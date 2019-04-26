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Кровососы идут: инструкция, как спастись от клещей в Новосибирске (даже если вас уже укусили)

Новосибирскую область признали одной из самых опасных — но шанс спастись еще есть

С начала апреля клещи начали активно кусать новосибирцев
С начала апреля клещи начали активно кусать новосибирцев


Тёплая погода радует не только людей, но и животных — в том числе клещей, разбуженных и голодных. Эпидемический сезон начался только в апреле, а министр здравоохранения Новосибирской области уже назвал количество укусов клещей «беспрецедентным» — десятки взрослых и детей обратились к врачам после прогулок на природе. НГС выяснил у экспертов, почему клещей этой весной больше обычного, какой способ защититься от них всё же лучший и какие экстренные меры можно принять, если после шашлыков в лесу на компанию напали клещи, — прилагаем инструкцию в картинках. 


Как обстоят дела с клещами и опасными инфекциями из-за их укусов в нашем регионе?


В этом году клещевой сезон начался раньше обычного — первого кровососущего заметили в Новосибирске ещё 4 марта, тогда его сняли с собаки. А в начале апреля врачи зарегистрировали, что клещ укусил человека: это случилось в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме. С тех пор число укусов стремительно растёт — об огромном и даже «беспрецедентном» количестве заявил на этой неделе глава новосибирского минздрава Константин Хальзов. По информации министра на 22 апреля, клещи стали кусать новосибирцев в четыре раза активнее — к врачам обратились 175 человек, почти половина из них — дети.


Этой весной Новосибирская область вошла в список 16 регионов страны, где клещи проявляют наибольшую активность, сообщил федеральный Роспотребнадзор в ответ на запрос «Известий». Кроме того, по итогам 2018 года Новосибирская область оказалась среди 9 регионов, где врачи зафиксировали самые высокие цифры по заболеваемости клещевым энцефалитом. Но, как рассказала НГС заместитель главного врача инфекционной больницы № 1 Лариса Вовней, хотя цифры по заболеваемости клещевым энцефалитом больше чем в три раза превышают показатели по России, в регионе ситуация за последние годы стабилизировалась. А в 2018 году показатель заболеваемости даже снизился на 22,6% в сравнении с 2017 годом — в прошлом эпидсезоне зарегистрировали 15 тысяч укусов клещей (в 2017 году — более 22 тысяч).


Учёные пока боятся прогнозировать на целый сезон, будет ли укусов больше, — на активность клещей влияют конкретные погодные условия в конкретном очаге 
Учёные пока боятся прогнозировать на целый сезон, будет ли укусов больше, — на активность клещей влияют конкретные погодные условия в конкретном очаге 


В этом году диагноза «клещевой вирусный энцефалит» не было ни у кого из обратившихся. В 2018 году он подтверждён 107 больным (в 2017 году — 138 пациентам), что составляет 25% от всех госпитализированных, сообщила Вовней. По её данным, случаев клещевого боррелиоза в 2018 году было 183 (меньше на 25%, чем в предыдущий год), а случаев клещевого тифа — 178 (меньше на 2%). Больше половины непривитых новосибирцев, кого укусили клещи, болели в достаточно тяжёлой форме и зачастую с поражением нервной системы. Летальные случаи в 2018 году тоже были: по информации минздрава, трое мужчин — жителей Новосибирской области — умерли от клещевого энцефалита в предыдущем эпидсезоне. По словам врачей, они не только не были привиты, но и слишком поздно обратились за медицинской помощью


Как объясняют врачи, в 2018 году жители региона заражались клещевыми инфекциями, когда 


посещали дачи (30%), отдыхали на природе за городом (21%), собирали ягоды, грибы и сено (более 7%), занимались охотой и рыбалкой (почти 5%), посещали кладбища (почти 3%). По данным новосибирских инфекционистов, один человек заболел, когда выпил некипячёное козье молоко, также два случая болезни зарегистрированы у пастухов.


«Насчёт регистрации [укусов] мы должны очень здраво к этому подходить — к статистическим данным, потому что за медицинской помощью (и соответственно только в этом случае происходит регистрация наползаний и укусов) обращаются далеко не все жители. Потому что наше население очень легкомысленно относится к своему здоровью, и чаще всего они по этому поводу никуда не обращаются, то есть на самом деле и покусов, и наползаний во много раз больше», — уверена инфекционист Лариса Вовней.


Говорят, в этом году клещей будет больше, чем раньше, — это так?


Сейчас их точно больше, чем предыдущей — более холодной — весной, и рисков быть укушенным тоже гораздо больше, чем в апреле 2018 года. Как объяснила заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова, активность клещей зависит от конкретных погодных условий в конкретном природном очаге — и в разных частях Новосибирской области, соответственно, риски отличаются.


«Как правило, на численность клещей оказывают влияние экологические факторы. В первую очередь — какая была зима, во вторую очередь — как наступил весенний сезон. 


