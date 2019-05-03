проблема

«Куда ты рулишь?»: ехал на зеленый, а стал виноват (видео)

Коварный перекресток на Советской — проезжаешь на зеленый и попадаешь в ДТП

Из архива НГС
Из архива НГС

В нашем новом проекте «Куда ты рулишь?» мы продолжаем разбираться в спорных дорожных ситуациях. Сегодня — столкновение на перекрестке, когда один водитель поехал уже на свой зеленый, а второй попытался завершить проезд перекрестка, поскольку «почти на него заехал». Оба могли предотвратить столкновение, но были невнимательны. Разберем ситуацию с автомобильным экспертом-юристом.


Пересечение Советской и Сибирской, оживленное движение, затор на перекрестке. Водитель темного Chevrolet Cruze проехал свой светофор на зеленый, но дальше ему путь преграждают стоящие машины. В последний момент он пытается проехать перекресток, но белая машина уже начинает быстрое движение на свой зеленый — происходит ДТП (смотреть с 50-й секунды!). 



Сам водитель Chevrolet Cruze рассказал нам подробности произошедшего. «Я выехал на зелёный свет на перекресток и хотел двигаться прямо. Но проезд был заблокирован машинами, стоящими в заторе по Советской. На мой мигающий зелёный свет начало появляться окошко между машинами, на жёлтый я начал движение, а уже на красный я выехал на следующую полосу движения Советской, где в меня въехал другой участник. На разборе в ГИБДД мне сказали, что я выехал в затор и вообще на красный свет! В итоге меня выставили виновным и выписали штраф за красный свет», — переживает Максим. 


Вместе с юристом Денисом Алмазовым из компании «Автоюрист» мы рассмотрели ситуацию — эксперт пришел к выводу, что действительно виноват водитель темного Chevrolet Cruze: «В том-то и дело, что он стоял ещё до перекрестка. 


У нас перекресток начинается с линии, где заканчивается округление. Он поехал и уже опоздал, должен был дальше стоять.


[Белая машина] — единственная, что остановилась за стоп-линией, но это к обстоятельствам ДТП не относится. Она тоже поперлась, даже не глядя поехала», — объясняет Денис Алмазов. 


Водитель белого автомобиля формально прав, хотя его положение за стоп-линией, резкий старт и высокая скорость на перекрестке вызывают вопросы. Но это, как говорится, к делу не пришьёшь. Подобные столкновения на новосибирских перекрестках являются довольно массовыми и происходят по идентичному сценарию. Чтобы не попасть в аварию, тут нужно просто бдительней контролировать и тех, кто вас пропускает, и тех, кто может опрометчиво выскочить перед вами, завершая проезд.


«Надо убедиться в том, что по всем полосам движения вас пропускают. А не так, что одна полоса вас пропускает, и всё, поехал тогда. Это очень опасно, по другой полосе кто-то может ехать и не догадываться. Нужно каждую полосу проезжая, притормаживать на перекрестке. Если такой затор образовался, смотреть, пропускают тебя или нет», — советует автоюрист. 


Кто виноват?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Водитель темного Chevrolet Cruze
  • Водитель белой машины
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в шесть раз штрафа за превышение скорости — с 500 до 3000 рублей.


Прочтений: 1188

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено