ПДД для бывалых: вспоминаем неявные поводы для эвакуации

Увезти автомобиль могут не только за парковку под знаком: есть ещё с десяток менее очевидных поводов

То, что в народе называется эвакуацией, согласно КоАП, именуется задержанием транспортного средства. Его применяют не только за нарушение правил остановки и стоянки, но и, например, при выявлении пьяного водителя, которого некому подменить





В очередном выпуске «ПДД для бывалых» мы вспомним об одном из самих свинских водительских проступков — нарушении правил парковки. Они не всегда опасны, но, как правило, назойливы. Машины нарушителей перегораживают проезды и тротуары, иногда — закрывают обзор. Штрафная эвакуация является действенным методом, но не все знают, что применяется она не только за парковку под запрещающим знаком. Плюс власти ей нередко злоупотребляют, поэтому нужно хорошо знать, за что именно положено задержание. Если же вы уверены в себе — сразу переходите к тесту в конце статьи.





Табличка «Работает эвакуатор» обязательна для задержания машины под знаком «Остановка запрещена»

Самым популярным поводом для эвакуации остаётся стоянка и остановка под запрещающими знаками 3.27–3.30. Что важно, в этом случае обязательна табличка 8.24 «Работает эвакуатор». Без неё перемещение машины считается незаконным.







На этом участке улицы остановка запрещена, но знак не действует на парковочные карманы вроде этого. Перпендикулярную парковку допускает знак «Способ постановки на стоянку»

По умолчанию парковать автомобили необходимо в один ряд параллельно краю проезжей части. Стоянка «ёлочкой» и тем более перпендикулярно дороге разрешена только в специальных местах, обозначенных табличками 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки на стоянку». Могут ли эвакуировать за парковку «ёлочкой»? Да, если она создает помехи, например, перекрывает полосу.

Типичный случай, когда могут применить эвакуацию: синяя Mazda перегородила другие машины

Создание препятствий другим транспортным средствам — популярная и довольно скользкая причина для эвакуации. Таким образом могут эвакуировать автомобиль, блокирующий выезд из двора или перекрывший подъезд к мусорным бакам, но могут и злоупотребить ей, увезя автомобиль, который по факту не особенно мешал.







Место для инвалидов имеет ширину 3,6 метра. Несмотря на парковку со смещением от знака, этот водитель нарушает

Эвакуация предусмотрена за остановку на местах для инвалидов (при отсутствии на машине обозначения «Инвалид»), к тому же за это грозит крупный штраф — 5000 рублей.







До перехода нужно оставлять место для парковки ещё одной воображаемой машины, то есть не менее 5 метров. В данном случае нарушение есть

Увезти могут за остановку ближе 5 метров перед пешеходными переходами и на них, а также на тротуарах, трамвайных путях, в тоннелях. А ещё — за парковку вторым рядом.







Знак «Место стоянки легковых такси» хоть и не выглядит грозно, запрещает остановку ближе 15 метров от него в каждую сторону, а в случае нарушения допускает эвакуацию





Отдельная категория — это остановки транспорта и такси. Они могут обозначаться разметкой в виде жёлтой «пилы», стоять на которой нельзя, хотя можно остановиться для посадки и высадки пассажиров. Если же разметки нет — стоянка запрещена ближе 15 метров от знака «Остановка общественного транспорта» или «Место стоянки легковых такси». Определять расстояние в этом случае приходится на глаз: 15 метров — это три корпуса легкового автомобиля при продольной парковке и порядка пяти корпусов при поперечной.







Подобная комбинация знаков не бесспорна, но встречается





Меньше вопросов вызывает вот такое обозначение

Существует в России и другая мода: оснащать парковки для инвалидов знаками с табличками 8.3.1–8.3.3 «Направление действия». Почему-то у властей в ходу интерпретация, что этой табличкой можно обозначить зону действия парковки для инвалидов, хотя формально она указывает направление действия знаков перед перекрёстками или направление к объектам, находящимся вблизи дороги. Но, заметив такую комбинацию, лучше не парковаться в направлении стрелки: оспорить штраф в любом случае будет непросто.







