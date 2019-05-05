«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу

«Кайен» с номерами ЕЕЕ перегородил улицу в центре, и как в Новосибирске паркуются с хрустом бампера

В новом, 125-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной дорогой внедорожник встал, как ехал — на полосе движения, и что вытворяют мастера парковки по-франзузски — бампер в бампер.











Открывает выпуск премиальный внедорожник «Порше Кайен» с красивым госномером. На двусторонней улице Урицкого и так одна машина с трудом проезжает, но надо же усложнить задачу.













«Микрорайон "Чистая Слобода", парковка возле дома улице Спортивная 11/1», — уточняет читатель Александр.













Будем мешать пассажирам.













В ресторанчик теперь не пройти.













«Припаркована машина возле бизнес-центра по адресу Ядринцевская, 53/1. Было невозможно проехать с коляской, пришлось обходить по проезжей части. В машине был оставлен номер телефона, но дама-водитель, на мое замечание, сказала, что знаков нет и ей все равно», — жалуется Ульяна.















«Меня зовут Анастасия и я хочу рассказать про эвакуатор, который регулярно паркуют на теперь уже бывшем газоне рядом с парковочным карманом. Дело в том, что он полностью перекрывает обзор. Чтобы увидеть машины нужно частично выйти на проезжую часть. На перекрёстке достаточно оживленное движение, дорогу переходят дети. Я сама хожу с коляской», — рассказывает читательница свою историю.













Почему бы не заехать не привокзальную площадь?













«Надо ж было додуматься так встать», — возмущен Максим















«Б. Хмельницкого, 18/1. Жаль, что первая буква в номере автомобиля не "Ч"», — возмущены местные жители.













Нашел место между столбом и знаком.













На «Камри» можно заезжать на газон.













Кусочек Франции с парковкой бампер в бампер. «Вот так мой сосед паркуется. Зачем, не понятно», — сообщает нам читательница Екатерина, не уточняя правда, кто именно автор парковки по-французски.





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