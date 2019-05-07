«Идет человек на остановку, ждёт её»: угадай мэра Новосибирска по огненной цитате
НГС выбрал яркие фразы двух глав города — о пыли, дорогах, транспорте и рыбалке (ох, это непросто!)
Цитаты чиновников порой приходится переслушивать или перечитывать, чтобы понять, что конкретно они имели в виду. Их выражения становятся самыми настоящими мемами, на которых можно зарабатывать производителям сувениров. Да и просто оседают в памяти новосибирцев, которые теперь говорят про невывезенный снег исключительно «само растает». НГС подобрал несколько цитат нынешнего и предыдущего мэров и предлагает читателям пройти тест, чтобы угадать автора. Мы ни на что не намекаем, но, возможно, вам покажется, что с годами меняются только мэры, но не проблемы и их описание из уст чиновников.
Про пыль и уборку улиц
Новосибирск весной становится каким-то Пылесибирском. Пыль или не пыль — вот в чём сезонный вопрос. Давайте вспомним, кто его задал.
«Я разные вариации услышал, я и о задымлении услышал вариант. Я спрашиваю о пыли — мне говорят о задымлении. Я предлагаю тогда пройти по городу 100 м в чисто начищенной обуви, а потом пальцем провести. Все встанет на свои места».
- Бывший мэр Владимир Городецкий — так он и разговаривал с подчинёнными.
- Это Анатолий Локоть, у него всегда была тяга к экспериментам.
«Переход на весеннюю уборку — он всегда сложен, потому что вытаивает много всяких безобразий, которые сами же люди делают, не замечая этого. Будет объявлено, что среда — это санитарный день в жизни города». Кто рассказал нам про всякие безобразия?
- Бывший мэр Владимир Городецкий.
- Мэр Анатолий Локоть — он любит проводить все эти субботники.
«Боремся постоянно, боремся. С грязью в сырое время, с пылью — в сухое». Локоть или Городецкий?
- Это Локоть, Городецкий уже не борется, грязь сама высохнет.
- Владимир Городецкий, потому что он мастер логики. Можно было ещё продолжить: в снежное время — со снегом.
Про дороги и ремонт теплотрасс
«Мы меньше стали делать ямочного ремонта, потому что больше делаем капитального. Ямочный ремонт уходит из нашей жизни». Серьёзно? От кого же он ушёл?
- Это сказал Городецкий. Спасибо бывшему мэру за наши дороги.
- Мэр Анатолий Локоть, ведь правда, ямочный ремонт должен остаться в прошлом.
«Пока ещё не придумали разметку, которая бы устояла перед ковшом грейдера, которым мы неоднократно проходим по улицам города Новосибирска в зимний период. Как решить эту проблему — пока не придумали. Будем наносить [заново]». Не поспоришь, угадайте с кем?
- Это цитата Локтя. Ковш грейдера — гроза разметок!
- Так говорил Городецкий, он же всегда подмечал очевидные вещи.
«Поверьте, тут шапкой не закидаешь. Это счастье дается трудом, великим трудом. <…> Перекопать город, заменить — кто проходил, тот знает. Кто не проходил — надо сразу в ужас не падать, но организованно начинать готовиться к этим работам». Все поняли, что в ужас падать не надо от перекопанных дорог? Кто так сказал?
- Анатолий Локоть — про счастье и труд звучит по-коммунистически.
- Это слова Владимира Городецкого, он всегда мог задавить красноречием.
Про Новосибирск
«И тогда она заиграет своей обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство входить». Кто из градоначальников так сказал про пешеходную улицу Ленина?
- Анатолий Локоть, он же всё это начал.
- Владимир Городецкий. Благоуханность улицы Ленина — надо это запомнить.
«Я приглашаю тех, кому что-то не понравилось, приехать в Новосибирск — и я буду выступать гидом, постараюсь показать город с хорошей стороны, а не только с плохой». Кто вызывался провести экскурсию по Новосибирску?
- Бывший мэр Владимир Городецкий.
- Мэр Анатолий Локоть. Так он ответил Валентине Матвиенко, раскритиковавшей Новосибирск.
Про транспорт
«Ставить новые трамваи на старые пути — это значит кидать деньги на ветер, это тупиковое направление. За полгода новая тележка на наших путях разбивается». Чья цитата?
- Мэр Анатолий Локоть. Трамваи появились, а новые пути — нет.
- Бывший мэр Владимир Городецкий, хотя трамваи его особо не интересовали.
«Идет человек на остановку, ждёт её». Кто автор шедевра?
- Конечно, Городецкий, это его стиль.
- Анатолий Локоть. Все мы чего-то ждём.
Про рыбалку
«Ловил лещей по 2,5 кг, судака недавно ловил на 4 кг. Главное — это процесс, увлечение, это здорово. Это трудно передать ни количеством, ни весом пойманной [рыбы]». Для кого главное — процесс?
- Это цитата Локтя, он рыбак.
- Это слова Городецкого.
«"Поймал — отпусти" — это не про меня. В детстве ещё, когда от меня убегали крупные рыбы, это всегда огорчало меня. Поэтому я этого не понимаю». Кто так говорил про рыбалку?
- Владимир Городецкий. Не может хозяйственник просто взять и отпустить рыбу.
- Анатолий Локоть. И правда, зачем отпускать рыбу, как-то нелогично звучит.
Про себя
«Я настолько отвык отдыхать, что сказать, где люблю, не могу... Конечно, отдохнуть отдохну». Кто не отдыхает, всё о народе думает?
- Владимир Городецкий. Теперь можно и подумать.
- Анатолий Локоть. Некогда ему отдыхать, работать надо
«Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или не нужно». Кто сказал?
- Анатолий Локоть. Да, непросто быть мэром.
- Владимир Городецкий, он на этом собаку съел.
Новосибирск весной становится каким-то Пылесибирском. Пыль или не пыль - вот в чём сезонный вопрос. Давайте вспомним, кто его задал. Чья это цитата?
«Я разные вариации услышал, я и о задымлении услышал вариант. Я спрашиваю о пыли — мне говорят о задымлении. Я предлагаю тогда пройти по городу 100 м в чисто начищенной обуви, а потом пальцем провести. Все встанет на свои места»
Правильные ответы: 5/10
Я пропускаю слова мэра мимо ушей
Правильные ответы: 5/10
Кликал наугад, чтобы запомнить самую огненную цитату
Правильные ответы: 5/10
Записываю каждое слово за мэром Новосибирска
Правильные ответы: 5/10
Спичрайтер мэра Новосибирска. Не важно, какого из