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«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу

«Кайен» с номерами ЕЕЕ перегородил улицу в центре, и как в Новосибирске паркуются с хрустом бампера

В новом, 125-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной дорогой внедорожник встал, как ехал — на полосе движения, и что вытворяют мастера парковки по-франзузски — бампер в бампер. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


Открывает выпуск премиальный внедорожник «Порше Кайен» с красивым госномером. На двусторонней улице Урицкого и так одна машина с трудом проезжает, но надо же усложнить задачу. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


«Микрорайон "Чистая Слобода", парковка возле дома улице Спортивная 11/1», — уточняет читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


Будем мешать пассажирам.



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


В ресторанчик теперь не пройти.



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


«Припаркована машина возле бизнес-центра по адресу Ядринцевская, 53/1. Было невозможно проехать с коляской, пришлось обходить по проезжей части. В машине был оставлен номер телефона, но дама-водитель, на мое замечание, сказала, что знаков нет и ей все равно», — жалуется Ульяна.



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


«Меня зовут Анастасия и я хочу рассказать про эвакуатор, который регулярно паркуют на теперь уже бывшем газоне рядом с парковочным карманом. Дело в том, что он полностью перекрывает обзор. Чтобы увидеть машины нужно частично выйти на проезжую часть. На перекрёстке достаточно оживленное движение, дорогу переходят дети. Я сама хожу с коляской», — рассказывает читательница свою историю.



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


Почему бы не заехать не привокзальную площадь?



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


«Надо ж было додуматься так встать», — возмущен Максим



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


«Б. Хмельницкого, 18/1. Жаль, что первая буква в номере автомобиля не "Ч"», — возмущены местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


Нашел место между столбом и знаком. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


На «Камри» можно заезжать на газон. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ЕЕЕ — не проедете, пока я не разрешу


Кусочек Франции с парковкой бампер в бампер. «Вот так мой сосед паркуется. Зачем, не понятно», — сообщает нам читательница Екатерина, не уточняя правда, кто именно автор парковки по-французски. 


Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости — с 500 до 3000 рублей.

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