Тамада за 38 тысяч: новосибирцы отдают по ползарплаты за выпускные вечера

Новосибирцы уже начали сдавать деньги на выпускные вечера — сам праздник назначен на конец июня

Май для родителей школьников — точно самый нервный месяц в году. Кроме тревог за результаты экзаменов на родителей наваливаются огромные траты на последние звонки и выпускные вечера, а вместе с ними споры в родительских чатах. Никто не хочет отказывать ребёнку в празднике, но всё же многие не готовы спустить за один вечер половину, а то и всю месячную зарплату. Из-за больших сумм некоторые одиннадцатиклассники даже отказываются идти в рестораны, чтобы не обременять родителей. НГС поговорил с семьями школьников, которые считают выпускной в ресторане излишеством, а также нашёл родителей, которые смогли договориться устроить праздник за приемлемую стоимость, а родители девятиклассников рассказали, что внезапно в школах внедрят непопулярные профили.







Татьяна Б., 11-й класс, школа № 153: Последний звонок нашей семье уже обошёлся в 4500 рублей, в эту сумму входят цветы учителям, украшение зала, подарки, но не знаю точно кому, и фотоальбом. Выпускной стоит 8000 рублей. В эту сумму входит кафе — еда 2500 рублей с человека. Гонорар ведущего за вечер 38 тысяч рублей! Плюс подарок классному руководителю, цветы учителям. Также оплачивается еда за учителей, и фото-, видеосъёмка. Итого получается 12 500 рублей — и это если ребенок идет один. Если идёт ещё родитель, то ещё 2500 дополнительно нужно заплатить. Где будет проходить выпускной, в основном решает родительский комитет, к меньшинству не прислушиваются. Детей тоже не спрашивали, кто как хочет провести выпускной. Половине выпускников такой банкет точно не нужен был — треть класса на выпускной идти отказалась. Можно было просто пойти на единый выпускной на набережной. Я против таких выпускных — посиделок в кафе с ведущим-тамадой и его одинаковыми шутками на все случаи жизни. Дети должны решать, как они хотят провести этот день, а не родители.





В основном подготовка в школе к ЕГЭ заключается в написании по одной проверочной работе по обязательному предмету, и всё: писали пробные экзамены по математике и русскому языку. Дети сами готовятся по сборникам для ЕГЭ. По словам сына, в школе выделяется по паре уроков в неделю на подготовку по русскому и математике. Также по обществознанию почти каждый урок — провешивание заданий ЕГЭ. Ещё некоторые учителя проводят факультативные занятия раз в неделю, но всё равно многие ходят к репетиторам.





В некоторых школах Новосибирска пышно празднуют окончание каждого года





Светлана Б., 4-й класс, школа № 211: «Как человеку, который рос в 90-е годы и не избалован выпускными, для меня удивительно, что каждый год родители готовы праздновать. Выпускной начали обсуждать ещё до Нового года. Было много вариантов — я пробегала все эти переписки в WhatsApp. Остановились на поездке за город на базу отдыха, будут заказывать автобус. Деньги нужно было сдать ещё в апреле — 3000 тысячи рублей на ребёнка, а на одного взрослого то ли 1500, то ли 2000. Я высказалась, что зачем такой выпускной в 4-м классе,





ведь всё равно все собираются учиться до 11-го класса, никто же ни с кем не прощается. Но моё мнение просто утонуло в общем непонимании.





Сперва думала, что поговорю с дочкой, что лучше на эти деньги мы ей купим игрушку, но, к моему удивлению, для дочери это оказалось важно, ей хочется участвовать во всех выпускных. Честно, для меня это было откровением, я поняла, что надо пересматривать свой взгляд даже на активных мам, которые всегда хотят праздника. Дочери нравятся тусовки с одноклассниками — и когда у них субботники, и когда они дежурные, все эти внеклассные мероприятия. В детстве я была к этому равнодушной, мне казалось, что так будет и с моим ребёнком, но вышло не так.





Мне хотелось бы, чтобы всё это [школьные праздники] меньше стоило, но в то же время я понимаю, что сейчас всё дорого. Как родитель я отказалась от поездки из-за денег — для меня это накладно. Так получилось, что мы с мужем разведены, и я с ребёнком снимаю жильё.





Подарки учителю не так дорого получаются. В основном это подарочные карты либо красиво уложенные украшенные конфеты и цветы. Деньги на подарок берутся из общей кассы класса, куда мы понемногу сдаём в течение года, — я благодарна, что это не очень чувствительно. Подарок выходит в пределах 3–4 тысяч рублей, если на весь класс это раскидать, то выходит приемлемо. Думаю, что раз сейчас такие реалии, то не стоит отталкиваться от мысли "А вот в мои годы…" или "В советские времена...". Сейчас не советские и не 90-е, сейчас вот такое время, когда все дарят друг другу символические подарки. Зачем этому сопротивляться? Главное, чтобы всё было в рамках здравого смысла, отталкиваться от доходов всех членов класса.





