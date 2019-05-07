Тамада за 38 тысяч: новосибирцы отдают по ползарплаты за выпускные вечера
Родители выпускников рассказали, во сколько обойдется последняя школьная вечеринка в этом году
Май для родителей школьников — точно самый нервный месяц в году. Кроме тревог за результаты экзаменов на родителей наваливаются огромные траты на последние звонки и выпускные вечера, а вместе с ними споры в родительских чатах. Никто не хочет отказывать ребёнку в празднике, но всё же многие не готовы спустить за один вечер половину, а то и всю месячную зарплату. Из-за больших сумм некоторые одиннадцатиклассники даже отказываются идти в рестораны, чтобы не обременять родителей. НГС поговорил с семьями школьников, которые считают выпускной в ресторане излишеством, а также нашёл родителей, которые смогли договориться устроить праздник за приемлемую стоимость, а родители девятиклассников рассказали, что внезапно в школах внедрят непопулярные профили.
Татьяна Б., 11-й класс, школа
В основном подготовка в школе к ЕГЭ заключается в написании по одной проверочной работе по обязательному предмету, и всё: писали пробные экзамены по математике и русскому языку. Дети сами готовятся по сборникам для ЕГЭ. По словам сына, в школе выделяется по паре уроков в неделю на подготовку по русскому и математике. Также по обществознанию почти каждый урок — провешивание заданий ЕГЭ. Ещё некоторые учителя проводят факультативные занятия раз в неделю, но всё равно многие ходят к репетиторам.
Светлана Б., 4-й класс, школа
ведь всё равно все собираются учиться до 11-го класса, никто же ни с кем не прощается. Но моё мнение просто утонуло в общем непонимании.
Сперва думала, что поговорю с дочкой, что лучше на эти деньги мы ей купим игрушку, но, к моему удивлению, для дочери это оказалось важно, ей хочется участвовать во всех выпускных. Честно, для меня это было откровением, я поняла, что надо пересматривать свой взгляд даже на активных мам, которые всегда хотят праздника. Дочери нравятся тусовки с одноклассниками — и когда у них субботники, и когда они дежурные, все эти внеклассные мероприятия. В детстве я была к этому равнодушной, мне казалось, что так будет и с моим ребёнком, но вышло не так.
Мне хотелось бы, чтобы всё это [школьные праздники] меньше стоило, но в то же время я понимаю, что сейчас всё дорого. Как родитель я отказалась от поездки из-за денег — для меня это накладно. Так получилось, что мы с мужем разведены, и я с ребёнком снимаю жильё.
Подарки учителю не так дорого получаются. В основном это подарочные карты либо красиво уложенные украшенные конфеты и цветы. Деньги на подарок берутся из общей кассы класса, куда мы понемногу сдаём в течение года, — я благодарна, что это не очень чувствительно. Подарок выходит в пределах 3–4 тысяч рублей, если на весь класс это раскидать, то выходит приемлемо. Думаю, что раз сейчас такие реалии, то не стоит отталкиваться от мысли "А вот в мои годы…" или "В советские времена...". Сейчас не советские и не 90-е, сейчас вот такое время, когда все дарят друг другу символические подарки. Зачем этому сопротивляться? Главное, чтобы всё было в рамках здравого смысла, отталкиваться от доходов всех членов класса.
Неприятные ситуации бывали в детском саду. Например, в детских садах сейчас любят приглашать артистов практически раз в неделю — спектакль стоит 150 рублей с человека. Многим покажется это диким, но однажды у меня не было этих 100 рублей. В саду говорят: "Все уйдут на спектакль, а ваш ребёнок останется один". Я узнавала, что запретить такие спектакли то же министерство образования не может. Так зарабатывают театральные студии [которые предлагают детсаду свои услуги] и, видимо, руководители учреждений. Думаю, стоит закладывать риски и иметь несколько бесплатных билетов, ведь мама просто могла забыть оплатить».
Станислав Ш. 11-й класс, гимназия
Дочь у меня понимающая, она не будет просто так тратить деньги. Если она говорит, что такая сумма нужна, то я ей доверяю, что действительно так и надо. Никаких шикарных платьев она не планирует, стоимость наряда на вечер будет в разумных пределах. С мамой они уже обсуждали топ и юбку — не особо в этом разбираюсь, поэтому не лезу в детали. Надеюсь, тоже ограничимся суммой в 5–10 тысяч рублей. Надеюсь, что в 20 тысяч рублей мы сможем уложить все траты на выпускной вечер».
Анна З., 9-й класс, школа
Ещё нужно купить наряд. Был пробный выход в "Галерею". Смотрим, исходя из своих финансов, хотели бы уложиться в 1000 рублей — это возможно, но пока ни на что глаз не упал. В среднем платья есть за 1000–2000 рублей. Хотели бы выбрать такое платье, чтобы можно было ходить и после выпускного».
Екатерина С., 9-й класс, школа
В июне в 15:00 торжественное вручение аттестатов, а дальше всё, как говорится, на ваше усмотрение. Собираем на подарок классному руководителю, учителям, но родительский комитет не давит. Там по 500 рублей, но пока что сдали меньше 10 человек, время есть. Мне кажется, праздник после 9-го класса не нужен. Всё-таки они достаточно взрослые. Если они считают, что им нужно где-то встретиться, то инициатива может исходить от них самих. Им уже по 16 лет, смешно уже вокруг них хороводы водить.
Нас волнует другое. Сын планирует идти в 10-й класс. В параллели 9-х классов сейчас 77 человек. Детей анкетировали — получается, один класс почти полностью уходит. Недавно на родительском собрании объявили, что один класс будет экономический, а второй — медицинский. Уже договорились с колледжем электроники и вычислительной техники: по субботам будут дополнительные занятия, а по окончании школы они приобретут профессию "оператор ЭВМ" — я чуть со смеху не упала, такого понятия, как ЭВМ, уже и нет. Кто пойдёт на медицинский профиль, я даже не знаю. Там подразумевается вообще сестринское дело. Моему сыну ни один профиль не поможет в подготовке к будущей профессии. Считаю, что это лишняя дополнительная нагрузка. Школа позиционирует это так: "Мы переходим на пятидневку, но суббота профильная". Сын говорит, что на медицинский профиль у них может пойти только одна девочка, даже если наберётся 5 человек, это всё равно не полноценный класс из 25 учеников. Пока что у родителей больше вопросов, чем ответов»