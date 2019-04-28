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«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска

«Камри» ООО устроила стоянку на тротуаре и газоне, а огромный «Хаммер» паркуется назло жителям

В новом, 124-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередная «Тойота Камри» с модными номерами ООО показала, как надо стоять в центре, а мастера парковки демонстрируют, как надо занимать сразу два места. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


Сначала новосибирская классика — «Тойота Камри» с номерами ООО на улице Щетинкина. Одной стороной стоит на тротуаре, другой — давит траву.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Вот такой экземпляр припарковался на тротуаре возле БЦ на Нарымской, 27. А потом ещё и выехал с тротуара на проезжую часть через пешеходный переход», — возмущен читатель Роман.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


Старый «Мерседес» выполз из небытия подавить травку. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


Еще один «динозавр». 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Хотелось бы поделиться фотографиями одного водителя, который упорно не желает парковаться как все нормальные люди во дворе дома по улице А.Лежена, 27/1», — пишут местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Занял два парковочных места», — переживает Никита.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


Еще один мастер на два места.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


Намоленное место на перекрестке Ленина и Советской. Власти игнорируют нарушения, отказываются ставить ограждения и рекультивировать убогий газон.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Разве в 130-м лицее могут учиться дети, родители которых ездят на таком хламе? И почему они паркуют свои ведра на пешеходном переходе?» — вопрошает читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Пример "уважения" к пешеходам», — сообщают наши читатели. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Сфотографировано возле БЦ на улице Крылова, 36. Водитель сидел в машине и разговаривал по телефону. Наверное, решил припарковаться, чтобы по телефону поговорить. Правда, чуть дальше были парковочные места», — рассказывает Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — двойной беспредел в самом центре Новосибирска


«Вот такого персонажа сегодня застали на газоне у Мичурина, 18/1. Ленточку и табличку с такой высоты, конечно, не видно, а парковаться на асфальте, видимо, негоже», — пишет читатель Алексей.


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