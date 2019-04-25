«Старьё бьёт новьё»: «Гелендваген» за миллион или новый проходимец «Ниссан Террано»

20-летний Mercedes-Benz Gelandewagen манит своей харизмой, но с «Террано» жизнь будет проще

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — легендарный «Гелендваген» за миллион с хвостиком, мечта многих молодых водителей. Либо новый кроссовер Nissan Terrano — он тоже довольно брутален и неплохо ведет себя на бездорожье, в этом-то и есть определенное сходство этих, казалось бы, совсем разных машин. Стоит ли рисковать и связываться с 20-летним «Геликом», или лучше вести себя скромно — подробнее в обзоре НГС.АВТО.















На покупку нового Nissan Terrano в нормальной комплектации потребуется миллион с приличным хвостиком. Зато там будут старший 2-литровый 143-сильный мотор, классический автомат и полный привод. Купить такую машину производства 2018 года Nissan предлагает с небольшой скидкой — за 1 219 000 рублей.













Наша комплектация называется Elegance, в неё входят: система стабилизации, стальная защита картера двигателя, 4 подушки безопасности, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, лобовое стекло с электрообогревом, круиз-контроль, кондиционер.













Салон тканевый, довольно угрюмый, слегка освежен серебристыми вставками и хромом на воздуховодах. Terrano — это «Рено Дастер» в иной упаковке, соответственно и салон кроссовера похож на уже откровенно устаревшее творение французских инженеров. С большим рулем, огромной «кочергой» АКП и многочисленными эргономическими просчетами.













Наша комплектация небогата: электростеклоподъемники только передние, простенькая аудиосистема с 4 динамиками и Bluetooth. Парктроников нет, зато водительский стеклоподъемник работает в режиме Auto. Экстерьер дополняют противотуманные фары и рейлинги на крыше.













Terrano компактен — 4315 мм в длину, у него короткие свесы и приличный 20,5-сантиметровый клиренс. Система полного привода здесь проста — электронно-управляемая муфта подключает заднюю ось при пробуксовке передних колес. Блокировок нет, но особенности геометрии позволят вам ездить на Terrano по очень даже приличной грязи.













Багажник не особо велик, 475 литров, электропривода, разумеется, нет. Особенности шумоизоляции таковы, что из багажника идет постоянный акустический фон. В целом автомобиль не слишком хорошо шумоизолирован — это нужно учитывать, если вы, например, часто ездите по шоссе на высокой скорости.













До сотни с 2-литровым атмосферником и старым 4-ступенчатым автоматом Terrano разгоняется за 11,5 секунды, а в городе по паспорту расходует 11,3 литра бензина. В общем, не слишком быстрый, не слишком экономичный, но неприхотливый и проходимый автомобиль на все случаи жизни.













Mercedes-Benz Gelandewagen за наши 1–1,2 миллиона будет очень старым. Ну прям 20-летним — 1999–2000 годов выпуска. Там год уже не так важен, как состояние автомобиля. Это второе поколение внедорожника в кузове W463.















«Гелик» — настоящий внедорожник. Он возвышается над землей на 21,7 сантиметра, у него постоянный полный привод, центральный дифференциал с блокировкой, блокировки дифференциалов в переднем и заднем мосту. Автомат классический, 5-ступенчатый.













5-литровый бензиновый атмосферник V8 о 296 «лошадях» позволит всегда иметь приличный запас тяги. Это пригодится и при штурме бездорожья, и на шоссе. Разгоняется «Гелендваген» с таким мотором до сотни за 9,7 секунды. Об экономии топлива речи не идет — 19,2 литра в городе только по паспорту.













Салон «Гелендвагена», если выдержал испытание временем, порадует вас кожей и вставками под дерево. Которые, впрочем, сейчас выглядят уже совсем устаревшими. Вертикальное лобовое стекло, посадка как в уазике, посредственная эргономика — «Гелик» не для расслабленной комфортной жизни. Здесь надо все время держать себя в тонусе и трудиться над вождением.













Оснащением старого Gelandewagen сегодня никого не удивишь. Подогрев зеркал, кнопки управления на руле, подогрев и электропривод сидений, круиз-контроль, климат-контроль, 6 подушек безопасности, система стабилизации. 20 лет назад все это было очень и очень круто.











Итак, за 1,2 миллиона рублей мы получаем скромный, но надежный Nissan Terrano из салона с минимально необходимым для жизни набором функций. И не знаем горя ближайшие несколько лет. Или полностью отдаемся эмоциям и ездим на легендарном «Гелендвагене». Который и в 20 лет выглядит актуально, дерзко, пафосно, вызывая уважение на дороге. О расходах на содержание «немца» и возможных поломках даже говорить не приходится — это всё очень высокие риски. Что же выбрать?





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