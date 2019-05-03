«Куда ты рулишь?»: ехал на зеленый, а стал виноват (видео)

Из архива НГС

В нашем новом проекте «Куда ты рулишь?» мы продолжаем разбираться в спорных дорожных ситуациях. Сегодня — столкновение на перекрестке, когда один водитель поехал уже на свой зеленый, а второй попытался завершить проезд перекрестка, поскольку «почти на него заехал». Оба могли предотвратить столкновение, но были невнимательны. Разберем ситуацию с автомобильным экспертом-юристом.







Пересечение Советской и Сибирской, оживленное движение, затор на перекрестке. Водитель темного Chevrolet Cruze проехал свой светофор на зеленый, но дальше ему путь преграждают стоящие машины. В последний момент он пытается проехать перекресток, но белая машина уже начинает быстрое движение на свой зеленый — происходит ДТП (смотреть с 50-й секунды!).









Сам водитель Chevrolet Cruze рассказал нам подробности произошедшего. «Я выехал на зелёный свет на перекресток и хотел двигаться прямо. Но проезд был заблокирован машинами, стоящими в заторе по Советской. На мой мигающий зелёный свет начало появляться окошко между машинами, на жёлтый я начал движение, а уже на красный я выехал на следующую полосу движения Советской, где в меня въехал другой участник. На разборе в ГИБДД мне сказали, что я выехал в затор и вообще на красный свет! В итоге меня выставили виновным и выписали штраф за красный свет», — переживает Максим.





Вместе с юристом Денисом Алмазовым из компании «Автоюрист» мы рассмотрели ситуацию — эксперт пришел к выводу, что действительно виноват водитель темного Chevrolet Cruze: «В том-то и дело, что он стоял ещё до перекрестка.





У нас перекресток начинается с линии, где заканчивается округление. Он поехал и уже опоздал, должен был дальше стоять.





[Белая машина] — единственная, что остановилась за стоп-линией, но это к обстоятельствам ДТП не относится. Она тоже поперлась, даже не глядя поехала», — объясняет Денис Алмазов.





Водитель белого автомобиля формально прав, хотя его положение за стоп-линией, резкий старт и высокая скорость на перекрестке вызывают вопросы. Но это, как говорится, к делу не пришьёшь. Подобные столкновения на новосибирских перекрестках являются довольно массовыми и происходят по идентичному сценарию. Чтобы не попасть в аварию, тут нужно просто бдительней контролировать и тех, кто вас пропускает, и тех, кто может опрометчиво выскочить перед вами, завершая проезд.





«Надо убедиться в том, что по всем полосам движения вас пропускают. А не так, что одна полоса вас пропускает, и всё, поехал тогда. Это очень опасно, по другой полосе кто-то может ехать и не догадываться. Нужно каждую полосу проезжая, притормаживать на перекрестке. Если такой затор образовался, смотреть, пропускают тебя или нет», — советует автоюрист.





Кто виноват?

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