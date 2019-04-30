«Он начал с меня снимать штаны»: студентка НГПУ обвинила преподавателя в изнасиловании

Сейчас в этой ситуации разбираются руководство вуза и правоохранительные органы

В редакцию НГС обратились студентки НГПУ с жалобой на преподавателя Института истории, гуманитарного и социального образования и председателя профсоюзной студенческой организации студентов вуза Артёма Шабанова за то, что он шлёт им сообщения сексуального характера — и это происходит не первый год: одна из студенток заявила, что он изнасиловал её два года назад, но тогда она побоялась афишировать эту историю. НГС выслушал разные стороны конфликта.







Студентка НГПУ Марина М. начала поиск в соцсетях девушек, которые пострадали от приставаний одного из преподавателей вуза, — после этого выяснилось, что он годами пытался завязать отношения со студентками. Сама Марина уверяет, что 2 года назад стала жертвой насилия — а начать активные действия ее вынудили сообщения, которые в феврале снова начал присылать преподаватель. Через группу в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано в НГПУ» и другие группы Марина ищет девушек с похожими историями.







Сообщения в группе «Подслушано в НГПУ»





«Всё чаще я начала слышать истории других девушек, что этот преподаватель пишет многим. Я поняла, что это уже ненормально, что нужно с этим что-то делать. Кто-то смеётся и не воспринимает серьёзно, говорит, что в этом ничего такого нет, а некоторые девушки его боятся. Примерно месяц назад я решила начать разбираться, найти эти переписки, чтобы пойти к ректору и чтобы этого преподавателя уволили», — рассказала корреспонденту НГС Марина.







Её же история произошла два года назад, тогда, уверяет Марина, Артём Шабанов написал ей впервые.







«Он предложил встретиться в ресторане возле нашего университета. Я сначала отказала, не знала, что это преподаватель университета. А потом, через несколько дней, он написал мне ещё раз и предложил съездить в бар. Сказал, что они с преподавателями после конференции поедут», — вспоминает Марина.







По словам девушек, Шабанов переименовал свою страницу в соцсетях, когда в этой истории начали разбираться





На тот момент девушка жила с подругой и предупредила её, с кем и куда поедет. По словам Марины, она подумала, что будет интересно пообщаться с преподавателями в неформальной обстановке. Как рассказывает девушка, в баре была она, две сотрудницы университета и Артём Шабанов. Все общались, потом переместились в караоке, а потом в квартиру, которую Шабанов назвал своей.







«Я сказала, что хочу домой. Он сказал, что живёт недалеко. Предложил мне и преподавательнице, которая осталась, поехать вместе. <…> Я не думала, что может произойти что-то плохое, и легла потом спать. Они с преподавательницей пили, я спала — в одежде, не вела себя как-то вызывающе. Периодически я просыпалась от каких-то разговоров. В итоге я услышала, как он склонял преподавательницу к оральному сексу. Она отказалась, сказала, что у неё муж, дети и ей пора домой и чтобы он ничего не делал со мной. Я очень испугалась и не знала, что мне делать. Встать и уйти? Я была в таком шоке, что решила, что надо уснуть: проснусь и всё будет нормально», — описывает ту ночь студентка.







По её словам, преподаватель пытался с ней разговаривать, а она хотела спать.







«Он начал с меня снимать штаны, я сопротивлялась активно, кричала. Он сказал: "Ты что, больная?". На какое-то время отстал, а потом продолжил всё», — продолжила рассказ Марина.







Девушка утверждает, что Шабанов её изнасиловал. Подруга советовала ей обратиться в полицию, но Марина говорит, что боялась.







Опрошенные студентки говорят, что Артём Шабанов часто звал их в кальянные и бары, но если они долго игнорировали его, то переставал писать





«Теперь я поняла, что, видимо, он регулярно это делает и чувствует свою полную безнаказанность. Мне позвонил юрист университета, сказал прийти к нему. Мне помогали рассылать сообщения ещё две девушки, он вызвал и их. Мы дали показания. Он сказал, что в университете будет расследование и что мне нужно обратиться в полицию. В полиции мне сказали, что вряд ли удастся что-то доказать, потому что прошло уже два года. Я так поняла, мои показания передали в Следственный комитет, но ещё не перезвонили», — говорит студентка.







В пресс-службе НГПУ на запрос НГС ответили, что в правовом управлении НГПУ зафиксировано обращение студенток вуза по поводу рассылки им сообщений сексуального характера от преподавателя А.Г. Шабанова.







«А.Г. Шабанов данный факт отрицает, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете. Правоохранительные органы разбираются в данной ситуации. Позиция руководства вуза: виновные должны быть наказаны. При этом факт вины должен быть установлен правоохранительными органами», — сообщили в пресс-службе.







Марина подтверждает, что Артём Шабанов написал на неё заявление в полицию о клевете после того, как она начала рассылать сообщения в группах и искать других девушек, которым он писал. В распоряжении редакции есть постановление УМВД, в котором Шабанову отказано в возбуждении уголовного дела против этой студентки.







