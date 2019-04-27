обзор

Финал (счастливый!) дела о шприце с лидокаином, новые обыски и массовое отравление шаурмой. Главное

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за последнюю неделю апреля

Оправдание новосибирца по делу о шприце с лидокаином и очередные обыски стали главными событиями этой недели
Оправдание новосибирца по делу о шприце с лидокаином и очередные обыски стали главными событиями этой недели


На этой неделе вышел на свободу новосибирец Александр Филиппов — в 2016 году его брат погиб при странных обстоятельствах; сперва сибиряка считали невиновным, а потом суд приговорил его почти к 9 годам колонии. Адвокаты всё же смогли доказать непричастность Александра к смерти брата, и он вернулся домой. Также силовики вновь провели обыски: сперва в управлении капитального строительства мэрии, потом в одном из офисов на улице Пермитина, — кажется, внезапные визиты силовиков в Новосибирске стали практически еженедельными. В городе потеплело, и новосибирцы устремились отдыхать на природе, — медики напомнили, что сейчас клещи наиболее активны. Только за эту весну к врачам обратились почти две сотни укушенных. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 22 по 26 апреля.




Только за последние два месяца силовики провели уже 4 обыска
Только за последние два месяца силовики провели уже 4 обыска


Спустя пару дней, 26 апреля, силовики пришли в здание бизнес-центра на улице Пермитина — в одном из офисов начались обыски.


За последние два месяца силовики устроили четыре громких обыска в Новосибирске: они приезжали в «Горводоканал», «Ритуальные услуги» и в клинику Мешалкина — политолог объяснил, почему обыски проходят всё чаще и чаще.





В середине 90-х за игровую приставку можно было отдать всю зарплату, а сейчас знаменитые Dendy стоят 1,5 тысячи рублей
В середине 90-х за игровую приставку можно было отдать всю зарплату, а сейчас знаменитые Dendy стоят 1,5 тысячи рублей


  • Молодой программист Владимир Смирнов решил на спор похудеть на 10 килограмм, но из-за врождённого порока сердца новосибирец потерял ещё 20 килограмм веса — из-за резкого похудения у него вернулись проблемы с сердцем.


Владимир Смирнов пережил кратковременную остановку сердца
Владимир Смирнов пережил кратковременную остановку сердца




  • Ученикам новосибирской гимназии предложили «шведский стол» вместо обычного меню в столовой — собирать обед самостоятельно сейчас могут только несколько классов. По словам директора Ирины Путинцевой, эксперимент проходит хорошо и школьники стали чаще обедать в столовой. Если шведский стол понравится родителям, а также не будет вызывать нареканий у мэрии и Роспотребнадзора, такую систему планируют сделать постоянной для всех классов и, возможно, организуют в других городских школах.


В администрации школы уверены что дети теперь будут питаться лучше
В администрации школы уверены что дети теперь будут питаться лучше



Скунс Жульен любит овощи, фрукты и живой корм — зоофобус
Скунс Жульен любит овощи, фрукты и живой корм — зоофобус
Прочтений: 854

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено