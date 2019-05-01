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Великолепная сотня: новосибирцы назвали 100 самых любимых компаний города

Стартует второй этап «Народной премии НГС» — 10 лучших компаний получат приз из рук народных героев

В 2018 году на первой «Народной премии НГС» за лучшие компании Новосибирска проголосовали 70 тысяч горожан
В 2018 году на первой «Народной премии НГС» за лучшие компании Новосибирска проголосовали 70 тысяч горожан

Вторая «Народная премия НГС» стартовала 1 апреля 2019 года — за месяц новосибирцы прислали 12 164 заявки с предложением, какую компанию считать лучшей в городе. Так сформировался шорт-лист из 100 компаний. С завтрашнего дня, с 1 мая, начинается следующий этап премии — непосредственно голосование, в котором именно вы выбираете тех, кого хотите, компании, делающие Новосибирск лучше.


«Народная премия» — это честные выборы без накруток и каруселей. Чтобы быть в этом уверенными, мы оставили механизм, придуманный нами в прошлом году, — каждого проголосовавшего мы, без преувеличения, знаем поименно. «Авторизация через соцсети нужна для того, чтобы один и тот же пользователь не смог проголосовать в одной номинации несколько раз, чтобы не накручивать. У нас есть алгоритмы, которые позволяют отследить подозрительную активность и принять меры», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.


Больше всего кандидатов предлагали для трёх номинаций — «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года». В отличие от прошлого года, участники этой «Народной премии НГС» начали агитацию уже на первом этапе — выдвижения номинантов. Чаще всего они использовали соцсети, где призывали горожан предлагать именно их. Весь май они могут агитировать голосовать за себя, и 30 мая мы остановим голосование, чтобы подвести итоги.


Так выглядят дипломы, которые получат компании, попавшие в шорт-лист 
Так выглядят дипломы, которые получат компании, попавшие в шорт-лист 


Церемония награждения победителей пройдёт, как и в прошлом году, в НОВАТе, вести её будет Иван Ургант. Мы объявим 10 компаний, которые выберете вы, и ещё одну, которую выберет редакция НГС в 11-й номинации — «Бизнес года». Конечно же, все 100 компаний, попавшие в шорт-лист, тоже не останутся без наград: каждая из них получит от НГС памятный диплом, сделанный из стекла и стали.


Победители же получат главный приз — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой, которую специально сделает девушка-фрезеровщик с Урала.


И теперь мы публикуем список из 100 компаний, которые попали в шорт-лист. Именно среди них вы выберете победителя в каждой номинации — переходите по ссылкам и поддержите свою любимую компанию, чьи услуги вы цените:


«Медицинский центр года»


  • Сеть медицинских центров «Врачебная практика»
  • Медицинский центр «ЕвроМед клиника»
  • Стоматологическая клиника «СтильДент»
  • Центр семейной медицины «Здравица»
  • Медицинский центр «Авиценна»
  • Сеть многопрофильных клиник «СМИТРА»
  • Медицинский центр Luxmedica
  • Клиника «1+1»
  • АНО «Клиника НИИТО»
  • Сибирский центр профилактики и лечения близорукости «Глазка»


«Торгово-развлекательный центр года»


  • ТРЦ «Аура» Новосибирск
  • ТРЦ «Галерея Новосибирск»
  • ТЦ «МЕГА» Новосибирск
  • ТРЦ «Сибирский Молл»
  • МФК «Сан Сити»
  • ТРК «Ройял Парк»
  • ТРК «Эдем»
  • ТРЦ «КОНТИНЕНТ»
  • ТЦ «Апельсин»
  • ТВК «Калейдоскоп»


«Супермаркет года»


