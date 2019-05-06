Почти «Лэнд Крузер»: легковушку KIA так задрали над землей, что она пролазит через бетонные колодцы

Компания KIA посмотрела на стремительно подрастающие вокруг легковушки типа «Рено Логан» и решила ещё сильнее подогнать свой хетчбэк Rio X-Line под «легковой как бы кроссовер». Для этого клиренс автомобиля увеличили с 17 до 19,5 сантиметра и перенастроили подвеску. В какой лес и по какие дрова можно поехать на этой лайт-версии паркетника — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Итак, самое главное о новом Rio X-Line на инфографике (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк»):









Хетчбэк повышенной проходимости Rio X-Line был сделан из обычного седана KIA Rio и унаследовал все его достоинства и недостатки. Машину повыше задрали над землей и снабдили защитным пластиковым обвесом.













Через год после дебюта модели корейцы решили, что 17-сантиметрового клиренса недостаточно для современного «кроссоверного» мира, и ещё увеличили дорожный просвет. Теперь с колесами 15-го размера автомобиль возвышается над землей на 19 сантиметров, а с 16-ми колесами — на 19,5 сантиметра.















Это очень даже приличные цифры, как у многих внедорожников. Хотя внешне X-Line не сказать чтобы сильно вырос по высоте и бросается в глаза своим клиренсом. Тем не менее факт остается фактом.















Увеличение дорожного просвета потребовало и перенастройки подвески, дабы автомобиль не превратился в неуправляемую кренящуюся пародию на кроссовер — и в целом с этой задачей инженеры справились.















Ставит ли увеличенный клиренс Rio X-Line в один ряд с полноценными кроссоверами? И да и нет. Полного привода на этом автомобиле нет и не ожидается, это существенно урезает возможности на бездорожье. Зато по геометрической проходимости X-Line опередит многие паркетники.















У машины короткие бамперы, небольшие свесы (845 мм перед, 795 мм зад), ровное днище. Вкупе с легкостью (вес 1,2 тонны) автомобиль проворно преодолевает достаточно крупные преграды, не утопая в грунте. Ему по силу и глубокая борозда…













…и высокий бордюрный камень…















…и всяческие прочие городские колодцы, кочки и неровности.















Не боишься зацепиться днищем.













Высокая по сравнению с обычными легковушками посадка добавляет обзорности, позволяет дальше просчитывать дорогу перед собой. Но до кроссоверов посадка чуть-чуть не дотягивает — низкие сиденья и их конфигурация полностью легковые.















В целом неплох автомобиль и на шоссе. Сотню он, конечно, набирает неспешно — за 11,6 секунды, но управление тягой удобно, педаль газа отзывчива, автомат расторопен и логичен в своих переключениях.















123-сильный атмосферник надо крутить до 3,5 тысячи оборотов, на низах он тянет неохотно. На пике мощности двигатель вовсю начинает голосить, но тембр этого голоса, слава богу, не раздражает.















Податливый на парковке руль с набором скорости практически отказывается тяжелеть, но всё равно дает необходимый минимум обратной связи. Реактивное действие точно выверено — баранка полностью возвращается в ноль, делает это аккуратно, не вырывается из рук.















Модернизация «задранной» подвески, как мы уже упоминали, прошла у инженеров успешно. X-Line не виляет кормой, его крены адекватны, а устойчивость на шоссе приемлема.















Шумовой фон распределен по салону равномерно, звук от покрышек практически не досаждает, больше солируют воздушные потоки.















Прохождение асфальтовых выбоин на X-Line сопровождается подергиваниями, но подвеска старается не пропускать жесткие удары в салон. На пересеченке можно неплохо разогнаться, но до определенной степени — машина поймает мощную тряску, а там недалеко и до пробоя.















Салон автомобиля мы подробно описывали в тесте седана KIA Rio, здесь он такой же. Вкратце напомним, что В-класс не предполагает «мягких излишеств», поэтому пластик и передней панели, и дверей — жесткий и довольно невзрачный.















Хотя вот сиденья же не поленились сделать из кожи, хоть и эко. Пока новые, сиденья смотрятся нарядно, в них комфортно и хватает боковой поддержки.















Кожаный руль — лучшая деталь интерьера. Удобный хват, равномерный обогрев, изящная серебристая спица — претензий нет.















Стандартная мультимедийная система Hyundai/KIA — для такой машины самый оптимальный вариант. И экран не крохотный, и работает быстро. Есть всё необходимое — от Bluetooth до навигации.













Для задних пассажиров доступен подогрев сидений — разумеется, в максимальных версиях. С простором тут без излишеств — усесться можно, но невольготно.















Багажник хетчбэка в 390 литров, прямо скажем, не для крупных вещей. Даже разложенные задние сиденья увеличивают грузовое пространство всего до 1,075 кубометра — много не перевезешь.















Наш «внедорожный» X-Line в целом на 50 000 рублей дороже обычного седана Rio. Начальная комплектация с автоматом оценивается в 914 900 рублей — у вас будут 1,4-литровый мотор, 2 подушки безопасности, система стабилизации, подогрев руля и сидений, аудиосистема, кондиционер.















Автомобиль как у нас, в версии Premium, тянет на 1 124 900 рублей. У него уже появляются электрообогрев лобового стекла, кожаные сиденья, сенсорная мультимедиа, боковые подушки и шторки безопасности, климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида, парктроник. И конечно, литые диски 16-го размера — только с такими доступен максимальный 19,5-сантиметровый клиренс.







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