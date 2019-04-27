Финал (счастливый!) дела о шприце с лидокаином, новые обыски и массовое отравление шаурмой. Главное

Оправдание новосибирца по делу о шприце с лидокаином и очередные обыски стали главными событиями этой недели





На этой неделе вышел на свободу новосибирец Александр Филиппов — в 2016 году его брат погиб при странных обстоятельствах; сперва сибиряка считали невиновным, а потом суд приговорил его почти к 9 годам колонии. Адвокаты всё же смогли доказать непричастность Александра к смерти брата, и он вернулся домой. Также силовики вновь провели обыски: сперва в управлении капитального строительства мэрии, потом в одном из офисов на улице Пермитина, — кажется, внезапные визиты силовиков в Новосибирске стали практически еженедельными. В городе потеплело, и новосибирцы устремились отдыхать на природе, — медики напомнили, что сейчас клещи наиболее активны. Только за эту весну к врачам обратились почти две сотни укушенных. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 22 по 26 апреля.





Новосибирский областной суд отменил приговор Александру Филиппову, осуждённому по делу о шприце с лидокаином. В 2017 году новосибирца признали виновным в убийстве брата и приговорили его к 9 годам лишения свободы. Почти два года Александр Филиппов провёл в СИЗО и колонии № 18 — его выпустили через пару часов после отмены приговора. Александр Филиппов дал эксклюзивное интервью сразу после выхода на свободу.







Неделя началась с обысков в управлении капитального строительства мэрии — сотрудники СОБРа нагрянули в офис в начале рабочего дня и вынесли документы. Через несколько часов в мэрии заявили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО», и пообещали предоставить всю необходимую силовикам документацию.







Только за последние два месяца силовики провели уже 4 обыска





Спустя пару дней, 26 апреля, силовики пришли в здание бизнес-центра на улице Пермитина — в одном из офисов начались обыски.







За последние два месяца силовики устроили четыре громких обыска в Новосибирске: они приезжали в «Горводоканал», «Ритуальные услуги» и в клинику Мешалкина — политолог объяснил, почему обыски проходят всё чаще и чаще.







17 новосибирцев попали в с сильнейшим отравлением в больницы — все они накануне пообедали в заведениях сети быстрого питания «Ростовская шаурма». После новости о попавших в больницу горожанах СК и Роспотребнадзор начали проверку сети — они подтвердили только 13 случаев отравления. В пятницу, 26 апреля, приостановили работу всех точек быстрого питания «Ростовская шаурма» на 80 дней.







Клещи стали в 4 раза активнее, чем в прошлом году, — 175 новосибирцев уже обратились к врачам после укуса. Если вы собираетесь за город в длинные майские выходные, то посмотрите инструкцию НГС, как правильно снять с себя клеща и куда стоит обратиться, если в вас всё-таки клещ уже впился.





Вы тоже когда-то грезили о Dendy и ждали похода в тот самый магазин «Алькор»? Пару лет назад «Алькор» съехал с Вокзальной магистрали во дворы, но продолжает работать — корреспонденты НГС выяснили, что сейчас осталось от магазина, который знали в Новосибирске все.





В середине 90-х за игровую приставку можно было отдать всю зарплату, а сейчас знаменитые Dendy стоят 1,5 тысячи рублей





Молодой программист Владимир Смирнов решил на спор похудеть на 10 килограмм, но из-за врождённого порока сердца новосибирец потерял ещё 20 килограмм веса — из-за резкого похудения у него вернулись проблемы с сердцем.





Владимир Смирнов пережил кратковременную остановку сердца





Владимир рассказал корреспонденту НГС, как сначала упустил тревожные симптомы, а потом кардиохирурги клиники Мешалкина буквально «с того света вытащили» его.





С понедельника, 29 апреля, в Новосибирске начнёт действовать месячный запрет на въезд тяжёлых грузовиков — ограничение потребовалось, чтобы тяжёлый транспорт не разбивал городские дороги.







Ученикам новосибирской гимназии предложили «шведский стол» вместо обычного меню в столовой — собирать обед самостоятельно сейчас могут только несколько классов. По словам директора Ирины Путинцевой, эксперимент проходит хорошо и школьники стали чаще обедать в столовой. Если шведский стол понравится родителям, а также не будет вызывать нареканий у мэрии и Роспотребнадзора, такую систему планируют сделать постоянной для всех классов и, возможно, организуют в других городских школах.







В администрации школы уверены что дети теперь будут питаться лучше





Днём 23 апреля на стадионе «Спартак» в центре Новосибирска загорелся столярный цех под северной трибуной — на место выезжали 5 единиц техники и 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по НСО. Как позже прокомментировал директор стадиона Александр Алтухов, перед происшествием в лампе нагрелся дроссель.





В доме сибирячки Елены Дякив есть свой маленький зоопарк — вместе с семьёй живут обезьяны-игрунки, сурикаты, пауки, еноты и скунсы. У последних недавно родились малыши: корреспонденты НГС побывали в гостях в доме с дикими зверями и посмотрели на новорожденных скунсов — обе крохи умещаются в ладошку.