  • Сеть гипермаркетов «Лента»
  • Сеть супермаркетов «Ярче!»
  • «Бахетле», супермаркет домашней еды
  • Супермаркет «Добрянка»
  • «БЫСТРОНОМ», сеть супермаркетов
  • Сеть супермаркетов «Мегас»
  • Универсам «Горожанка»
  • Торговая сеть «Пятерочка»
  • Гипермаркет «АШАН»
  • Гипермаркет «Гигант»


«Салон красоты года»


  • Салон красоты «Марлен»
  • Центр подологической практики PODOLOG.NSK
  • Студия Косметологии Марии Железной
  • WHO ARE YOU? Студия красоты и академия парикмахерского мастерства
  • NABS, сеть салонов красоты
  • Салон красоты Fast Nails & Beauty Loft
  • «Пани Модница», сеть салонов красоты
  • Сеть салонов красоты Jam
  • Салон красоты Famous
  • Салон красоты Amber


«Фитнес-центр года»


  • Фитнес-клуб Crossbox Kontora
  • Центр бодифлекса «Второе дыхание»
  • Экстрим-центр Coober
  • Фитнес-клуб Panatta Sport
  • Фитнес-клуб Hammer fit
  • Школа Шпагата Арианны Илимской
  • Фитнес-клуб REMIX
  • Фитнес-клуб «X-Fit Новосибирск PREMIUM»
  • Фитнес-клуб ALEX FITNESS
  • Сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS


«Автосервис года»


  • Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE
  • Сеть торгово-сервисных центров «Резиновая подкова»
  • Установочный центр «Аккорд-авто»
  • Автосервис «Станция Дядюшки Санчо»
  • Региональная сеть автокомплексов REAKTOR
  • Официальный дилер Scania «СибТракСкан»
  • Автосервис G-ENERGY SERVICE
  • Автосервис P.A.N. Service
  • Специализированный автоцентр «Бавария Моторс»
  • Автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1»


«Жилой комплекс года»


  • Жилой комплекс «Фламинго»
  • Микрорайон «Краснообский»
  • Город-парк «Ясный берег»
  • Жилой микрорайон «Чистая Слобода»
  • Жилой комплекс «Матрешкин Двор»
  • Микрорайон «Европейский Берег»
  • Жилой комплекс «Заельцовский»
  • Жилой комплекс «Оазис»
  • Микрорайон «Стрижи»
  • Дом комфорт-класса «Марсель»


«Кофейня года»


  • Сеть кофеен «Академия кофе»
  • Кофейня PRIMETIME
  • Кофейня «Кардамон»
  • Кондитерская Kuzina
  • Кофейня Blackwood Coffee Roastery
  • Рестораны сети «Чашка Кофе»
  • Кофейня «Кофебулка»
  • Кофейня «КРЕПдеКОФЕ»
  • Сеть кофеен Brewsell
  • Кофейня ORGANIC COFFEE


«Банный комплекс и SPA-центр года»


  • Банный комплекс «Сандуны Сибирь»
  • Термальные комплексы «Мира Термы»
  • PARUS medical resort&spa
  • «Лотос SPA»
  • Термальный комплекс «На островах»
  • Сеть салонов тайского массажа «Оазис-спа»
  • Дом банного отдыха «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»
  • Green Wood wellness&spa
  • Общественные бани высшего разряда «Паровозовъ»
  • Фирменное банное предприятие «Мыловар»


«Открытие года»


  • Термальные комплексы «Мира Термы»
  • Банный комплекс «Сандуны Сибирь»
  • Ресторан «Сыроварня»
  • EDGE Premium Fitness Club
  • ПРОСТОР СИТИЦЕНТР КОВОРКИНГ
  • «Центр НСК»: официальный дилер KIA Motors
  • АнтиКинотеатр KVENTIN BURATINO
  • Семейный развлекательный центр «РИО kids»
  • Ресторан «Хочу Пури»
  • Сеть магазинов «РЕСПУБЛИКА»


«Бизнес года»


Победителя в этой номинации выбирает редакция НГС, как и в прошлом году.


Ранее НГС узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.

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