фоторепортаж

Нам хана: 16 лучших фотографий «Монстрации-2019»

Сотни новосибирцев вышли с абсурдными лозунгами и устроили рейв на Красном проспекте

Сотни «монстрантов» показали, что они нужны городу
Сотни «монстрантов» показали, что они нужны городу


Сотни новосибирцев с абсурдными плакатами в который раз прошли по Красному проспекту — в этом году «Монстрация» бодро шла под техно и напоминала гуляющую рейв-вечеринку. Хотя «Монстрация-2019» была не так многолюдна (кажется, всех спугнул снег и ледяной ветер), как в прошлом году, её организатор Артём Лоскутов всё же смог удивить — на этот раз он приготовил сразу несколько главных лозунгов и менял их во время шествия. НГС следил за тем, как отмечают 1 Мая в Новосибирске, а сейчас выбрал лучшие кадры «Монстрации-2019».


Сотни монстрантов вышли на Красный проспект, несмотря на ветер и снег
Сотни монстрантов вышли на Красный проспект, несмотря на ветер и снег


Толпы молодых новосибирцев ежегодно выходят на «Монстрацию» с забавными плакатами и лозунгами вслед за традиционным шествием трудящихся — они грозили «забрать в своё болото» и требовали отдать «март котам».


Ни ветер, ни холод не остановили весёлых монстрантов
Ни ветер, ни холод не остановили весёлых монстрантов


Колонна из сотен человек двигалась под громкое техно и напоминала передвигающуюся по центру рейв-вечеринку, где все танцуют. Кажется, посмотреть на монстрантов пришло не меньше, чем самих участников шествия — прохожие толпились вдоль тротуаров по всему Красному проспекту.


Идеолог Монстрации Артём Лоскутов вместе с главой городского департамента культуры Анной Терешковой шли в первых рядах
Идеолог Монстрации Артём Лоскутов вместе с главой городского департамента культуры Анной Терешковой шли в первых рядах


Главной интригой «Монстрации» всегда остаётся её лозунг — его объявляют только в начале шествия. В этом году на ярко-красной тряпке значилось: «Нам хана». После слоганов «Ад наш», «Севернее Кореи» и «Здесь вам не Москва» он сперва показался не таким уж и злободневным — с ним можно было бы выйти в любой год. Но оказалось, что это не всё.


Впервые «Монстрация» сменила лозунг посреди шествия
Впервые «Монстрация» сменила лозунг посреди шествия


Артёму Лоскутову всё же удалось удивить: монстранты не прошли и трети маршрута, когда колонна остановилась и организаторы внезапно сменили лозунг — Лоскутов вынес лиловое полотно с двусмысленной надписью: «Городу нужны мы а не эта тряпка».


Спойлеры настигнут вас везде
Спойлеры настигнут вас везде


Год назад многие новосибирцы пришли с плакатами в поддержку заблокированного мессенджера Telegram, повсюду были бумажные самолётики. Сегодня самой волнующей темой оказался последний сезон «Игры престолов» — спойлеры сериала были даже на плакатах.


Монстратнты выступили против изоляции рунета
Монстратнты выступили против изоляции рунета


Одна из самых изящных и хлёстких шуток про закон о суверенном интернете — луковица, символ браузера Tor, оказалась как нельзя кстати.


Сбор монстрантов был намечен на полдень перед Домом офицеров
Сбор монстрантов был намечен на полдень перед Домом офицеров


Многие решили прибегнуть к литературным аллюзиям — одни меняли цитаты Пушкина, другие пришли с плакатом «Антиутопии в топе».


Монстранты также вспомнили поэму Данте 
Монстранты также вспомнили поэму Данте 


Многие участники дорисовывали свои плакаты прямо в переходе метро
Многие участники дорисовывали свои плакаты прямо в переходе метро


Никто не может посмеяться нам нами лучше, чем мы сами — улыбчивой девушке на инвалидной коляске удалось это доказать. Вместе с сопровождающим её парнем в эльфийских ушках они прошли чуть впереди всей «Монстрации» от Дома Офицеров до площади Ленина.


Монстранты старались обыграть самые известные мемы 
Монстранты старались обыграть самые известные мемы 


«Когда я просил Дедушку Мороза сделать меня популярным, я не думал, что будет так!» — смеётся монстрант, который изготовил огромную куклу из папье-маше «Здравствуйте, я из газеты».


Разве можно не пропустить такой стаканчик?
Разве можно не пропустить такой стаканчик?


Самым необычным персонажем стала милая девушка-стакан — она настойчиво требовала её пропустить.


Выглядывающие из окон бабушки стали неотъемлемыми участниками «Монстрации»
Выглядывающие из окон бабушки стали неотъемлемыми участниками «Монстрации»


Давай уже после майских!
Давай уже после майских!


Быстрый способ поднять самооценку и настроение
Быстрый способ поднять самооценку и настроение


Для многих «Монстрация» — это не просто весёлое шествие, а атмосфера дружбы и некого единения. Здесь каждый может подойти к совершенно незнакомому человеку, сфотографироваться со смешными плакатами и поболтать ни о чём, как со старым приятелем.


НГС в режиме онлайн следил, как отмечают 1 мая в Новосибирске — в этом году тысячи трудящихся вышли на демонстрацию с флагами своих предприятий и заполнили всю площадь Ленина.

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