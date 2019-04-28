«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска

«Камри» ООО устроила стоянку на тротуаре и газоне, а огромный «Хаммер» паркуется назло жителям

В новом, 124-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередная «Тойота Камри» с модными номерами ООО показала, как надо стоять в центре, а мастера парковки демонстрируют, как надо занимать сразу два места.











Сначала новосибирская классика — «Тойота Камри» с номерами ООО на улице Щетинкина. Одной стороной стоит на тротуаре, другой — давит траву.













«Вот такой экземпляр припарковался на тротуаре возле БЦ на Нарымской, 27. А потом ещё и выехал с тротуара на проезжую часть через пешеходный переход», — возмущен читатель Роман.













Старый «Мерседес» выполз из небытия подавить травку.













Еще один «динозавр».













«Хотелось бы поделиться фотографиями одного водителя, который упорно не желает парковаться как все нормальные люди во дворе дома по улице А.Лежена, 27/1», — пишут местные жители.













«Занял два парковочных места», — переживает Никита.















Еще один мастер на два места.















Намоленное место на перекрестке Ленина и Советской. Власти игнорируют нарушения, отказываются ставить ограждения и рекультивировать убогий газон.













«Разве в 130-м лицее могут учиться дети, родители которых ездят на таком хламе? И почему они паркуют свои ведра на пешеходном переходе?» — вопрошает читатель Сергей.















«Пример "уважения" к пешеходам», — сообщают наши читатели.















«Сфотографировано возле БЦ на улице Крылова, 36. Водитель сидел в машине и разговаривал по телефону. Наверное, решил припарковаться, чтобы по телефону поговорить. Правда, чуть дальше были парковочные места», — рассказывает Дмитрий.













«Вот такого персонажа сегодня застали на газоне у Мичурина, 18/1. Ленточку и табличку с такой высоты, конечно, не видно, а парковаться на асфальте, видимо, негоже», — пишет читатель Алексей.







Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости — с 500 до 3000 рублей.