Девушки говорят, что знакомился в переписке Шабанов по одной схеме





Журналист НГС отправил запросы в ГУ МВД по Новосибирской области и СК для подтверждения и уточнения этой информации.







Получить комментарий у Артёма Шабанова не удалось: «А кто обратился, когда обратился? Мне просто интересно, кто обратился, — я этой информацией не владею», — ответил Артём Шабанов в первом телефонном разговоре по поводу сообщений студенткам. Во втором разговоре, связанном с обвинением в его адрес в изнасиловании, он ответил: «Ну, позвоните в вуз и узнайте, я ничего не могу рассказать».







Марина заявляет, что была на встрече с ректором три недели назад и больше ни её, ни других девушек не приглашали по поводу этой ситуации.







«Ректор при личной встрече мне сказал, что этого преподавателя должны уволить. Уже Шабанов начал клевету в мой адрес распространять и говорить, что я психически нездорова. Эти переписки рассмотрели на комиссии в вузе, выяснили, что с его стороны действительно есть сексуальные домогательства в сторону студенток, и на этом закончили. Постановили, что действительно отправлял он, но этот преподаватель продолжает работать. Прикрывается своим положением: он преподаватель, ещё работает в профкоме, у него хорошая репутация, за исключением этих ситуаций», — возмущается Марина.







Девушки говорят, что Шабанов часто предлагал им какую-то помощь





По словам девушки, она собрала у других девушек более 30 переписок, которые были на протяжении 5–6 лет. Студентки присылают скриншоты диалогов с разными страницами: как они объясняют, сначала человек, который им писал, был записал как «Артём Шабанов», а потом переименовался в «Артема Артемова».







Сразу несколько студенток рассказали журналисту НГС, что знакомился он по одной и той же схеме: сначала писал, что они где-то виделись, потом рассказывал о своей работе в профкоме вуза и звал в кальянные, рестораны или предлагал помочь с заселением в общежитие. Большинство студенток попросили изменить их имена в публикации.







«Артём Шабанов писал мне. Звал в кафе, караоке, кальянные, звал провести ночь. Фоткал свой душ и спрашивал, на что это похоже. Звал жить к нему в квартиру. Звал продегустировать шампанское. Я считаю, что он часто так общается со студентками. С кем-то и не только общается. Он ко многим студенткам проявляет интерес. Ну, по мне — это некрасиво. И где у человека совесть, чтобы потом ходить и улыбаться всем», — негодует студентка Катя.







Нелли поступила в НГПУ в 2016 году и хотела начать деятельность в профкоме. По её словам, ей стал писать Шабанов с предложениями сходить в караоке, но после её нескольких отказов и игнорирования сообщений он перестал писать.







«Позже я узнала от знакомых со старших курсов, что он частенько "клеит" девочек-студенток, особенно первокурсниц. Ходить в профком я тогда из-за этого тоже перестала», — добавила Нелли.







Ещё одна студентка Катя тоже поступила на первый курс в 2016 году, тогда и ей начал писать Артём Шабанов.







«Я особо не отвечала — иногда бывало, потом я начала его игнорировать, но он всё равно продолжал писать. Постоянно приглашал в кальянные, куда-то погулять, не верил, что у меня был молодой человек на тот момент. Несколько недель была эта переписка. Когда я перестала отвечать, он просто прекратил. Именно в переписке для меня не было ничего серьёзного, я не обращала на это внимания. Пока не начали спрашивать, что и кому он писал, в этом году», — комментирует девушка.







«Знаю только то, что в социальной сети «ВКонтакте» он переименовывался на Артём Артемов. И переписка частично удалена с этим человеком. А так нечего сказать. Претензий не имеется к этому человеку. Сразу прекратила общение, так как не видела смысла в этом», — пояснила студентка Кристина





У студентки Ольги один семестр были занятия у преподавателя Шабанова: «Нас в группе 10 девушек, ни одного парня нет. Всё это время мы старались не обращать внимания на то, как он на нас смотрит на парах, причём далеко не в глаза. Ну ведь не очень приятно когда преподаватель тебе откровенно на грудь пялится, тем более что подобные истории про него ходят очень давно. Но как-то раз нас пришла половина группы, и он решил перенести пару в помещение, где находится его кабинет. И когда мы все туда пришли и расселись, он встал и закрыл дверь изнутри на ключ, затем убрал его к себе в карман с комментарием вроде "Ну а это чтобы нам с вами никто не мешал". Некомфортно было всем», — считает Ольга.







По словам Марины, теперь многие девушки хотят, чтобы в этой истории разобралось руководство вуза. На вопрос журналиста, почему она молчала два года, девушка ответила так: «Я боялась того, что происходит сейчас. Я прохожу все эти инстанции, преподаватели смотрят на меня с недоверием. Находясь в том психологическом состоянии, когда я в том числе чувствовала свою вину за то, что согласилась с ним поехать, я не смогла бы пройти ту процедуру, которую прохожу сейчас. Мне было бы тяжело это сделать».

