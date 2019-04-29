«Миллиарда у вас нет, потому что вы не ходите в баню»: о чем говорил Полонский в Новосибирске

Скандальный экс-миллиардер выступил со странной лекцией — билеты на нее стоили по 48 тысяч рублей

Во время выступления Сергей Полонский хотел, чтобы все конспектировали его лекцию, потому что так информация лучше усваивается. И даже бесплатно раздавал свои книги за 100 долларов, чтобы писали и в них

28 и 29 апреля в Новосибирск с лекцией «Как пробить потолок в бизнесе и начать действовать глобально» приехал скандально известный Сергей Полонский, представленный как долларовый миллиардер и создатель высокотехнологичного здания «Башня Федерация» — это самое высокое здание в Европе и флагман проекта «Москва-сити». Билеты на его выступление стоили от 2400 рублей до 48 тысяч и различались степенью «прикосновения» к спикеру. В самый дешёвый билет входило участие во встрече и кофебрейк, а в самый дорогой, которые и раскупили новосибирцы, — VIP-обед и ужин со спикером, видео выступления и прочее. За 48 тысяч Полонский рассказал новосибирцам довольно очевидные вещи: что важно записывать всё на бумаге, чтобы лучше запоминать, и что в бизнесе важен бизнес-план. Избранные цитаты и другие «откровения» записала корреспондент НГС.







Справка: Сергей Полонский — российский предприниматель, владелец и руководитель в 2004–2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп». До мирового финансового кризиса 2008 года являлся одним из богатейших людей России. В настоящее время является акционером и инвестором ряда коммерческих структур, объединённых в холдинг Potok («Поток»). Его называют чудаком и эксцентриком. С июня 2013 года в отношении Полонского в России расследовалось уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан, судом вынесено постановление об его заочном аресте. 17 мая 2015 года Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, где он был помещён в московский следственный изолятор «Матросская тишина». В 2017 году Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмен освобождён от отбывания наказания из-за истечения срока давности преступления.







О строительстве высокой башни







Огромное количество времени все, с кем я общался, задавали мне вопрос: «Как тебе удалось то, что удалось?» Объективно то, что мне удалось, невозможно, потому что такого животного, как я, не может быть. Кто я такой, чтобы построить самое высокое здание в Европе?!







Для того чтобы построить 100-этажное здание, вы не можете строить его последовательно. Если вы строите одноэтажное здание, потом двухэтажное, потом трёхэтажное, то 100-этажное вы построите, когда вам будет 120 лет, если вы с 20 начнёте.







Если Полонский идиот и смог построить 100-этажное здание, давайте создадим школу идиотов Полонского, пускай строят. А если мы добавим ещё и умных туда, тогда они 200-этажное здание построят.







Есть такие понятия: «родители», «взрослые» и «дети». Если ты разговариваешь с детьми, то они перейдут в состояние детей, а ты попробуй как со взрослыми начать разговаривать. Потому что с детьми башню «Федерация» не создать. С такими людьми на Марс не летают.







Я тоже, знаете, был миллиардером, сейчас не миллиардер. Бывших миллиардеров не бывает.







Если нет миллиарда, то его нужно заработать.







Я даже не знаю, что я скажу через 30 секунд.







Сегодня внизу меня кто-то поймал и спросил: «Скажи, о чём ты будешь говорить?». Если я скажу, о чём я буду говорить, то я два часа буду тебе рассказывать, о чём я буду два часа рассказывать.







Я сам билет на своё выступление купил бы, потому что я каждый раз не знаю, о чём буду рассказывать.







Слушатели лекции фотографируют Сергея Полонского





О важности бани и психотерапевта







Сегодня уже понятно, что без медитации вы не можете выйти за пределы сознания и перенестись в будущее, чтобы создать настоящее, потому что настоящее создаётся в будущем. А тогда это было где-то за гранью.







Вы посмотрите, что они про меня по телевизору говорили, — 15 миллионов долларов вложили только в мой антипиар, чтобы уничтожить компанию. Они говорили: «Полонский сошёл с ума».







А сегодня если вы не занимаетесь цигуном, не занимаетесь йогой, не ходите в баню, с вами не о чем разговаривать. Не потому, что у вас нет миллиарда, — миллиарда у вас нет, потому что вы не ходите в баню и не занимаетесь цигуном.







Сегодня это простые, элементарные вещи. Все сегодня понимают, что без энергии ты ничего не сделаешь. Когда 15 лет назад мы это говорили, все смеялись. 15 лет назад мы снимали онлайны, как мы строим «Федерацию», все смеялись: «Зачем тебе это нужно?»







