Смотрите, кто пришел: 10 главных бизнес-открытий в Новосибирске за последний год

В этом году в «Народной премии НГС» появилась новая номинация — «Открытие года», номинантов для которой выбрала сама редакция НГС, в отличие от 9 номинаций, в которые кандидатов присылали жители Новосибирска. Теперь, на втором этапе премии — до 30 мая, победителя среди них выбираете вы: 100 компаний попали в шорт-лист премии, и именно вы решаете, кто станет победителем и получит награду из рук Ивана Урганта 31 мая на сцене НОВАТа. А мы рассказываем, почему предложили именно эти 10 бизнесов: когда они открылись и что в них особенного.



Вчера был последний день работы «Мира Термы» на набережной, теперь комплекс работает только на улице Окружной с видом на Сосновый бор Фото: Густаво Зырянов

Комплекс «Мира Термы. Сосновый бор» открылся в августе 2018 года, ранее «Мира Термы» были только на набережной. Новый проект отличался от предыдущего в первую очередь масштабом — практически в пять раз больше — 8 тысяч кв. м.

В Сосновом бору в «Термах» есть восемь видов бань, уличная купель, 14 спа-кабинетов и собственный пляж. Кроме того, в этом комплексе появился бассейн на улице — даже зимой можно выплыть на свежий морозный воздух и при этом оставаться в горячей воде. Банный комплекс «Сандуны Сибирь»



«Сандуны Сибирь» находятся на улице Каменской Фото: Александр Ощепков

Общественные бани «Сандуны Сибирь» открылись в центре Новосибирска в апреле 2018 года — бывшую общественную баню ремонтировали несколько лет. Площадь «Сандунов» — около 3 тысяч кв. м. Есть четыре разряда: первый мужской, два высших мужских и один женский. Этот проект построен по концессионному соглашению и находится в собственности города. Понедельник выбран как социальный день, когда пенсионеры и льготники могут прийти в баню по выгодному тарифу.



В сыроварне делают в основном молодые сыры — моцареллу, буррату, рикотту, камамбер Фото: Стас Соколов

«Сыроварня» — это проект московского ресторатора Аркадия Новикова (в партнерстве с владельцами сети пивных ресторанов «Бочкари»), который он открыл в центре Новосибирска в сентябре 2018 года. Заведение состоит из двух залов общей вместительностью около 200 человек.

Основная особенность ресторана, как следует из названия, — это наличие собственной сыроварни. Посетители могут через окна видеть, как изготавливается сыр. Он подаётся не только в самом заведении, его также можно купить в небольшом магазине на входе.

EDGE Premium Fitness Club



Бассейн фитнес-клуба EDGE Premium Fitness стал победителем 12-го всероссийского конкурса «Бассейн 2018» в номинации «Лучший общественный плавательный бассейн России» Фото: Геннадий Данилкин

Фитнес-клуб премиум-класса открылся в Новосибирске в ноябре 2018 года на въезде на левый берег с Октябрьского моста. Площадь помещения — порядка 4 тысяч кв. м. EDGE Premium Fitness Club включает в себя 10 фитнес-зон, бар-ресторан и спа-бассейн длиной 18 метров с водопадами, гейзерами и гидромассажными лежаками. В число особенностей, помимо тренажёров и онлайн-шкафчиков в раздевалке, создатели клуба включили фитнес-тестирование, которое позволяет узнать точное состояние тела, карты развития мышц и соответственно подобрать для себя наиболее оптимальные варианты тренировок.



Ковркинг занимает четвёртый этаж бизнес-центра на Депутатской Фото: Густаво Зырянов

Коворкинг «Простор» на 200 рабочих мест открылся за Новосибирским театром оперы и балета в марте 2019 года. Площадь помещения — около 1400 кв. м. Это самый крупный коворкинг в городе.

Создатели «Простора» тщательно разрабатывали дизайн и придумывали различные фишки: например, в помещении стоит ракета — это стилизованная будка, где резиденты могут уединиться для важных переговоров по телефону или «Скайпу». Она сделана из дерева, а внутри у неё — звукопоглощающие материалы.

В коворкинге размещаются постоянные резиденты, а также компании могут арендовать помещения на время, например для переговоров. В нём также предусмотрены учебные классы, переговорные комнаты и залы для проведения совещаний. «Центр НСК»: официальный дилер KIA Motors



Центр открылся на улице Большевистской Фото: Густаво Зырянов

В апреле 2019 года в Новосибирске открылся «Центр НСК» — это уже третий центр КИА в городе и четвёртый под управлением холдинга «Эксперт». У него есть просторная парковка для клиентов. Оборудована сервисная зона на 10 постов. Есть собственный склад запчастей и расходных материалов. Это позволяет обслуживать автомобили на высоком уровне в кратчайшие сроки. После открытия «Центра НСК» дилерская сеть КИА в России достигла 196 центров в 100 городах.

АнтиКинотеатр KVENTIN BURATINO



Первый антикинотеатр открылся в Новосибирске в 2016 году на Комсомольском проспекте Фото: Густаво Зырянов

Первый антикинотеатр открылся в Новосибирске в конце 2016 года, а в конце 2018 года открылся второй KVENTIN BURATINO на Ядринцевской — так компания стала сетью. Антикинотеатр — это нечто среднее между домашними посиделками перед телевизором и обычным кино. Формат не предполагает фиксированной платы за вход, клиенты вносят деньги только за время, проведённое здесь.

В антикинотеатре есть пять залов вместительностью от 2 до 25 человек. Их можно арендовать для дней рождения, корпоративов, свиданий, тренингов и так далее. Для комфортного отдыха посетителей в антикинотеатре есть экраны и проекторы, музыкальное оборудование, кондиционеры, караоке, настольные и видеоигры и даже посуда.

Семейный развлекательный центр «РИО kids»



Центр открылся на месте закрытого фитнес-зала Extreme Fitness на Красном проспекте, 220 Фото: Густаво Зырянов

В декабре 2018 года в Новосибирске открылся семейный развлекательный центр «РИО kids», площадь которого около 3,5 тысячи кв. м. Аттракционы рассчитаны на детей разных возрастов.

В «РИО kids» есть зоны для совсем маленьких детей с каруселью, сухим бассейном и большим кораблём, наполненным конструктором. И есть развлекательные локации для детей постарше: помимо традиционных горок, лабиринтов и 12 батутов, есть небольшое футбольное поле, скоростной верёвочный спуск, канатная дорога. Со взрослых посетителей денег не берут: продаются только детские билеты.

В ресторане есть вертикальная печь для хлеба «тонэ» — аналог более известного в России среднеазиатского тандыра Фото: Стас Соколов

В августе 2018 года в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» открылся ресторан «Хочу Пури». Он принадлежит одной из крупнейших сибирских ресторанных групп «Ресторатор», которая объединяет заведения «Перчини», People's и «Чучвара». В ресторане 140 посадочных мест, он занял часть четвёртого этажа ТРЦ. В «Хочу Пури» установлена дровяная печь для пиццы — в ней делают более 10 видов хачапури. Кроме того, в заведении около 10 видов шашлыка. Сеть магазинов «РЕСПУБЛИКА»

