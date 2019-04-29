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Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию

Ее готовы продать за полтора миллиарда — территорию, уверяют охранники, до сих пор охраняет ФСБ

Самой ТЭЦ не существует, но указатель к ней есть
Самой ТЭЦ не существует, но указатель к ней есть

«Сибирская генерирующая компания» решила продать зависший долгострой: в конце апреля компания выставила на торги недостроенную ТЭЦ под Новосибирском, попросив за неё полтора миллиарда рублей. ТЭЦ могла стать одной из крупнейших в городе: только в первой очереди её мощность должна была превысить мощность соседней ТЭЦ-2, но финансировать стройку было нечем, а сейчас, говорят в компании, город может обойтись и без неё. Корреспонденты НГС попали на закрытую территорию, узнали, кто на ней сейчас работает и зачем её охраняет ФСБ.


В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ. Территория площадью без малого 360 гектар находится в Толмачёвском сельсовете, в нескольких километрах от границы Новосибирска. На ней расположены более 20 зданий и сооружений, построенных в период с 1993 по 2004 годы, сети водо- и теплоснабжения, линии электропередач и дороги, а также недостроенные мастерские, помещения, склады и гаражи ТЭЦ-6.


Землю для строительства новой ТЭЦ выделили в 1988 году тогда ещё Новосибирскэнерго. Само строительство началось только в 1992, продлилось несколько лет, но в конце 90-х встало, а в 2003 году, по информации «СГК», финансирование прекратилось окончательно. К этому времени где-то успели возвести стены, где-то только вбили сваи вспомогательных зданий, но до основного строительства дело так и не дошло. По информации сибирских СМИ, к 2005 году вложения в замороженное строительство составляли около 1,2 миллиарда долларов, из которых больше 12 миллионов — только в инженерные сооружения.


4-этажное административное здание занимет, судя по открытым данным, всего одна компания
4-этажное административное здание занимет, судя по открытым данным, всего одна компания


Планировали, что ТЭЦ-6 будет обеспечивать теплом часть левого берега Новосибирска, тепловая мощность только первой очереди должна была составить 1100 Гкал/час (для сравнения: общая тепловая мощность соседней ТЭЦ-2 — 920 Гкал/час). Проект всё ещё зафиксирован в генплане развития Новосибирск до 2030 года, к нему возвращались неоднократно в начале нулевых, пытались даже привлечь зарубежных инвесторов, но сейчас «СГК» возобновлять его уже не планирует.


— На сегодняшний день этот актив не востребован, продолжение строительства не планируется. Теплоэлектростанции новосибирского филиала СГК обладают необходимыми для развития города резервами мощностей, — сообщили в компании.


Некоторые постройки возведены под крышу, на другие только намекают сваи
Некоторые постройки возведены под крышу, на другие только намекают сваи


Общая стартовая стоимость всего комплекса вместе с землёй сегодня — больше 1,5 миллиарда рублей, из них 945,5 миллиона стоит только земля, по которой проходит водовод системы водоснабжения города Обь. Самые дорогие объекты в лоте — административное 4-этажное здание почти за 73 миллионов рублей, 1–2-этажный производственный корпус за 64 миллиона и корпус по изготовлению газоплотных панелей за 51,5 миллиона рублей. Дополнительно в перечне имущества можно найти портьеры, «пишущий плеер фунай» и палас для столовой. Заявки владелец готов принимать до 13 мая.


Из центра города до недостроенной ТЭЦ-6 можно доехать примерно за 40 минут, если повезёт миновать пробки на Димитровском мосту. По краю территории даже идёт улица, названная в честь непостроенной ТЭЦ, а недалеко от въезда на карте обозначена остановка по требованию для пары автобусов, правда, собственно остановочного павильона на трассе нет. Вокруг — только поля и дачи.


На территории есть собственная электроподстанция и насосная станция
На территории есть собственная электроподстанция и насосная станция


По идее, территория ТЭЦ, даже недостроенной, — это режимный объект, но попасть сюда оказалось сравнительно просто: достаточно было сказать на КПП, что мы едем в офис одной из компаний-арендаторов. Несколько о чём-то увлечённо беседующих возле проходной женщин на наше такси даже не обратили внимания. Правда, пройти по территории нам удалось не больше 100 метров: на дороге, по которой на довольно высокой скорости по указателям компании «АлюмаТехник» куда-то вглубь территории проносятся автомобили, нас встретил охранник с довольно добродушным псом.


— Мне начальник смены по рации передал, здесь всё под камерами, — пояснил он.


О строительстве напоминают только редкие вывески — в остальном территория выглядит скорее как разрушенная, чем как недостроенная
О строительстве напоминают только редкие вывески — в остальном территория выглядит скорее как разрушенная, чем как недостроенная


Оказалось, что ходить по территории можно только в озвученном на проходной направлении. Впрочем, будь мы на автомобиле, наверняка смогли бы проехать по всем открытым дорогам без проблем — пешие гости здесь действительно выглядят подозрительно. «Сталкеров» ловят регулярно, признался охранник. Подозревают, что здесь делают закладки с наркотиками, хотя идея, мягко говоря, странная. Начальник охраны, выпроваживая нас в сторону выхода, даже заявил, что территория недостроенной ТЭЦ охраняется ФСБ.


Частично площадка используется для складирования труб и бетонных лотков
Частично площадка используется для складирования труб и бетонных лотков


В чём конкретно здесь может быть интерес спецслужб, не очень понятно. Разве что в ресурсоснабжающих объектах, указанных в описании лота. Часть зданий либо не достроены, либо заброшены, вдоль основного проезда по территории организован склад «СГК»: трубы разного диаметра да бетонные лотки. Местные рассказали, что сравнительно недавно здесь построили насосную станцию и какую-то подстанцию, но для чего — не знают.


Огромные ёмкости, по мнению тех местных, с кем удалось поговорить, предназначались для хранения угля. Но это не точно
Огромные ёмкости, по мнению тех местных, с кем удалось поговорить, предназначались для хранения угля. Но это не точно


Сколько здесь арендаторов, точно неизвестно: в «СГК» сообщили, что их «несколько», они арендуют здания на территории. Сотрудники работающих здесь компаний и охранники о продаже территории слышали, но непосредственно от владельцев никаких уведомлений пока не получали.


Справочник 2ГИС в 4-этажном здании с адресом ТЭЦ-6, 281 к1 находит только компанию «Ремонтэнергомонтаж и сервис». Соседний ангар арендует производство компании «Август Ин», которая производит алюминиевые профили и декорирует, например, металлические панели: в качестве примера в цехе стоит плита из обшивки фасада «Ауры». Сотрудник компании рассказал, что она работает здесь уже больше 10 лет.


Заброшенную территорию, заверили нас, тщательно охраняют не просто ЧОП, а в спецслужбах
Заброшенную территорию, заверили нас, тщательно охраняют не просто ЧОП, а в спецслужбах


В самом дальнем углу участка на фото со спутника видно не то кладбище машин, не то огромную площадку развала-схождения, причём дополнительно огороженную забором. Что там, ни один из источников не знает. Даже местные охранники сказать этого не смогли.

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