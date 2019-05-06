Смотрите, кто пришел: 10 главных бизнес-открытий в Новосибирске за последний год

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НГС выбрал 10 компаний, которые появились недавно в городе, — лучшую наградят читатели
Такую награду получат 11 победителей: 10 из них выбирают новосибирцы, а 11-го — редакция НГС
В этом году в «Народной премии НГС» появилась новая номинация — «Открытие года», номинантов для которой выбрала сама редакция НГС, в отличие от 9 номинаций, в которые кандидатов присылали жители Новосибирска. Теперь, на втором этапе премии — до 30 мая, победителя среди них выбираете вы: 100 компаний попали в шорт-лист премии, и именно вы решаете, кто станет победителем и получит награду из рук Ивана Урганта 31 мая на сцене НОВАТа. А мы рассказываем, почему предложили именно эти 10 бизнесов: когда они открылись и что в них особенного.
Комплекс «Мира Термы. Сосновый бор» открылся в августе 2018 года, ранее «Мира Термы» были только на набережной. Новый проект отличался от предыдущего в первую очередь масштабом — практически в пять раз больше — 8 тысяч кв. м.
В Сосновом бору в «Термах» есть восемь видов бань, уличная купель, 14 спа-кабинетов и собственный пляж. Кроме того, в этом комплексе появился бассейн на улице — даже зимой можно выплыть на свежий морозный воздух и при этом оставаться в горячей воде.
Общественные бани «Сандуны Сибирь» открылись в центре Новосибирска в апреле 2018 года — бывшую общественную баню ремонтировали несколько лет. Площадь «Сандунов» — около 3 тысяч кв. м. Есть четыре разряда: первый мужской, два высших мужских и один женский.
Этот проект построен по концессионному соглашению и находится в собственности города. Понедельник выбран как социальный день, когда пенсионеры и льготники могут прийти в баню по выгодному тарифу.
«Сыроварня» — это проект московского ресторатора Аркадия Новикова (в партнерстве с владельцами сети пивных ресторанов «Бочкари»), который он открыл в центре Новосибирска в сентябре 2018 года. Заведение состоит из двух залов общей вместительностью около 200 человек.
Основная особенность ресторана, как следует из названия, — это наличие собственной сыроварни. Посетители могут через окна видеть, как изготавливается сыр. Он подаётся не только в самом заведении, его также можно купить в небольшом магазине на входе.
EDGE Premium Fitness Club
Фитнес-клуб премиум-класса открылся в Новосибирске в ноябре 2018 года на въезде на левый берег с Октябрьского моста. Площадь помещения — порядка 4 тысяч кв. м. EDGE Premium Fitness Club включает в себя 10 фитнес-зон, бар-ресторан и спа-бассейн длиной 18 метров с водопадами, гейзерами и гидромассажными лежаками.
В число особенностей, помимо тренажёров и онлайн-шкафчиков в раздевалке, создатели клуба включили фитнес-тестирование, которое позволяет узнать точное состояние тела, карты развития мышц и соответственно подобрать для себя наиболее оптимальные варианты тренировок.
Коворкинг «Простор» на 200 рабочих мест открылся за Новосибирским театром оперы и балета в марте 2019 года. Площадь помещения — около 1400 кв. м. Это самый крупный коворкинг в городе.
Создатели «Простора» тщательно разрабатывали дизайн и придумывали различные фишки: например, в помещении стоит ракета — это стилизованная будка, где резиденты могут уединиться для важных переговоров по телефону или «Скайпу». Она сделана из дерева, а внутри у неё — звукопоглощающие материалы.
В коворкинге размещаются постоянные резиденты, а также компании могут арендовать помещения на время, например для переговоров. В нём также предусмотрены учебные классы, переговорные комнаты и залы для проведения совещаний.
«Центр НСК»: официальный дилер KIA Motors
В апреле 2019 года в Новосибирске открылся «Центр НСК» — это уже третий центр КИА в городе и четвёртый под управлением холдинга «Эксперт». У него есть просторная парковка для клиентов. Оборудована сервисная зона на 10 постов. Есть собственный склад запчастей и расходных материалов. Это позволяет обслуживать автомобили на высоком уровне в кратчайшие сроки. После открытия «Центра НСК» дилерская сеть КИА в России достигла 196 центров в 100 городах.
АнтиКинотеатр KVENTIN BURATINO
Первый антикинотеатр открылся в Новосибирске в конце 2016 года, а в конце 2018 года открылся второй KVENTIN BURATINO на Ядринцевской — так компания стала сетью. Антикинотеатр — это нечто среднее между домашними посиделками перед телевизором и обычным кино. Формат не предполагает фиксированной платы за вход, клиенты вносят деньги только за время, проведённое здесь.
В антикинотеатре есть пять залов вместительностью от 2 до 25 человек. Их можно арендовать для дней рождения, корпоративов, свиданий, тренингов и так далее. Для комфортного отдыха посетителей в антикинотеатре есть экраны и проекторы, музыкальное оборудование, кондиционеры, караоке, настольные и видеоигры и даже посуда.
В декабре 2018 года в Новосибирске открылся семейный развлекательный центр «РИО kids», площадь которого около 3,5 тысячи кв. м. Аттракционы рассчитаны на детей разных возрастов.
В «РИО kids» есть зоны для совсем маленьких детей с каруселью, сухим бассейном и большим кораблём, наполненным конструктором. И есть развлекательные локации для детей постарше: помимо традиционных горок, лабиринтов и 12 батутов, есть небольшое футбольное поле, скоростной верёвочный спуск, канатная дорога. Со взрослых посетителей денег не берут: продаются только детские билеты.
В августе 2018 года в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» открылся ресторан «Хочу Пури». Он принадлежит одной из крупнейших сибирских ресторанных групп «Ресторатор», которая объединяет заведения «Перчини», People's и «Чучвара». В ресторане 140 посадочных мест, он занял часть четвёртого этажа ТРЦ. В «Хочу Пури» установлена дровяная печь для пиццы — в ней делают более 10 видов хачапури. Кроме того, в заведении около 10 видов шашлыка.
Сеть магазинов «РЕСПУБЛИКА»
В ноябре 2018 года в Новосибирск зашла сеть книжных магазинов из Москвы «РЕСПУБЛИКА»: две торговые точки появились в двух торговых центрах — «МЕГА» и «Галерея Новосибирск». Представители сети утверждают, что их фишка — не в количестве наименований книг, а в их правильной селекции: они отбирают только лучшие издания из новинок.
Голосование проходит по десяти номинациям, успейте отдать свой голос компании, которая, по вашему мнению, делает город лучше:
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова, Геннадия Данилкина, Стаса Соколова
Мой ЧОП давно уже в городе, поэтому не вошел в десятку
все заведения в стиле хочу деньжат, пусть сытые пьяные лежат, но у клиентов то их нет, во все пятьсот точек пивных еще несут худо бедно, а гламурные салоны и кафе хотят их, но пусто там, деньги все у меня в ваучерах