в ужас падать не надо от перекопанных дорог? Кто так сказал?

Анатолий Локоть — про счастье и труд звучит по-коммунистически.

Это слова Владимира Городецкого, он всегда мог задавить красноречием.





Про Новосибирск









«И тогда она заиграет своей обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство входить». Кто из градоначальников так сказал про пешеходную улицу Ленина?



Анатолий Локоть, он же всё это начал.

Владимир Городецкий. Благоуханность улицы Ленина — надо это запомнить.

«Я приглашаю тех, кому что-то не понравилось, приехать в Новосибирск — и я буду выступать гидом, постараюсь показать город с хорошей стороны, а не только с плохой». Кто вызывался провести экскурсию по Новосибирску?

Бывший мэр Владимир Городецкий.

Мэр Анатолий Локоть. Так он ответил Валентине Матвиенко, раскритиковавшей Новосибирск.





Про транспорт









«Ставить новые трамваи на старые пути — это значит кидать деньги на ветер, это тупиковое направление. За полгода новая тележка на наших путях разбивается». Чья цитата?

Мэр Анатолий Локоть. Трамваи появились, а новые пути — нет.

Бывший мэр Владимир Городецкий, хотя трамваи его особо не интересовали.

«Идет человек на остановку, ждёт её». Кто автор шедевра?





Конечно, Городецкий, это его стиль.

Анатолий Локоть. Все мы чего-то ждём.





Про рыбалку





«Ловил лещей по 2,5 кг, судака недавно ловил на 4 кг. Главное — это процесс, увлечение, это здорово. Это трудно передать ни количеством, ни весом пойманной [рыбы]». Для кого главное — процесс?

Это цитата Локтя, он рыбак.

Это слова Городецкого.

«"Поймал — отпусти" — это не про меня. В детстве ещё, когда от меня убегали крупные рыбы, это всегда огорчало меня. Поэтому я этого не понимаю». Кто так говорил про рыбалку?

Владимир Городецкий. Не может хозяйственник просто взять и отпустить рыбу.

Анатолий Локоть. И правда, зачем отпускать рыбу, как-то нелогично звучит.





Про себя









«Я настолько отвык отдыхать, что сказать, где люблю, не могу... Конечно, отдохнуть отдохну». Кто не отдыхает, всё о народе думает?

Владимир Городецкий. Теперь можно и подумать.

Анатолий Локоть. Некогда ему отдыхать, работать надо

«Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или не нужно». Кто сказал?

Анатолий Локоть. Да, непросто быть мэром.

Владимир Городецкий, он на этом собаку съел.

Новосибирск весной становится каким-то Пылесибирском. Пыль или не пыль - вот в чём сезонный вопрос. Давайте вспомним, кто его задал. Чья это цитата?



«Я разные вариации услышал, я и о задымлении услышал вариант. Я спрашиваю о пыли — мне говорят о задымлении. Я предлагаю тогда пройти по городу 100 м в чисто начищенной обуви, а потом пальцем провести. Все встанет на свои места»





«Идет человек на остановку, ждёт её»: угадай мэра Новосибирска по огненной цитате Правильные ответы: 5/10 Я пропускаю слова мэра мимо ушей Пройти тест еще раз

«Идет человек на остановку, ждёт её»: угадай мэра Новосибирска по огненной цитате Правильные ответы: 5/10 Кликал наугад, чтобы запомнить самую огненную цитату Пройти тест еще раз

«Идет человек на остановку, ждёт её»: угадай мэра Новосибирска по огненной цитате Правильные ответы: 5/10 Записываю каждое слово за мэром Новосибирска Пройти тест еще раз