Сегодня, если вы бизнесом занимаетесь и у вас нет персонального психотерапевта, который может вам помочь выйти из стрессовых состояний, это непрофессионально.







Бизнесмен, предприниматель сегодня находится в жесточайшем стрессе.







Профессионалы не суетятся. Как только вы чувствуете, что начинаете суетиться, значит, вы что-то неправильно сделали.







Бизнес в РФ и в целом в мире стал настолько нестабильным, настолько непредсказуемым, настолько стрессовым, что реально только сильные люди могут им заниматься.





Более того, я считаю, что каждый предприниматель, который сегодня занимается бизнесом в России, — это реально самурай. Реально герой.







Колумб был предпринимателем. Все писатели, художники — тоже. Пушкин продавал свои книги, вы знаете. Если бы его никто не покупал, он бы не смог писать и издаваться.







О Новосибирске





Ребят, приведите парк в порядок (возле оперного. — Прим. ред.). Если вы думаете, что Стив Джобс создавал проект в гараже… Да, в гараже, только в Калифорнии и возле океана, а не в том, что у вас тут происходит в 100 метрах отсюда. Мне просто стыдно, честно сказать. Как такое может быть?







За две ночи я вам приведу этот сквер в порядок. Я тюрьму за одну ночь отремонтировал.







Вы не можете создать пятизвёздный отель, если ни разу не жили в пятизвёздном отеле.







Если вы ходите, у вас везде грязь, везде убогость — мозг первый раз увидит, второй раз увидит, а третий раз он не заметит. Мозг включает автоматическое невидение. Для предпринимателей это смерти подобно. Как только вы пройдёте возле кучи «г» и её не заметите, всё, ребят, вы не станете предпринимателем.







Предприниматель обращает внимание на все детали.







Как можно каждый день ходить возле такого парка и что-то сделать прорывное?







Когда человек хочет что-то создать вам, он должен быть красив внутри себя, красив снаружи, вокруг и всё в целом, понимаете, должно быть в гармонии.







Об образовании







К сожалению, так сложилось, что в России образование находится в каком-то очень странном состоянии: представляете, шесть лет учиться — ну чему ты можешь учиться шесть лет, если через два года всё, что ты учил два года назад, уже увеличится (количество информации. — Прим. руд.).







Если вы помните, что было год назад, то вы точно не трансформировались и не изменились.







Невозможно без удовольствия никакие новые знания получить.







Жизнь человека — это выбор. Мы каждую секунду что-то выбираем.







В школе, институте нас не учат принимать решения.







Если ты получил знания и не стал учителем, не стал передавать, твои знания, наоборот, тебя забьют.







Лидер — это тот, кто создал рядом с собой большего лидера, чем он сам.







80% успеха — это концентрация. Попробуйте одновременно думать о колбасе и говорить со мной. У вас не получится. У вас не прошьются нейроны.







Математика — очень важная штука. Я вам скажу почему. Если вы занимаетесь бизнесом и ничего не понимаете в математике, возьмите уроки. Потому что что такое бизнес, чем отличается от казино, — это чистая на самом деле математика.







Без бизнес-плана это не бизнес. То есть вы можете сказать: «Да я на чуйке сделал шиномонтажку». Шиномонтажку можно сделать на чуйке, на ощущениях, а построить что-то более приличное без бизнес-плана невозможно.







Никогда не считайте прибыль в рублях. Это фундаментальная вещь, я её вам расскажу, и вы можете спокойно идти отдыхать, выполнили программу-минимум. Как можно в рублях считать? Ни одному инвестору в мире вы не предоставите бизнес-план в рублях!







Я считаю, что в современном мире один человек не в состоянии выжить, не в состоянии сделать «вау». Вау-проекты создаются только командами.







О связи крючка в туалете и успешности бизнеса







Когда заключали контракты с компаниями, я всегда старался либо сам ездить на переговоры, либо отправлять кого-то из подготовленных людей. Вы приезжаете в офис и смотрите: грязная или не грязная клавиатура, какая туалетная бумага и есть ли крючочки в туалете.







Вы не можете понять, что думают люди, но если у них в туалете, извините, бумага, которая царапает задницу, — всё. Они могут сколько угодно вам рассказывать, что создадут часы Cartier, Rolex — это в пользу бедных всё. Невозможно.







Это такая фундаментальная вещь: если крючочка нет в туалетной кабине, всё, доказано — этой компании смерть. Для сумочки или пиджака. Если крючочка нет, компания умрёт. Одна эта мысль уже стоит нашей встречи, я бы за неё точно заплатил, чтобы сюда прийти. Теперь вы это знаете.

