Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)

Самая дорогая дача обойдётся в 40 тысяч рублей в месяц

На длинные майские праздники те сибиряки, что не сбегают от торжества трудящихся и демонстраций военной мощи за границу, либо остаются праздновать в городе, либо стремятся за город. Собственно говоря, майские праздники, независимо от погоды, обычно открывают дачный сезон — с шашлыками, походами на речку и завистью тех, кто на всё лето остаётся среди стекла и бетона. Впрочем, выход есть: с каждым годом аренда дач всё популярнее. Корреспондент НГС изучила предложение и выбрала 10 дач, которые можно снять прямо сейчас, чтобы провести на них всё лето.







Вокруг Новосибирска (да и в его черте) дачных обществ очень много. Но вариантов в аренде дач дефицит: всего 19 на конец апреля. По данным аналитиков N1.RU, в этом году предложений меньше на 19%, при этом они дороже, чем год назад, примерно на 13%.







Разброс цен при средней стоимости аренды дачи в 16 тысяч рублей огромный: от 3 до 40 тысяч рублей. Дешевле всего обойдётся недостроенный дом в СНТ «Строймашевец» — всего в 3 тысячи рублей. Похоже, предложение настолько скромное, что даже фотографировать его владелец не стал. Зато в объявлении указал, что готов сдать его «здоровым людям без детей, с обязательным умением, строительным образованием, работой по отделке и достройке дачи — заплачу за проделанную работу».











За 5 тысяч в месяц уже можно выбрать, например, из СНТ «Ранет» недалеко от Гусинобродского тракта или дома в черте Бердска в СНТ «Запрудное». Хозяйка первого дома никаких подробностей о нём не указала, кроме требования заплатить 20 тысяч сразу за сезон, без уточнения сроков сезона. Площадь участка — 11 соток, дома — как скромные квартирки в городе, 30 кв. м, окружение пасторальное — небольшие домики под берёзами. В описании СНТ указан водоём — вероятно, это небольшая речка, разделяющая два СНТ.











Бердский вариант предлагает вид на озеро (до воды 100 метров, подсчитал владелец), в котором можно купаться и рыбачить, теплицу и возможность посадить что угодно и где угодно на участке. Сам дом бревенчатый, печи в нём нет, так что если лето выдастся холодным, жить здесь, возможно, будет не очень комфортно. Сдают дачу с 1 мая до конца сентября, и оплату придётся внести сразу за 5 месяцев, предупреждает хозяин. Наверное, для того, чтобы дачу сняли с продажи на время аренды, — она выставлена за 350 тысяч.











Ещё один вариант за ту же цену предлагают в СНТ «Энергостроитель» на Оби. Правда, если снаружи дом выглядит как множество других подобных дач, то внутри хозяин, кажется, начал, но так и не закончил ремонт. «Требует внимания нужно привести холодильник телевизор и диван немного течет крыша два рулона рубероида можно за счет аренды договоримся», — как будто в спешке описывает дачу частный риелтор Андрей (орфография и пунктуация сохранены).











В городе дачи дороже: небольшой дом в районе МЖК площадью всего 35 кв. м на 7 сотках земли обойдётся в 8 тысяч рублей в месяц. Ни бани, ни гаража, ни теплиц на участке нет, асфальта в садовом обществе, кажется, тоже, зато остановка в 10 минутах пешком. Собственник описывает вариант как «отличную дачу для работы и отдыха».











Добавив ещё 4 тысячи рублей, можно получить в пользование симпатичный домик площадью 30 кв. м в СНТ «Лесная стрелка» на станции «Геодезическая». «Участок расположен в экологически чистом месте с видом на реку Иня», — отмечает владелица дачи.











Чем дороже дача, тем привлекательнее место её расположения. За 18 тысяч рублей можно найти вариант в городской черте — в районе станции Камышенская или в Красном Яру. За 20 тысяч — в нескольких минутах пешком от побережья Обского моря в Ордынском районе. Здесь уже и дом основательнее: общая площадь — 70 кв. м, первый этаж тёплый, с печкой, второй — летний. Есть и баня, и гараж, и ягоды с деревьями на участке.











Вообще, вариантов у воды довольно много. За 22 тысячи в месяц с торгом предлагают дачу у водохранилища с обещанием отличной рыбалки — на участке красноречиво позирует на камеру лодка. Достанется ли она арендатору, неясно. За 23 тысячи в районе станции Криница можно снять большой участок с 2-комнатным домиком, кухней со спальным местом и баней с общей верандой в двух минутах от Ини.











Самые дорогие варианты — тоже у воды. Дача за 30 тысяч рублей в месяц находится в посёлке Бибиха на Оби. За эти деньги арендатор получит в своё пользование сравнительно просторный участок в 12 соток с двумя 2-этажными домиками с бильярдом в одном из них, баню и каркасный бассейн. Дачу сдают с мая по сентябрь, но заплатить придётся сразу за весь срок.











35 тысяч в месяц просят за дачу в СНТ «Тополь» в Советском районе. Владелец за эти деньги предлагает ровный участок с газоном и хвойными деревьями площадью 11 соток и водоём прямо на участке — к нему плиткой выложена дорожка, а на берегу стоит беседка. В доме две комнаты на первом этаже и ещё одна на втором. Соседи, пишет владелец дачи, очень далеко, но по тону объявления не очень понятно, плюс это или минус. Заплатить за всю эту красоту придётся сразу: 105 тысяч рублей за три месяца плюс страховка на этот срок в 4890 рублей.











Самая дорогая дача в аренде находится в СНТ «Дорожник» в Нижней Ельцовке. Дома тут, прямо скажем, непростые: в справочнике 2ГИС дачники рекламируют товарищество фотографиями внушительных коттеджей. Дом, который можно снять здесь за 40 тысяч рублей в месяц, построен из ангарской сосны. В нём есть мебель, необходимая бытовая техника и санузел (что для дач в аренде большая редкость), а вечера можно проводить у дровяного камина. Баня с сауной, разумеется, тоже есть, а бонусом к ним — мангал и казан.







В пресс-службе N1.RU высокие цены на аренду дач и маленький выбор вариантов объясняют законами — в частности, новыми поправками в закон о регистрации недвижимости, которые вступили в силу с 1 марта этого года и должны защитить от самостроя. «Все жилые дачные объекты должны законодательно соответствовать параметрам и быть зарегистрированными в Росреестре», — отметили эксперты.





С другой стороны, как и в случае с любыми сезонными предложениями, например, коттеджами на новогодние праздники, варианты могли просто закончиться: подыскивать дачу на лето мудрые арендаторы начинают ещё в феврале. Тем более, что владельцы дач довольно заманчиво рассказывали НГС, почему жить на даче хорошо.