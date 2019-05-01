Нам хана: 16 лучших фотографий «Монстрации-2019»

Сотни «монстрантов» показали, что они нужны городу





Сотни новосибирцев с абсурдными плакатами в который раз прошли по Красному проспекту — в этом году «Монстрация» бодро шла под техно и напоминала гуляющую рейв-вечеринку. Хотя «Монстрация-2019» была не так многолюдна (кажется, всех спугнул снег и ледяной ветер), как в прошлом году, её организатор Артём Лоскутов всё же смог удивить — на этот раз он приготовил сразу несколько главных лозунгов и менял их во время шествия. НГС следил за тем, как отмечают 1 Мая в Новосибирске, а сейчас выбрал лучшие кадры «Монстрации-2019».





Сотни монстрантов вышли на Красный проспект, несмотря на ветер и снег





Толпы молодых новосибирцев ежегодно выходят на «Монстрацию» с забавными плакатами и лозунгами вслед за традиционным шествием трудящихся — они грозили «забрать в своё болото» и требовали отдать «март котам».





Ни ветер, ни холод не остановили весёлых монстрантов





Колонна из сотен человек двигалась под громкое техно и напоминала передвигающуюся по центру рейв-вечеринку, где все танцуют. Кажется, посмотреть на монстрантов пришло не меньше, чем самих участников шествия — прохожие толпились вдоль тротуаров по всему Красному проспекту.





Идеолог Монстрации Артём Лоскутов вместе с главой городского департамента культуры Анной Терешковой шли в первых рядах





Главной интригой «Монстрации» всегда остаётся её лозунг — его объявляют только в начале шествия. В этом году на ярко-красной тряпке значилось: «Нам хана». После слоганов «Ад наш», «Севернее Кореи» и «Здесь вам не Москва» он сперва показался не таким уж и злободневным — с ним можно было бы выйти в любой год. Но оказалось, что это не всё.





Впервые «Монстрация» сменила лозунг посреди шествия





Артёму Лоскутову всё же удалось удивить: монстранты не прошли и трети маршрута, когда колонна остановилась и организаторы внезапно сменили лозунг — Лоскутов вынес лиловое полотно с двусмысленной надписью: «Городу нужны мы а не эта тряпка».





Спойлеры настигнут вас везде





Год назад многие новосибирцы пришли с плакатами в поддержку заблокированного мессенджера Telegram, повсюду были бумажные самолётики. Сегодня самой волнующей темой оказался последний сезон «Игры престолов» — спойлеры сериала были даже на плакатах.





Монстратнты выступили против изоляции рунета





Одна из самых изящных и хлёстких шуток про закон о суверенном интернете — луковица, символ браузера Tor, оказалась как нельзя кстати.





Сбор монстрантов был намечен на полдень перед Домом офицеров





Многие решили прибегнуть к литературным аллюзиям — одни меняли цитаты Пушкина, другие пришли с плакатом «Антиутопии в топе».





Монстранты также вспомнили поэму Данте





Многие участники дорисовывали свои плакаты прямо в переходе метро





Никто не может посмеяться нам нами лучше, чем мы сами — улыбчивой девушке на инвалидной коляске удалось это доказать. Вместе с сопровождающим её парнем в эльфийских ушках они прошли чуть впереди всей «Монстрации» от Дома Офицеров до площади Ленина.





Монстранты старались обыграть самые известные мемы





«Когда я просил Дедушку Мороза сделать меня популярным, я не думал, что будет так!» — смеётся монстрант, который изготовил огромную куклу из папье-маше «Здравствуйте, я из газеты».





Разве можно не пропустить такой стаканчик?





Самым необычным персонажем стала милая девушка-стакан — она настойчиво требовала её пропустить.





Выглядывающие из окон бабушки стали неотъемлемыми участниками «Монстрации»





Давай уже после майских!





Быстрый способ поднять самооценку и настроение





Для многих «Монстрация» — это не просто весёлое шествие, а атмосфера дружбы и некого единения. Здесь каждый может подойти к совершенно незнакомому человеку, сфотографироваться со смешными плакатами и поболтать ни о чём, как со старым приятелем.





НГС в режиме онлайн следил, как отмечают 1 мая в Новосибирске — в этом году тысячи трудящихся вышли на демонстрацию с флагами своих предприятий и заполнили всю площадь Ленина.