В аэропорту Толмачёво полгода живёт томич. Он ждёт самолёт из Евросоюза

Целыми днями Вячеслав сидит в зоне ожидания в международном терминале аэропорта Толмачёво





Вот уже почти полгода в международном аэропорту Толмачёво живёт томич Вячеслав. С собой у него нет ни денег, ни сменной одежды — только сумка с документами и телефон. Он верит, что скоро за ним приедут сотрудники Европейского суда по правам человека, а страны Евросоюза предоставят политическое убежище. Выдворить его на улицу сотрудники аэропорта не могут — формально томич ничего не нарушает. Журналист НГС поговорила с Вячеславом и узнала, что заставило его решиться на такую жизнь и как проходят его будни в аэропорту.





Вячеслав приехал из Томска в Новосибирск ещё осенью 2018 года, а с ноября его домом стал аэропорт Толмачёво. Почти полгода он не выходит на улицу, потому что знает — назад его не запустят. Называть свою фамилию и возраст он отказывается, говорит только, что вот уже почти 17 лет они с женой становятся жертвами преследований. По его словам, единственный выход — бежать за границу.





«Я не работаю с 2002 года, потому что тогда всё это началось. Нас с женой начали преследовать — угрожать и шантажировать родственниками. Моя жена долго судилась с родителями за наследство, была постоянная война, и с этого времени мы хотим уехать. В этой стране постоянно нарушают права человека, никакой социальной безопасности. <...> Мою жену заставили подать на развод, но я не даю согласия. Я сейчас не знаю, где она, потому что мне не до общения, сейчас другие задачи. <...> Я сюда [в аэропорт] зашёл 14 ноября и отсюда никуда не ухожу — жду предоставления политического убежища на территории Евросоюза, как могу здесь выживаю», — рассказал Вячеслав.





По его словам, 9 ноября он отправил письмо в Европейский суд по правам человека и попросил предоставить политическое убежище на территории Великобритании или Франции.





«Я начал собирать документы по нарушениям прав человека ещё в Томске. Но так как там против страны подаёшь [жалобу], чтобы доказать, что мои права нарушают не только в Томске, но и по всей стране, пришлось ещё и тут, в Новосибирске, находиться и тоже собирать документы. <...> Здесь, в России, даже сотрудники правоохранительных органов не хотят представляться, что говорить о других. Могут спокойно подойти на улице и ударить — я не раз становился жертвой нападений. Последний раз 9 ноября — именно тогда я и отправил жалобу», — сообщил томич.





Сейчас его дом — новосибирский аэропорт. Так как у него совсем нет еды и денег на жизнь, его кормят сотрудники и посетители аэропорта. Иногда томичу приходится сидеть голодным подолгу.





«Откуда-то нужно мне силы? Я не употребляю никаких полезных продуктов, не ем витамины и минералы. А ещё если на улице погода поменяется — сразу холодно становится, а организму обогреваться нечем. Приходится просто выживать. Здесь хоть можно у людей что-то спросить, но опять-таки это нарушение моих прав. <...> Прошёл декабрь — я практически просидел на одном месте без еды и практически без воды. В январе у меня получился большой сброс веса. Чтобы как-то жить, я просил у людей какую-нибудь еду, в основном хлеб и воду. Как-то маленько ожил, потом половину февраля голодный просидел. Тут либо попрошайничать, либо голодным сидеть», — поделился он.





Вячеслава можно найти в терминале Б возле салонов сети «Билайн» и МТС





Недолгого общения с томичом хватает, чтобы заподозрить: что-то с ним не так. Например, когда он говорит, что всё своё время проводит в ожидании представителей ЕСПЧ, боится спать и далеко уходить, поэтому целыми днями сидит в одном месте.







«Нужно, чтобы, когда кто-то пришёл из представителей ЕСПЧ, я спал. Поэтому не раз мне подсыпали снотворное. <....> Терминал А — частный, поэтому там что хотят, то и делают. А здесь международная зона, здесь свобода, поэтому дальше синей черты я не захожу. Поэтому я могу дойти только до туалета, ну или если сильно голодный, то иду куда-то недалеко», — рассказал Вячеслав.





С собой у Вячеслава только эта сумка, в ней он хранит документы для эмиграции, телефон, бритву и зубную щётку





В сумке у томича, по его словам, доказательства того, что в стране нарушают его права. Кроме того, у него есть телефон (который иногда он включает для «важных» звонков), а также бритва и зубная щётка, которые ему купили неравнодушные люди.





Вячеслав рассказал, что иногда моется в туалетной комнате, но надолго никогда не покидает своё привычное место.





«Тут нельзя мне находиться долго в туалете, потому что меня начинают компрометировать тем, что у меня в сумке не документы, а полная сумка колбасы. Что я её ем в туалете — представляете, до какого какого маразма дошло?





Я сейчас переселяюсь в другую страну, в другое место. Сейчас самый главный вопрос — мне нужно быстрее выучить язык, чтобы я мог там общаться. Сейчас я не учу, потому что не знаю, куда полечу — в Великобританию или Францию. А в школе я учил только немецкий», — рассказал Вячеслав.





В пресс-службе аэропорта комментировать ситуацию отказались.





Как рассказала журналисту НГС сотрудница одной из компаний, представленных в аэропорту Толмачёво, Вячеслава тут знает каждый, но никто не может предъявить ему претензий и выгнать из здания.







«Он ходит и попрошайничает у всех подряд. Целыми днями спит, лишь иногда ходит. Он просит покормить его незнакомых людей — сам их отводит, просит денег. Полиция ничего ему сделать не может, потому что ничего противозаконного он не делает. Раньше мы его подкармливали, было жалко, а потом начал наглеть. <...> Недавно его в медпункте подстригли, а то вообще заросший ходил. Он нам всем говорит, что мы тут рабы — за маленькую зарплату пашем, а он так не будет работать», — рассказала собеседница НГС.





В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что не уполномочены комментировать эту ситуацию. «Насколько мне известно, никакого состава для привлечения полиции, нарушений не было», — заявил представитель ведомства.