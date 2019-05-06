фоторепортаж

Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)

Обзор НГС: самая дешевая и самая дорогая дачи в аренду — почти все обещают райские виды

Самая дорогая дача обойдётся в 40 тысяч рублей в месяц
Самая дорогая дача обойдётся в 40 тысяч рублей в месяц

На длинные майские праздники те сибиряки, что не сбегают от торжества трудящихся и демонстраций военной мощи за границу, либо остаются праздновать в городе, либо стремятся за город. Собственно говоря, майские праздники, независимо от погоды, обычно открывают дачный сезон — с шашлыками, походами на речку и завистью тех, кто на всё лето остаётся среди стекла и бетона. Впрочем, выход есть: с каждым годом аренда дач всё популярнее. Корреспондент НГС изучила предложение и выбрала 10 дач, которые можно снять прямо сейчас, чтобы провести на них всё лето.


Вокруг Новосибирска (да и в его черте) дачных обществ очень много. Но вариантов в аренде дач дефицит: всего 19 на конец апреля. По данным аналитиков N1.RU, в этом году предложений меньше на 19%, при этом они дороже, чем год назад, примерно на 13%.


Разброс цен при средней стоимости аренды дачи в 16 тысяч рублей огромный: от 3 до 40 тысяч рублей. Дешевле всего обойдётся недостроенный дом в СНТ «Строймашевец» — всего в 3 тысячи рублей. Похоже, предложение настолько скромное, что даже фотографировать его владелец не стал. Зато в объявлении указал, что готов сдать его «здоровым людям без детей, с обязательным умением, строительным образованием, работой по отделке и достройке дачи — заплачу за проделанную работу».


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


За 5 тысяч в месяц уже можно выбрать, например, из СНТ «Ранет» недалеко от Гусинобродского тракта или дома в черте Бердска в СНТ «Запрудное». Хозяйка первого дома никаких подробностей о нём не указала, кроме требования заплатить 20 тысяч сразу за сезон, без уточнения сроков сезона. Площадь участка — 11 соток, дома — как скромные квартирки в городе, 30 кв. м, окружение пасторальное — небольшие домики под берёзами. В описании СНТ указан водоём — вероятно, это небольшая речка, разделяющая два СНТ.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Бердский вариант предлагает вид на озеро (до воды 100 метров, подсчитал владелец), в котором можно купаться и рыбачить, теплицу и возможность посадить что угодно и где угодно на участке. Сам дом бревенчатый, печи в нём нет, так что если лето выдастся холодным, жить здесь, возможно, будет не очень комфортно. Сдают дачу с 1 мая до конца сентября, и оплату придётся внести сразу за 5 месяцев, предупреждает хозяин. Наверное, для того, чтобы дачу сняли с продажи на время аренды, — она выставлена за 350 тысяч.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Ещё один вариант за ту же цену предлагают в СНТ «Энергостроитель» на Оби. Правда, если снаружи дом выглядит как множество других подобных дач, то внутри хозяин, кажется, начал, но так и не закончил ремонт. «Требует внимания нужно привести холодильник телевизор и диван немного течет крыша два рулона рубероида можно за счет аренды договоримся», — как будто в спешке описывает дачу частный риелтор Андрей (орфография и пунктуация сохранены).


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


В городе дачи дороже: небольшой дом в районе МЖК площадью всего 35 кв. м на 7 сотках земли обойдётся в 8 тысяч рублей в месяц. Ни бани, ни гаража, ни теплиц на участке нет, асфальта в садовом обществе, кажется, тоже, зато остановка в 10 минутах пешком. Собственник описывает вариант как «отличную дачу для работы и отдыха».


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Добавив ещё 4 тысячи рублей, можно получить в пользование симпатичный домик площадью 30 кв. м в СНТ «Лесная стрелка» на станции «Геодезическая». «Участок расположен в экологически чистом месте с видом на реку Иня», — отмечает владелица дачи.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Чем дороже дача, тем привлекательнее место её расположения. За 18 тысяч рублей можно найти вариант в городской черте — в районе станции Камышенская или в Красном Яру. За 20 тысяч — в нескольких минутах пешком от побережья Обского моря в Ордынском районе. Здесь уже и дом основательнее: общая площадь — 70 кв. м, первый этаж тёплый, с печкой, второй — летний. Есть и баня, и гараж, и ягоды с деревьями на участке.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Вообще, вариантов у воды довольно много. За 22 тысячи в месяц с торгом предлагают дачу у водохранилища с обещанием отличной рыбалки — на участке красноречиво позирует на камеру лодка. Достанется ли она арендатору, неясно. За 23 тысячи в районе станции Криница можно снять большой участок с 2-комнатным домиком, кухней со спальным местом и баней с общей верандой в двух минутах от Ини. 


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Самые дорогие варианты — тоже у воды. Дача за 30 тысяч рублей в месяц находится в посёлке Бибиха на Оби. За эти деньги арендатор получит в своё пользование сравнительно просторный участок в 12 соток с двумя 2-этажными домиками с бильярдом в одном из них, баню и каркасный бассейн. Дачу сдают с мая по сентябрь, но заплатить придётся сразу за весь срок.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


35 тысяч в месяц просят за дачу в СНТ «Тополь» в Советском районе. Владелец за эти деньги предлагает ровный участок с газоном и хвойными деревьями площадью 11 соток и водоём прямо на участке — к нему плиткой выложена дорожка, а на берегу стоит беседка. В доме две комнаты на первом этаже и ещё одна на втором. Соседи, пишет владелец дачи, очень далеко, но по тону объявления не очень понятно, плюс это или минус. Заплатить за всю эту красоту придётся сразу: 105 тысяч рублей за три месяца плюс страховка на этот срок в 4890 рублей.


Рай в аренду: топ-10 дач, которые сдают возле Новосибирска (за жизнь на некоторых еще и доплатят)


Самая дорогая дача в аренде находится в СНТ «Дорожник» в Нижней Ельцовке. Дома тут, прямо скажем, непростые: в справочнике 2ГИС дачники рекламируют товарищество фотографиями внушительных коттеджей. Дом, который можно снять здесь за 40 тысяч рублей в месяц, построен из ангарской сосны. В нём есть мебель, необходимая бытовая техника и санузел (что для дач в аренде большая редкость), а вечера можно проводить у дровяного камина. Баня с сауной, разумеется, тоже есть, а бонусом к ним — мангал и казан. 


В пресс-службе N1.RU высокие цены на аренду дач и маленький выбор вариантов объясняют законами — в частности, новыми поправками в закон о регистрации недвижимости, которые вступили в силу с 1 марта этого года и должны защитить от самостроя. «Все жилые дачные объекты должны законодательно соответствовать параметрам и быть зарегистрированными в Росреестре», — отметили эксперты.


С другой стороны, как и в случае с любыми сезонными предложениями, например, коттеджами на новогодние праздники, варианты могли просто закончиться: подыскивать дачу на лето мудрые арендаторы начинают ещё в феврале. Тем более, что владельцы дач довольно заманчиво рассказывали НГС, почему жить на даче хорошо.

Прочтений: 3242

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено