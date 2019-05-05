Недетские игры: два ребенка поссорились во дворе. Их родители устроили драку и почти год судятся

Светлана со своей дочерью Ульяной

Случайность довела две семьи до серьёзного конфликта, который длится уже несколько месяцев. Поводом послужила брошенная на детской площадке бутылка. Сначала 7-летний мальчик кинул её в девочку, а потом девочка промахнулась и попала ею мальчику в лоб. На помощь детям пришли их родители: взрослые подрались на той же площадке, потом написали друг на друга заявления в полицию и уже несколько месяцев судятся. Мама девочки сейчас на 9 месяце беременности и часто лежит в больницах, но заседание пытаются назначить даже в больнице. Подробности недетского конфликта — в материале НГС.







В феврале прошлого года 7-летняя дочь Светланы Ладуновой Ульяна вышла погулять на площадке перед домом 78 на проспекте Дзержинского.





— Я увидела в окно, как мальчик кидает в голову моей дочери бутылку. Смотрю, она увернулась, бутылка скатывается по плечу, — рассказала о начале конфликта Ладунова. — Я быстро одеваюсь, обуваюсь и выбегаю на улицу. Начинаю говорить мальчику: «Что ты делаешь, кто тебя научил вести себя так?».







По её словам, мальчику тоже 7 лет, в ответ на реплики Светланы он отвечал матом, затем подбежал его 9-летний брат, которого Светлана попросила позвать родителей. Пока ждали, Ульяна подобрала бутылку и решила бросить её в урну, но промахнулась. «Видимо у неё варежки мокрые, бутылка соскальзывает и попадает этому мальчику в лоб. Попала левой рукой, хотя мой ребёнок — правша. Я, естественно, подбежала сразу к нему, напугалась до ужаса. Представляете, такая нелепая ситуация», — недоумевает Ладунова.







Она попросила прохожих вызвать скорую, потому что сама в это время прикладывала снег ко лбу мальчика. Через несколько минут прибежал его брат и приехали родители. Как утверждает Светлана, мать мальчика тут же, даже не глядя на своего сына, начала бить её дочь.





— Они настолько себя безнаказанными чувствуют. Чурикова (мать мальчика) била с таким остервенением, говорила дочери, что я тварь. «Я твою мать посажу, ты будешь в детдоме». Она меня и проституткой, и сукой, кем только ни назвала, — утверждает Светлана. — А мужчина бил меня по голове, по спине, я уже не соображала, пыталась спасти своего ребенка.





По её словам, на улице было достаточно людей, но они не посчитали нужным вмешаться в конфликт и прошли мимо.







Родители мальчика Анна Чурикова и Дмитрий Огородников вызвали полицию, которая, по словам Ладуновой, приехала только через 2 часа. Всё это время их с дочерью удерживали на улице и не давали уйти, хотя ребёнок сильно просился в туалет.







Скорая приехала и обработала рану мальчика, сказали, что ехать в больницу необязательно. Но его мать настояла на том, чтобы всё же поехали «зашивать». Заявление в полицию написали и те, и другие. В тот же вечер Светлана с дочерью съездили в больницу, чтобы снять побои (копии документов есть в редакции НГС).







В итоге конфликт затянулся на несколько месяцев. По мнению Ладуновой, для неё ситуация осложняется тем, что Анна Чурикова — адвокат и имеет связи в суде. «Я в полицию ходила, практически жила там. Мне не сказали даже, заведено дело или нет. А потом через несколько дней задним числом приносят, что отказано в возбуждении по факту избиения моей дочери. Они ни документов не прислали, ни сказали, кто делом занимался. Я писала в прокуратуру Дзержинскую, областную, я жаловалась Болтенко. Ответов никаких, никаких шевелений, — рассказывает Ладунова. — В июле меня вызывают на допрос. Я сначала думала, что лёд тронулся, но нет. Они нашли свидетелей, как будто какой-то мужик, его друг (Огородникова — Прим.ред.), слышал через окно, что я заставила свою дочь подойти и стукнуть бутылкой. Мы эту экспертизу отправляли в Томск профессору. Он написал бумажку, что она вообще не соответствует нормам».







Попытки корреспондента выслушать другую сторону конфликта успешными назвать сложно. Дмитрий Огородников бросил трубку, когда услышал, кто звонит. Анна Чурикова перед тем, как бросить трубку, сказала, что ей нет до этого дела. «Вы, пожалуйста, с ней обсуждайте. Меня ни её версия, ни сама эта женщина не интересуют. До свидания», — отрезала она. Во время второй попытки взять комментарий, Чурикова сообщила, что «не было с ней никакого инцидента».







По словам адвоката Светланы Ладуновой Софьи Гринберг, сейчас дело рассматривает Мировой суд Дзержинского района, её подзащитную обвиняют по статье 115, ч. 2 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Очередное судебное заседание назначено на 7 мая.





Процесс также осложняется тем, что Светлана находится на последних сроках беременности и практически всё время лежит на сохранении.







«Я неоднократно выходила в суд с ходатайством о приостановлении производства по делу. Суд навстречу не идёт. Судебные заседания назначаются одно за другим, — констатировала адвокат. — Мы толком к рассмотрению дела ещё не перешли, потому что на суде вызвали скорую, так как подзащитной стало плохо и после этого она по сути не была на заседаниях, так как постоянно по больницам».







Чего хочет вторая сторона, непонятно, говорит адвокат, скорее всего, наказания, возможно, потом зайдёт речь о компенсации ущерба. При этом никаких обвинений в адрес родителей мальчика выдвинуть не удаётся, и Светлана продолжает писать заявления и жалобы во все инстанции.







Пока взрослые судятся, дети просто переживают. По словам Светланы, её дочь два месяца не ходила в школу, а потом возвращалась домой с другой стороны дома из-за страха вновь вступить в конфликт со взрослыми.