Неприятные ситуации бывали в детском саду. Например, в детских садах сейчас любят приглашать артистов практически раз в неделю — спектакль стоит 150 рублей с человека. Многим покажется это диким, но однажды у меня не было этих 100 рублей. В саду говорят: "Все уйдут на спектакль, а ваш ребёнок останется один". Я узнавала, что запретить такие спектакли то же министерство образования не может. Так зарабатывают театральные студии [которые предлагают детсаду свои услуги] и, видимо, руководители учреждений. Думаю, стоит закладывать риски и иметь несколько бесплатных билетов, ведь мама просто могла забыть оплатить».





Станислав Ш. 11-й класс, гимназия № 14 «Университетская»: «Дочь покупала книги для подготовки к ЕГЭ, ходит на подготовительные экзамены в школе. Недели 2–3 назад дочь сказала, что выпускной вечер стоит 5 тысяч за ребенка, плюс 5 тысяч за каждого взрослого. В стоимость входит ресторан, диджей, доставка до ресторана и фотограф. Дедлайн по оплате 19 мая. Подозреваю, что в эту сумму входят цветы учителям и их поход в ресторан — учителя идут в ресторан бесплатно. Альбом класса пока в обсуждении.





Дочь у меня понимающая, она не будет просто так тратить деньги. Если она говорит, что такая сумма нужна, то я ей доверяю, что действительно так и надо. Никаких шикарных платьев она не планирует, стоимость наряда на вечер будет в разумных пределах. С мамой они уже обсуждали топ и юбку — не особо в этом разбираюсь, поэтому не лезу в детали. Надеюсь, тоже ограничимся суммой в 5–10 тысяч рублей. Надеюсь, что в 20 тысяч рублей мы сможем уложить все траты на выпускной вечер».





Для родителей девочек выпускной может стоить почти в 2 раза дороже — на платье, туфли и парикмахера уходит половина бюджета праздника





Анна З., 9-й класс, школа № 85: «Книжками для подготовки к ОГЭ закупались ещё до Нового года, они стоят недорого — 150–200 рублей. Ещё в декабре было собрание, где активной группой обсуждали выпускной — решили забронировать 3-часовую прогулку на теплоходе. Там будет фуршет, развлечения. Мы посчитали, что это дешевле, чем сидеть в ресторане, тем более в ресторанах скучно, а тут прокатятся по реке. Для одного ребёнка теплоход стоит 1000 рублей, плюс 500 рублей, если идёт взрослый. Думаю, многие родители присоединятся. Наш класс скромный — никто не считает, что нужно платить бешеные деньги за все мероприятия, но все понимают, что нужно подарить учителям цветы. Выходит всего 5,2 тысячи за последний звонок и выпускной — сюда входят и пригласительные, и украшение зала, и цветы, фотосъёмка, а также фотокнижка за 1200 рублей.





Ещё нужно купить наряд. Был пробный выход в "Галерею". Смотрим, исходя из своих финансов, хотели бы уложиться в 1000 рублей — это возможно, но пока ни на что глаз не упал. В среднем платья есть за 1000–2000 рублей. Хотели бы выбрать такое платье, чтобы можно было ходить и после выпускного».





Екатерина С., 9-й класс, школа № 82: «У нас два обязательных экзамена и два на выбор. Сборники для подготовки к ОГЭ каждый стоит около 300 рублей — три покупали через школы, два сами. Каждую неделю идут дополнительные занятия после уроков — русский в понедельник, математика во вторник и так далее. С репетиторами мы не занимаемся, но знаю, что многие ходят, особенно по математике. Плюс мы писали пробный экзамен — проводил центр мониторинга. Он проходит в своей школе, в отличие от настоящего экзамена. Это было платно, 360 рублей, но это было по желанию.





В июне в 15:00 торжественное вручение аттестатов, а дальше всё, как говорится, на ваше усмотрение. Собираем на подарок классному руководителю, учителям, но родительский комитет не давит. Там по 500 рублей, но пока что сдали меньше 10 человек, время есть. Мне кажется, праздник после 9-го класса не нужен. Всё-таки они достаточно взрослые. Если они считают, что им нужно где-то встретиться, то инициатива может исходить от них самих. Им уже по 16 лет, смешно уже вокруг них хороводы водить.





Нас волнует другое. Сын планирует идти в 10-й класс. В параллели 9-х классов сейчас 77 человек. Детей анкетировали — получается, один класс почти полностью уходит. Недавно на родительском собрании объявили, что один класс будет экономический, а второй — медицинский. Уже договорились с колледжем электроники и вычислительной техники: по субботам будут дополнительные занятия, а по окончании школы они приобретут профессию "оператор ЭВМ" — я чуть со смеху не упала, такого понятия, как ЭВМ, уже и нет. Кто пойдёт на медицинский профиль, я даже не знаю. Там подразумевается вообще сестринское дело. Моему сыну ни один профиль не поможет в подготовке к будущей профессии. Считаю, что это лишняя дополнительная нагрузка. Школа позиционирует это так: "Мы переходим на пятидневку, но суббота профильная". Сын говорит, что на медицинский профиль у них может пойти только одна девочка, даже если наберётся 5 человек, это всё равно не полноценный класс из 25 учеников. Пока что у родителей больше вопросов, чем ответов»