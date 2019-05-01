Великолепная сотня: новосибирцы назвали 100 самых любимых компаний города
Стартует второй этап «Народной премии НГС» — 10 лучших компаний получат приз из рук народных героев
Вторая «Народная премия НГС» стартовала 1 апреля 2019 года — за месяц новосибирцы прислали
«Народная премия» — это честные выборы без накруток и каруселей. Чтобы быть в этом уверенными, мы оставили механизм, придуманный нами в прошлом году, — каждого проголосовавшего мы, без преувеличения, знаем поименно. «Авторизация через соцсети нужна для того, чтобы один и тот же пользователь не смог проголосовать в одной номинации несколько раз, чтобы не накручивать. У нас есть алгоритмы, которые позволяют отследить подозрительную активность и принять меры», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.
Больше всего кандидатов предлагали для трёх номинаций — «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года». В отличие от прошлого года, участники этой «Народной премии НГС» начали агитацию уже на первом этапе — выдвижения номинантов. Чаще всего они использовали соцсети, где призывали горожан предлагать именно их. Весь май они могут агитировать голосовать за себя, и 30 мая мы остановим голосование, чтобы подвести итоги.
Церемония награждения победителей пройдёт, как и в прошлом году, в НОВАТе, вести её будет Иван Ургант. Мы объявим 10 компаний, которые выберете вы, и ещё одну, которую выберет редакция НГС в 11-й номинации — «Бизнес года». Конечно же, все 100 компаний, попавшие в шорт-лист, тоже не останутся без наград: каждая из них получит от НГС памятный диплом, сделанный из стекла и стали.
Победители же получат главный приз — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой, которую специально сделает девушка-фрезеровщик с Урала.
И теперь мы публикуем список из 100 компаний, которые попали в шорт-лист. Именно среди них вы выберете победителя в каждой номинации — переходите по ссылкам и поддержите свою любимую компанию, чьи услуги вы цените:
- Сеть медицинских центров «Врачебная практика»
- Медицинский центр «ЕвроМед клиника»
- Стоматологическая клиника «СтильДент»
- Центр семейной медицины «Здравица»
- Медицинский центр «Авиценна»
- Сеть многопрофильных клиник «СМИТРА»
- Медицинский центр Luxmedica
- Клиника «1+1»
- АНО «Клиника НИИТО»
- Сибирский центр профилактики и лечения близорукости «Глазка»
«Торгово-развлекательный центр года»
- ТРЦ «Аура» Новосибирск
- ТРЦ «Галерея Новосибирск»
- ТЦ «МЕГА» Новосибирск
- ТРЦ «Сибирский Молл»
- МФК «Сан Сити»
- ТРК «Ройял Парк»
- ТРК «Эдем»
- ТРЦ «КОНТИНЕНТ»
- ТЦ «Апельсин»
- ТВК «Калейдоскоп»
- Сеть гипермаркетов «Лента»
- Сеть супермаркетов «Ярче!»
- «Бахетле», супермаркет домашней еды
- Супермаркет «Добрянка»
- «БЫСТРОНОМ», сеть супермаркетов
- Сеть супермаркетов «Мегас»
- Универсам «Горожанка»
- Торговая сеть «Пятерочка»
- Гипермаркет «АШАН»
- Гипермаркет «Гигант»
- Салон красоты «Марлен»
- Центр подологической практики PODOLOG.NSK
- Студия Косметологии Марии Железной
- WHO ARE YOU? Студия красоты и академия парикмахерского мастерства
- NABS, сеть салонов красоты
- Салон красоты Fast Nails & Beauty Loft
- «Пани Модница», сеть салонов красоты
- Сеть салонов красоты Jam
- Салон красоты Famous
- Салон красоты Amber
- Фитнес-клуб Crossbox Kontora
- Центр бодифлекса «Второе дыхание»
- Экстрим-центр Coober
- Фитнес-клуб Panatta Sport
- Фитнес-клуб Hammer fit
- Школа Шпагата Арианны Илимской
- Фитнес-клуб REMIX
- Фитнес-клуб «X-Fit Новосибирск PREMIUM»
- Фитнес-клуб ALEX FITNESS
- Сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS
- Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE
- Сеть торгово-сервисных центров «Резиновая подкова»
- Установочный центр «Аккорд-авто»
- Автосервис «Станция Дядюшки Санчо»
- Региональная сеть автокомплексов REAKTOR
- Официальный дилер Scania «СибТракСкан»
- Автосервис G-ENERGY SERVICE
- Автосервис P.A.N. Service
- Специализированный автоцентр «Бавария Моторс»
- Автокомплекс «СТО ЛОШАДОК Mobil1»
- Жилой комплекс «Фламинго»
- Микрорайон «Краснообский»
- Город-парк «Ясный берег»
- Жилой микрорайон «Чистая Слобода»
- Жилой комплекс «Матрешкин Двор»
- Микрорайон «Европейский Берег»
- Жилой комплекс «Заельцовский»
- Жилой комплекс «Оазис»
- Микрорайон «Стрижи»
- Дом комфорт-класса «Марсель»
- Сеть кофеен «Академия кофе»
- Кофейня PRIMETIME
- Кофейня «Кардамон»
- Кондитерская Kuzina
- Кофейня Blackwood Coffee Roastery
- Рестораны сети «Чашка Кофе»
- Кофейня «Кофебулка»
- Кофейня «КРЕПдеКОФЕ»
- Сеть кофеен Brewsell
- Кофейня ORGANIC COFFEE
«Банный комплекс и SPA-центр года»
- Банный комплекс «Сандуны Сибирь»
- Термальные комплексы «Мира Термы»
- PARUS medical resort&spa
- «Лотос SPA»
- Термальный комплекс «На островах»
- Сеть салонов тайского массажа «Оазис-спа»
- Дом банного отдыха «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»
- Green Wood wellness&spa
- Общественные бани высшего разряда «Паровозовъ»
- Фирменное банное предприятие «Мыловар»
- Термальные комплексы «Мира Термы»
- Банный комплекс «Сандуны Сибирь»
- Ресторан «Сыроварня»
- EDGE Premium Fitness Club
- ПРОСТОР СИТИЦЕНТР КОВОРКИНГ
- «Центр НСК»: официальный дилер KIA Motors
- АнтиКинотеатр KVENTIN BURATINO
- Семейный развлекательный центр «РИО kids»
- Ресторан «Хочу Пури»
- Сеть магазинов «РЕСПУБЛИКА»
«Бизнес года»
Победителя в этой номинации выбирает редакция НГС, как и в прошлом году.
Ранее НГС узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.