Прошедшая зима была относительно мягкой, резкие заморозки произошли после того, как лёг снег, следовательно, для клещей были достаточно хорошие условия для перезимовки. В момент весны потепление наступило относительно мягкое, не было больших заморозков, чтобы клещи вылезли из подстилки и их всех поубивало морозом — такого тоже не было. Снег растаял раньше — и вот и пик начался раньше», 


— отметила биолог.


Врачи предупреждают, что опасность подхватить клещевую инфекцию есть не только в лесу, но и даже при употреблении сырого молока 
Врачи предупреждают, что опасность подхватить клещевую инфекцию есть не только в лесу, но и даже при употреблении сырого молока 


В апреле по области прошёл снег с дождем — клещи получили влажную, удобную для них среду, а потом и вовсе в регионе серьёзно потеплело, что тоже отразилось на их активности.


Однако делать выводы, сколько именно будет клещей в этом сезоне, пока рано — в ближайшие месяцы могут произойти любые природные катаклизмы. К примеру, если регион настигнет сухая жара — клещи раньше уйдут пережидать этот период в подстилку.


«Им жара [подходит], всё было бы и хорошо, но им нужно поддерживать влажность своего тела. Они же животные по большому счёту мелкие — несмотря на то что они покрыты плотным хитином, они могут просто высохнуть — если вылезут на травинку и будут там сидеть в течение жаркого дня», — добавила Нина Тикунова.


Также если в регионе станет холодно и к тому же новосибирцы перестанут выезжать на природу, то укусов тоже будет меньше. Итоги можно подвести только к концу сезона.


Что делать, если обнаружил клеща на себе, но он не успел впиться в кожу? Давить его быстрее?


Клеща, даже не успевшего укусить, ни в коем случае нельзя брать голыми руками — либо пинцетом, либо в перчатках, либо какими-то другими подручными средствами.


«И если есть желание, то можно этого клеща поместить в сухую маленькую ёмкость — в пузырёчек, в баночку — и отнести на исследование в лабораторию <…>, и определить наличие инфекционных возбудителей, которые там находятся», — посоветовала Лариса Вовней.


Она напомнила, что возбудитель инфекции может находиться на разных частях тела клеща, и он может проникнуть в кожу даже через невидимые микротрещины. Поэтому после встречи с этим маленьким членистоногим нужно внимательнее отнестись к своему здоровью — в течение месяца ежедневно мерить температуру, следить за появлением симптомов (от боли в мышцах до проявлений респираторных инфекций). Если симптомы есть — то необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью и обязательно сказать доктору о встрече с клещом.


Снимать клеща лучше в больнице, но если врачей нет поблизости, то надо аккуратно удалить его из кожи — не голыми руками
Снимать клеща лучше в больнице, но если врачей нет поблизости, то надо аккуратно удалить его из кожи — не голыми руками


Давить клеща не нужно — если не хочется ехать в лабораторию и точно узнать, заражённый ли он, то лучше клеща сжечь.


А если клещ уже укусил?


В этом случае нужно немедленно ехать в медицинское учреждение — если есть заранее оформленная страховка, то лучше выбрать клинику из списка.


«Клеща в медицинском учреждении удалят, место укуса обработают — если нет [возможности поехать немедленно], то сделать самостоятельно.


Если человек привит, то никаких лекарственных средств ему особо больше не нужно, просто в течение 30 дней наблюдать за состоянием своего здоровья — следить за появлением симптомов. 


Потому что клещи передают же не только энцефалит, но и другие заболевания. Самое главное — голыми руками его не трогать, потому что мы наблюдали много случаев заражения и развития заболевания, когда люди снимают с животных домашних или ещё откуда-то голыми руками, раздавливают, не дай бог», 


— рассказала Лариса Вовней.


В случае, если клещ укусил непривитого человека, надо поехать в больницу и пройти серопрофилактику (список мест — здесь) — врачи введут иммуноглобулин против энцефалита; это нужно сделать течение 96 часов после присасывания клеща. Для детей (до 18 лет) эта процедура бесплатна, для взрослых она будет платной — если нет страховки.


Клещей лучше сдать в лабораторию — так можно достоверно узнать, были ли они заразными
Клещей лучше сдать в лабораторию — так можно достоверно узнать, были ли они заразными


Как вакцинироваться от клеща? Сейчас уже поздно?


Сейчас в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита — в поликлиниках по месту жительства прививки делают бесплатно и взрослым, и детям.


Классическая и самая эффективная схема вакцинации — одна прививка в октябре, потом в марте и ещё одну в марте следующего года, советует Лариса Вовней. Есть и экстренный способ вакцинации — его можно пройти и сейчас. Но следует помнить, что после прививки от энцефалита нельзя 15 дней выходить в природные очаги — иначе все усилия по профилактике будут бесполезны.


В этом году новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которую нанесли число укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паукообразные. Математики уверены, что эта система может предсказать риски, связанные с опасностью заразиться энцефалитом или боррелиозом, переносчиками которых могут быть клещи.

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