Великолепная сотня: новосибирцы назвали 100 самых любимых компаний города

В 2018 году на первой «Народной премии НГС» за лучшие компании Новосибирска проголосовали 70 тысяч горожан

Вторая «Народная премия НГС» стартовала 1 апреля 2019 года — за месяц новосибирцы прислали 12 164 заявки с предложением, какую компанию считать лучшей в городе. Так сформировался шорт-лист из 100 компаний. С завтрашнего дня, с 1 мая, начинается следующий этап премии — непосредственно голосование, в котором именно вы выбираете тех, кого хотите, компании, делающие Новосибирск лучше.







«Народная премия» — это честные выборы без накруток и каруселей. Чтобы быть в этом уверенными, мы оставили механизм, придуманный нами в прошлом году, — каждого проголосовавшего мы, без преувеличения, знаем поименно. «Авторизация через соцсети нужна для того, чтобы один и тот же пользователь не смог проголосовать в одной номинации несколько раз, чтобы не накручивать. У нас есть алгоритмы, которые позволяют отследить подозрительную активность и принять меры», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.





Больше всего кандидатов предлагали для трёх номинаций — «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года». В отличие от прошлого года, участники этой «Народной премии НГС» начали агитацию уже на первом этапе — выдвижения номинантов. Чаще всего они использовали соцсети, где призывали горожан предлагать именно их. Весь май они могут агитировать голосовать за себя, и 30 мая мы остановим голосование, чтобы подвести итоги.





Так выглядят дипломы, которые получат компании, попавшие в шорт-лист





Церемония награждения победителей пройдёт, как и в прошлом году, в НОВАТе, вести её будет Иван Ургант. Мы объявим 10 компаний, которые выберете вы, и ещё одну, которую выберет редакция НГС в 11-й номинации — «Бизнес года». Конечно же, все 100 компаний, попавшие в шорт-лист, тоже не останутся без наград: каждая из них получит от НГС памятный диплом, сделанный из стекла и стали.





Победители же получат главный приз — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой, которую специально сделает девушка-фрезеровщик с Урала.





И теперь мы публикуем список из 100 компаний, которые попали в шорт-лист. Именно среди них вы выберете победителя в каждой номинации — переходите по ссылкам и поддержите свою любимую компанию, чьи услуги вы цените:





«Медицинский центр года»





Сеть медицинских центров «Врачебная практика»

Медицинский центр «ЕвроМед клиника»

Стоматологическая клиника «СтильДент»

Центр семейной медицины «Здравица»

Медицинский центр «Авиценна»

Сеть многопрофильных клиник «СМИТРА»

Медицинский центр Luxmedica

Клиника «1+1»

АНО «Клиника НИИТО»

Сибирский центр профилактики и лечения близорукости «Глазка»





«Торгово-развлекательный центр года»





ТРЦ «Аура» Новосибирск

ТРЦ «Галерея Новосибирск»

ТЦ «МЕГА» Новосибирск

ТРЦ «Сибирский Молл»

МФК «Сан Сити»

ТРК «Ройял Парк»

ТРК «Эдем»

ТРЦ «КОНТИНЕНТ»

ТЦ «Апельсин»

ТВК «Калейдоскоп»





«Супермаркет года»





Сеть гипермаркетов «Лента»

Сеть супермаркетов «Ярче!»

«Бахетле», супермаркет домашней еды

Супермаркет «Добрянка»

«БЫСТРОНОМ», сеть супермаркетов

Сеть супермаркетов «Мегас»

Универсам «Горожанка»

Торговая сеть «Пятерочка»

Гипермаркет «АШАН»

Гипермаркет «Гигант»





«Салон красоты года»





Салон красоты «Марлен»

Центр подологической практики PODOLOG.NSK

Студия Косметологии Марии Железной

WHO ARE YOU? Студия красоты и академия парикмахерского мастерства

NABS, сеть салонов красоты

Салон красоты Fast Nails & Beauty Loft

«Пани Модница», сеть салонов красоты

Сеть салонов красоты Jam

Салон красоты Famous

Салон красоты Amber





«Фитнес-центр года»





Фитнес-клуб Crossbox Kontora

Центр бодифлекса «Второе дыхание»

Экстрим-центр Coober

Фитнес-клуб Panatta Sport

Фитнес-клуб Hammer fit

Школа Шпагата Арианны Илимской

Фитнес-клуб REMIX

Фитнес-клуб «X-Fit Новосибирск PREMIUM»

Фитнес-клуб ALEX FITNESS

Сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS





«Автосервис года»





Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE

Сеть торгово-сервисных центров «Резиновая подкова»

Установочный центр «Аккорд-авто»

Автосервис «Станция Дядюшки Санчо»

Региональная сеть автокомплексов REAKTOR

Официальный дилер Scania «СибТракСкан»

Автосервис G-ENERGY SERVICE

Автосервис P.A.N. Service

Специализированный автоцентр «Бавария Моторс»

Автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1»





«Жилой комплекс года»





Жилой комплекс «Фламинго»

Микрорайон «Краснообский»

Город-парк «Ясный берег»

Жилой микрорайон «Чистая Слобода»

Жилой комплекс «Матрешкин Двор»

Микрорайон «Европейский Берег»

Жилой комплекс «Заельцовский»

Жилой комплекс «Оазис»

Микрорайон «Стрижи»

Дом комфорт-класса «Марсель»





«Кофейня года»





Сеть кофеен «Академия кофе»

Кофейня PRIMETIME

Кофейня «Кардамон»

Кондитерская Kuzina

Кофейня Blackwood Coffee Roastery

Рестораны сети «Чашка Кофе»

Кофейня «Кофебулка»

Кофейня «КРЕПдеКОФЕ»

Сеть кофеен Brewsell

Кофейня ORGANIC COFFEE





«Банный комплекс и SPA-центр года»





Банный комплекс «Сандуны Сибирь»

Термальные комплексы «Мира Термы»

PARUS medical resort&spa

«Лотос SPA»

Термальный комплекс «На островах»

Сеть салонов тайского массажа «Оазис-спа»

Дом банного отдыха «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»

Green Wood wellness&spa

Общественные бани высшего разряда «Паровозовъ»

Фирменное банное предприятие «Мыловар»





«Открытие года»





Термальные комплексы «Мира Термы»

Банный комплекс «Сандуны Сибирь»

Ресторан «Сыроварня»

EDGE Premium Fitness Club

ПРОСТОР СИТИЦЕНТР КОВОРКИНГ

«Центр НСК»: официальный дилер KIA Motors

АнтиКинотеатр KVENTIN BURATINO

Семейный развлекательный центр «РИО kids»

Ресторан «Хочу Пури»

Сеть магазинов «РЕСПУБЛИКА»





«Бизнес года»





Победителя в этой номинации выбирает редакция НГС, как и в прошлом году.





Ранее НГС узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.