Парковаться под таким знаком разрешено лишь тем, кто имеет парковочное удостоверение





Оно выглядит вот так и крепится под лобовое стекло





Существуют и другие коварные таблички, например, 8.9.1 «Стоянка для владельцев парковочных разрешений». Ими нередко пользуются приближенные к власти структуры: санкцию на их установку выдает местная администрация. За стоянку без разрешения также могут эвакуировать.







Правила запрещают остановку в местах, где остается менее трёх метров между автомобилем и сплошной линией разметки (разделительной полосой, противоположным краем проезжей части). Проще говоря, в местах, где возникают сложности с объездом стоящего автомобиля. Под сплошной линией, кстати, понимается не только осевая, но и разметка, отделяющая попутные полосы друг от друга. Но это правило не распространяется на белую сплошную линию, обозначающую обочину от проезжей части. А вот жёлтая сплошная вдоль обочины дублирует знак «Остановка запрещена», и парковка машины в таких местах допускает эвакуацию.





Водитель успел подойти к машине, когда она уже висела на стропах — эвакуацию нужно прекращать





Эвакуация в теории не является карательной мерой: её назначение — освободить проезд или проход. Поэтому если расторопный водитель появился на месте до того, как тронулся эвакуатор, машину обязаны вернуть. Естественно, если он трезв и имеет право ей управлять. В России, к сожалению, сложилась порочная практика эвакуации для галочки (для заработка), когда создаются условия для неявных нарушений, и автомобиль не возвращают владельцу, даже если он успел появиться до окончания погрузки.









Есть ли случаи, когда остановка запрещена, но эвакуация не предусмотрена? Да, например, на мостах, перекрёстках, железнодорожных переездах, полосах для велосипедистов останавливаться нельзя, но эти нарушения не предполагают эвакуации. С одной важной оговоркой: запаркованные в указанных локациях машины почти всегда создают помехи другим транспортным средствам, поэтому эвакуация вполне допустима именно по этой причине.







За подобное пока не эвакуируют





Зато стоянка автомобиля на газоне или детской площадке, по федеральным нормативам, эвакуации не допускает. Для России проблема является очень острой, но глобального решения ей пока не предложили: ряд нормативов действует на местном уровне, но применяется не везде.





Штрафа за длительную стоянку автомобиля в разрешенном месте, равно как и эвакуации, нет. Но если машина разукомплектована, её могут признать автохламом и вывезти на специальную стоянку





При этом местные законодательства многих регионов России предполагают эвакуацию автохлама, который стоит длительное время и потерял товарный вид. Правда, процедура непростая и длительная.





А напоследок — небольшой тест.







Мужчина запрыгнул на движущийся эвакуатор. Обязаны ли ему вернуть автомобиль?

Нет, если он появился после начала движения эвакуатора

Да, помеха для движения устранена





Это тротуар. Есть ли нарушение со стороны УАЗа?

Да, ездить и стоять на тротуарах запрещено

Да, когда он начнёт движение

Нет, если он подъехал для разгрузки и других путей нет

Нет, проезд коммерческого транспорта по тротуарам разрешён





Какое требование ПДД нарушает водитель серого ВАЗ-2115 слева?

Парковка в дворовых проездах запрещена

Стоит ближе 3 метров от жилого дома

Никакое, если оставил более 3 метров для проезда





Разрешена ли парковка в этом кармане при отсутствии других знаков?

Да, без ограничений

Только клиентам магазина «Секрет»

Запрещена





Возможна ли эвакуация этого автомобиля?

Да

Штраф — да, эвакуация нет

Нет





Какова зона действия знака «Остановка запрещена» по умолчанию в центре города?

50–100 метров

150–300 метров

До ближайшего пересечения

До ближайшего перекрёстка





ПДД для бывалых: вспоминаем неявные поводы для эвакуации Правильные ответы: 5/10 Наверняка вы создаете массу помех Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: вспоминаем неявные поводы для эвакуации Правильные ответы: 5/10 Не безнадёжно, но всё равно плохо Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: вспоминаем неявные поводы для эвакуации Правильные ответы: 5/10 Неплохой результат: с правилами вы знакомы Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: вспоминаем неявные поводы для эвакуации Правильные ответы: 5/10 Почти идеально! Пройти тест еще раз